Хорватия
0 : 0
Испания
28.06.2021 19:00

Хорватия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала чемпионата Европы

  • 27.06.2021 18:39
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Хорватия – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 28 июня, состоится поединок 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Испании. Матч пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Хорваты в группе D заняли второе место. «Клетчатые» проиграли Англии (0:1), сыграли вничью с Чехией (1:1) и обыграли Шотландию (3:1). Перед плей-офф сборная Хорватии понесла весомую кадровую потерю: Иван Перишич заразился коронавирусом и не сможет помочь своим партнерам. Испанцы в первых двух турах группового этапа сыграли вничью со Швецией (0:0) и Польшей (1:1). Но затем «Фурия Роха» разгромила Словакию со счетом 5:0 и заняла первое место в своем квартете. Ранее соперники провели восемь очных дуэлей: 4 раза испанцы обыгрывали Хорватию, 3 победы одержали хорваты и еще одна встреча завершилась вничью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Испания.

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Источник — Sport.ua

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