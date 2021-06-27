В понедельник, 28 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Испании. Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Хорваты в группе D заняли второе место. «Клетчатые» проиграли Англии (0:1), сыграли вничью с Чехией (1:1) и обыграли Шотландию (3:1). Перед плей-офф сборная Хорватии понесла весомую кадровую потерю: Иван Перишич заразился коронавирусом и не сможет помочь своим партнерам. Испанцы в первых двух турах группового этапа сыграли вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Но затем «Фурия Роха» разгромила Словакию со счетом 5:0 и заняла первое место в своем квартете. Ранее соперники провели восемь очных дуэлей: 4 раза испанцы обыгрывали Хорватию, 3 победы одержали хорваты и еще одна встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Испания.