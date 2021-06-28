Хорватия – Испания – 3:5 (д.в.). Большой триллер. Видео голов и обзор

28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Испании.
Поединок проходит в Копенгагене, игра началась в 19:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Педри, 20 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Сарабия, 40 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Аспиликуэта, 57 мин.
ГОЛ! 1:3. Ферран Торрес, 77 мин.
ГОЛ! 2:3. Оршич, 85 мин.
ГОЛ! 3:3. Пашалич, 90+2 мин
ГОЛ! 3:4. Мората, 100 мин.
ГОЛ! 3:5. Оярсабаль, 103 мин.
|104'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
|100'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Хорватия).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Испания).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Сезар Аспиликуэта (Испания).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Испания).
|20'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Педри (Испания).
Источник — Sport.ua
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