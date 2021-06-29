Невероятная игра: ошибка вратаря, мощный камбэк! Реакция Испании и Хорватии

Сборная Испании обыграла Хорватию (5:3) в овертайме поединка 1/8 финала Евро-2020. Испанец Серхио Бускетс назван Звездой матча.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике:

Унай дал урок всем детям в мире. Футбол состоит из ошибок, и его реакция на них, его великолепные сейвы объясняют, почему мы уверены в нем. И когда я был игроком, и когда уже стал тренером, у нас бывали очень напряженные матчи, но в этом было вообще все, что можно.

Я готов к таким играм, если они еще будут, но не уверен, что мои родные и болельщики разделяют мое мнение. Я подготовил команду к таким играм и, если честно, думаю, что мы сделали только одну большую ошибку. Конец матча был прекрасен - я рад, что мы получили второй шанс выиграть.

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер сборной, который не оценил бы Морату и все, что он делает для команды. Он выигрывает верх, он физически силен, он забивает голы. Мы должны радоваться, что у нас есть такой нападающий.

Мы не будем играть в оборонительный футбол с длинным пасом, даже если такая игра будет приносить такие победы, как сегодня. Мы будем защищаться, только пытаясь овладеть мячом и ведя свою игру.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес:

Это был невероятный матч. В какой-то момент мы боялись, что вылетим из турнира, но затем Мората забил великолепный гол. Я очень им доволен. Нам пришлось сегодня потерпеть, но я счастлив. Это была лучшая игра на турнире, и мы обыграли очень сильного соперника, который на последнем чемпионате мира дошел до финала. Унай Симон продемонстрировал удивительный характер. Он готов рисковать, но это свойственно всей сборной.

Нападающий сборной Хорватии Анте Будимир:

Мы действительно сделали все, что могли. Мы отыгрались в очень сложной ситуации и могли даже выйти вперед. Было очень здорово играть в присутствии своих болельщиков, они нас очень поддерживали. Нам многое удавалось на этом чемпионате, но есть и вещи, над которыми надо работать.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

Мы хорошо играли. Мы сделали все, что могли, отыгрались и сделали счет 3:3, у нас было несколько моментов, но в конечном итоге победить мы не смогли. У нас была цель выйти в плей-офф, и мы сделали это, но здесь столкнулись с очень сильной испанской сборной.

Отсутствие даже одного ключевого игрока - большая потеря для нашей команды, а у нас не хватало двоих - Ловрена и Перишича. Мы сделали все возможное, чтобы добиться хорошего результата, и у нас почти получилось.

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич:

Мы повели в счете после случайного гола. После этого они играли лучше - по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет. Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес:

Мне неважно, с кем играть в четвертьфинале. Мы подойдем к любому матчу с уверенностью в том, что все зависит от нас, движимые гордостью и амбициями. Мой гол? Говорили, что Испания не умеет забивать, но я никогда так не думал. Усердный труд всегда вознаграждается .Унай Симон - отличный вратарь. Он прекрасно отреагировал на происшедшее и пару раз спас нас, сделав потрясающие сейвы, особенно при счете 3:3.

Вингер сборной Хорватии Мислав Оршич:

Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков - было настоящим удовольствием играть перед ними. Мы бились до самого конца, но они забили почти все свои моменты и заслуженно победили. Были шансы при счете 3:3. К сожалению, в тот момент нам не удалось забить. Если бы получилось, кто знает, как закончилась бы игра? Но теперь нужно смотреть вперед и думать о будущем.

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль:

Все, чего я хотел, - шанс помочь команде, будь то в основе, выходя на замену или сидя на скамейке. Мы все так думаем. Пара человек сыграли совсем мало или вообще не появлялись на поле, но главное, что мы все работаем на успех команды, где бы ни находились.

Ошибка вратаря. Это тоже часть футбола, просто когда их делает вратарь, это заметнее. Мы по-прежнему уверены в Унае. Мне редко приходилось видеть команды, где царило бы такое единство и уверенность в успехе, как у нас здесь.

Защитник сборной Испании Сесар Аспиликуэта:

Ох, ну и досталось нам сегодня. Уже несколько турниров мы не могли выиграть матч плей-офф. Но теперь "лед тронулся", да еще в матче с вице-чемпионом мира. Обидно пропускать два мяча под конец основного времени, но в дополнительное время мы играли лучше и заслужили выход в следующий круг.

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс:

Мы могли рано выпасть из игры, но показали характер. Когда Хорватия сменила схему, они начали действовать намного выше, и мы не сразу смогли приспособиться.

К сожалению, Ольмо не смог сделать счет 4:1 как раз перед тем, как хорваты перестроились. Но в целом я очень доволен результатом и выходом в четвертьфинал. Унай Симон знает, что мы ему полностью доверяем. С автоголом не повезло, но он психологически очень устойчив и амбициозен, что и продемонстрировал сегодня. После пропущенного гола он играл исключительно надежно и сделал несколько отличных сейвов.

Посол Евро-2020 Гаиска Мендьета:

Какая невероятная игра! Я очень рад победе Испании. Мне нравится характер этой команды, ее дух, вера игроков в то, что и как они делают. Мне нравится, как они оправились от удара и преодолели все сложности, возникавшие на протяжении всего турнира, в том числе сегодня. Мне нравятся замены Луиса Энрике. Дани Ольмо был особенно хорош сегодня, но Луис Энрике молодец, потому что все члены команды приложили руку к тому, чего она уже добилась.