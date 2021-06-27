В понедельник, 28 июня, в Копенгагене на стадионе «Паркен» состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Хорватия

Вице-чемпионы мира неровно прошли групповой этап. Команда Златко Далича заняла второе место в группе с Англией, Шотландией и Чехией. Ожидалось, что хорваты будут бороться за первое место. Так, в принципе, и случилось. Но по игре остались вопросы. В одном из самых невыразительных матчей группового этапа Хорватися со счетом 0:1 уступила Англии. Затем не смогла обыграть Чехию, но в заключительном матче хорваты собрались и одержали уверенную победу над Шотландией (3:1). Команда вышла из группы, но до уровня футбола ЧМ-2018 ей еще далеко.

В матче с Испанией хорваты не смогут рассчитывать на своего лучшего голеадора. Один из лидеров сборной - Иван Перишич попал в ковид-протокол и не сыграет с Испанией.

Испания

Сборная Испании также неожиданно не совсем уверенно сыграла в групповом этапе. Подопечные Луиса Энрике дважды сыграли вничью с командами Швеции и Польши. Испанцев критиковали за чрезмерную стерильность в атаке и не очень высокую реализацию. В последнем туре Испания сполна реабилитировалась. Команда уничтожила Словакию (5:0) и стала автором самой крупной победы на турнире. Важным аспектом стало возвращение в стартовый состав Серхио Бускетса, который стал ключевым игроком в построении атак команды.

Прогноз

Фаворитом является сборная Испании. Каждая из команд не очень уверенно стартовала на турнире, но постепенно команды улучшали свою игру. Считаем, что Испания будет фаворитом, ведь команда действовала более целостно и стабильно. Отметим также хорошую и надежную игру испанцев в защите, ну а в игре первым номером вообще нет вопросов. Считаем, что матч будет низовым, в котором у Испании больше шансов на победу.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович - Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Влашич, Петкович, Ребич.

Испания: Симон - Аспиликуэта, Ляпорт, Торрес, Альба, Педри, Бускетс, Коке, Сарабия, Мората, Морено.

28 июня, понедельник