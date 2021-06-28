Безумие и драматизм в Копенгагене. Испания вырвала победу у Хорватии

За несколько дней до матча 1/8 финала сборная Хорватии лишилась одного из своих лидеров Ивана Перишича, который заразился коронавирусом. Конечно же, для подопечных Златко Далича это большая потеря, о чем накануне игры заявил сам наставник хорватов. Тем не менее, он подчеркнул, что цель его сборной - это четвертьфинал.

У испанцев таким проблем перед игрой, вроде бы, не было. Но их главный тренер Луис Энрике сделал некоторые перестановки в стартовом составе, даже по сравнению с победным матчем против Словакии, завершившимся со счетом 5:0. В частности, на скамейке запасных остались Альба и Морено, а вместо них на поле вышли Гайя и Ферран Торрес.

Стартовый отрезок встречи прошел с небольшим игровым преимуществом сборной Испании, но до ударов по воротам дело доходило редко. Так, Аспиликуэта на 10-й минуте просто подставил голову после навеса со штрафного Коке, но для Ливаковича поймать мяч не составило никакого труда. Спустя три минуты Сарабия слева ворвался в штрафную площадку и нанес удар в ближний угол. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

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А вот первый по-настоящему голевой момент произошел на 16-й минуте. Педри слева выполнил шикарный пас на Коке и тот оказался один на один с Ливаковичем. Испанский футболист бил под опорную ногу вратарю, но тот сумел мяч отбить и спас свою команду. Через три минуты Ферран Торрес уже справа делал навес в район вратарской площадки, где выше других выпрыгнул Мората. Удар головой у него не получился, но мяч отскочил в руку Виды и затем им завладел Ливакович. Арбитр матча Джюнейт Чакыр из Турции, послушав помощников из VAR, никаких санкций не применил.

И здесь, как гром среди ясного неба, случилась грубейшая ошибка вратаря испанцев Симона. На 20-й минуте после простого паса назад вратарю от Педри голкипер не сумел принять мяч и круглый медленно закатился в сетку ворот.

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Конечно, для сборной Испании и ее болельщиков это был настоящий шок. Зато хорваты, воспользовавшись таким подарком, вскоре заметно приободрились и на некоторое время перехватили инициативу. Сперва Влашич справа атаковал ближний угол, но немного неточно. А затем Ковачич нанес сильный удар, после которого мяч пролетел над перекладиной.

Только ближе к концу тайма испанцы, наконец, пришли в себя и на 38-й минуте сумели отыграться. Их голевая атака получилась затяжной и сразу с несколькими ударами. Вначале мяч попал в Модрича и снова были подозрения на то, что была рука. Но игра продолжилась и теперь уже Гайя пробил из пределов штрафной площади, однако Ливакович мяч отбил. И только с третьей попытки Сарабия добился успеха. Кстати, этот эпизод тоже рассматривался VAR, так как Мората находился в пассивном положении вне игры. Тем не менее, вратарю он не мешал и гол был засчитан.

Испанцы продолжали атаковать большими силами до самого перерыва, но забить еще один гол им не удалось.

Второй тайм начался с обоюдных атак, но примерно минут пятнадцать команды играли вообще без опасных моментов. Зато на 57-й минуте у сборной Испании прошла быстрая контратака, которая завершилась взятием ворот. Ферран Торрес слева прорвался почти до лицевой линии и оттуда сделал передачу на линию вратарской площадки, где неожиданно для хорватов оказался правый защитник Аспиликуэта. Он все сделал как настоящий центральный нападающий, высоко выпрыгнул и головой точно пробил в сетку.

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Понятно, что теперь футболистам с Балканского полуострова ничего не оставалось, как пойти вперед с надеждой отыграться. Но первый удар по воротам в этом матче они нанесли только на 66-й минуте, когда Ребич оказался в хорошем положении, но пробил несильно и Симон без проблем мяч забрал в руки. Зато через две минуты вратарь испанцев совершил блестящий сейв и, можно сказать, искупил свою вину. С близкого расстояния удар нанес Гвардиол, однако Симон сумел мяч парировать, а затем и накрыл его.

На 72-й минуте Мората забил гол из явного офсайда, поэтому с арбитром испанцы не спорили. А вот на 77-й минуте уже никто не смог отменить гол Феррана Торреса. Он получил пас из глубины поля от Пау Торреса, обыграл защитника и пробил точно между ног Ливаковичу.

Казалось, что теперь уже в матче все ясно. Но хорваты сотворили почти невозможное. Сперва они забили на 85-й минуте. Многое для этого гола сделал Модрич, который прорвался справа почти к самой штанге, а затем выложил мяч своим партнерам, оказавшимся во вратарской площадке. Расторопнее всех здесь оказался Оршич и счет в матче снова сократился до минимума. А уже на второй компенсированной минуте после быстрой контратаки и навеса слева от Оршича головой с близкого расстояния цель поразил Пашалич.

Пришлось командам еще играть дополнительное время и вначале первого овертайма хорваты имели два отличных момента, чтобы выйти вперед. На 92-й минуте Оршич бил из пределов штрафной площади, но послал мяч чуть выше ворот. А через четыре минуты прошла еще одна их быстрая контратака и теперь уже Крамарич «расстреливал» ворота соперников метров с шести, однако блестяще сыграл Симон и каким-то невероятным образом он мяч отбил.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Испанцы напомнили это неписаное правило хорватам на 100-й минуте. Ольмо сделал передачу справа на Морату, который уже в штрафной площади принял мяч на грудь и левой ногой сильным ударом вогнал его в сетку. Не успели игроки сборной Хорватии опомниться, как на 103-й минуте Ольмо снова выполнил голевой пас, теперь уже Оярсабалю и тот с близкого расстояния не промахнулся.

В дальнейшем игра успокоилась. У хорватов, по-видимому, уже не осталось сил на второй подобный «подвиг». Да и к тому же уставший Модрич попросил замену. Поэтому во втором овертайме соперники создали только три более-менее острых моменту, однако ни Будимиру, ни Морате, ни Ольмо забить не удалось.

Испания выиграла и вышла в четвертьфинал. А хорваты напоследок довольно громко хлопнули дверью.

Чемпионат Европы. 1/8 финала.

Хорватия – Испания – 3:5

Педри (20, автогол), Оршич (85), Пашалич (90+2) – Сарабия (38), Аспиликуэта (57), Ф.Торрес (77), Мората (100), Оярсабаль (103)

Брозович (73), Чалета-Цар (84)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Вида, Юранович (Брекало, 74), Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Влашич (Пашалич, 79), Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания: Симон, Гайя (Альба, 78), Ляпорт, Э.Гарсия (Пау Торрес, 72), Аспиликуэта, Педри, Бускетс (Родри, 102), Коке (Руис, 78), Сарабия (Ольмо, 71), Мората, Ф.Торрес (Оярсабаль, 88).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Стадион «Паркен» (Копенгаген, Дания)

ХОРВАТИЯ - ИСПАНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА