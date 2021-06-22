Хорватия
3 : 1
Шотландия
22.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Без подарка для Украины. Сборная Хорватии в Глазго обыграла Шотландию

Хорваты вышли в 1/8 финала чемпионата Европы

  • 22.06.2021 23:52
  • 2835 просмотров
  • 23 комментария
Без подарка для Украины. Сборная Хорватии в Глазго обыграла Шотландию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Европы. Группа D. Тур 3.

Хорватия – Шотландия – 3:1

Влашич (17), Модрич (62), Перишич (77) – Макгрегор (42)

Ловрен (26) – Маккена (34)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Вида, Ловрен, Юранович, Брозович, Ковачич, Влашич (Иванушец, 76), Модрич, Перишич (Ребич, 81), Петкович (Крамарич, 70).

Шотландия: Маршалл, Тирни, Хенли (Маккена, 33), Мактоминей, Робертсон, Макгинн, О`Доннелл (Паттерсон, 84), Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 70), Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)

ХОРВАТИЯ - ШОТЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 23.06.2021 00:11
    0
    Scotland Yard, 22.06.2021 23:59
    А кто вчера играл? Сегодня - вице-чемпионы...)
    Попередні заслуги не мають жодного відношення до цього євро. Наша збірна виходила з першого місця у відборі, а сьогодні показує рівень умовного Казахстану. Навіть Шотландія показала відданість своїй справі, якої ми не бачили в очах наших гравців протягом всього турніру, крім перших 45 хвилин з Македонією
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 00:10
    0
    Ничья была маловероятна, но желанна. Не страшно.
    Завтра решающие поединки для Украины именно в группе Е.
    Шведы должны побеждать Польшу, либо ничья.
    Испания должна побеждать Словакию, либо ничья. Ничего сверхестественного не вижу.
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 23.06.2021 00:10
    0
    Я это писал ещё раз напишу,,,наши ..с .ка наверное рады игроки тренерский штаб этому результату и хотят на отдых ... ...Зина п....ор собрался под юбки уже к седан ,Миколенко играть за Интер в плейстейшен,Беседин выжигать по дереву ,Шева играть в гольф с автобусом своим пазик.....а не х..... пижоны сборной что бы Вам ваши жены и шл...хи однодневные завтра перед матчем надр...чили шведам так что бы они не проиграли пооякамм ,ну испанцы сами сделаёт свое дело и всё ещё решится в нашу пользу ...и будите вы с.ка играть и биться за страну в 1/8 ....
    Ссылка
    Daoroot
    online
      Daoroot, 23.06.2021 00:10
    0
    Какой еще подарок? Зачем он им нужен?
    Они очень устали, пусть едут домой или куда там они хотят...
    Играть должен тот, кто хочет играть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 00:09
    0
    fifadinamo, 23.06.2021 00:07
    Ниче ты не понимаешь
    Все я понимаю, хозяевам своим привет готов к любому сценарию.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:09
    0
    euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:08
    Или фантастический la chance finale, в виде победы Франции над Португалией в 3 мяча...
    И Венгров над Германией 3-0
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 23.06.2021 00:09
    +1
    Давайте честно - изначально было ясно что все наши основные шансы (на 85% минимум) сосредоточены в группе Е. Вот за ней и будем завтра следить. Ничьи Хорватии и Шотландии или победа Франции над Португалией 3:0 или крупнее - это было что-то из разряда почти нереального.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:08
    0
    Или фантастический la chance finale, в виде победы Франции над Португалией в 3 мяча...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:07
    0
    alefteev77, 23.06.2021 00:06
    Давай номер Дзюбы, так понимаю ты с ним "в контакте". Даже знаешь, что у него Вайбер есть.
    Ниче ты не понимаешь
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 23.06.2021 00:07
    0
    представляю слова Шевченко об этом матче
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:06
    0
    Испанцы Словаков чпокнут, Шведы в ничью или выиграют у Поляков и наши в 1/8. Это хитрый тактический ход
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 23.06.2021 00:06
    +2
    А с какого нам они должны подарок? Самим надо играть.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:06
    0
    Есть интересный вариант: Швеция выигрывает свой матч , а Испания побеждает Словаков 3:2.
    Словакия третья.
    Но у них как и у Украины будет по 3 очка и по 4:5 разница.
    Ну за желтые и красные я спокоен .
    У Украины 2 желтые и она уже сыграла, а у словаков 4 и еще играть.
    Тогда по рейтингу .
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 00:06
    0
    fifadinamo, 23.06.2021 00:03
    Ты Хорватов с вчерашней раисей представляй, можеш Дзюбе на вайбер кинуть свою озабоченость
    Давай номер Дзюбы, так понимаю ты с ним "в контакте". Даже знаешь, что у него Вайбер есть.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.06.2021 00:06
    +1
    Послушаешь комментаторов футболов, мы как "Жебраки" которые ждут ничью от Шотландии
    Стыдно, ведь год назад мы показывали футбол высшего уровня
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:05
    0
    Финны отмучались..
    А Нас устроят одновременные победы Швеции -любая над Польшей и Испании над Словаками (1:0 или 2:1 или в два мяча и более)
    1 Швеция
    2 Испания
    3 Словакия 3 очка и разница -1 (2:3) или -1 (3:4) или -2
    И Украина в 1/8 на Швецию Выходит.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:03
    0
    alefteev77, 22.06.2021 23:54
    Представляю, чтобы Хорватия сделала со вчерашней сборной Украины.
    Ты Хорватов с вчерашней раисей представляй, можеш Дзюбе на вайбер кинуть свою озабоченость
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 23.06.2021 00:02
    +3
    майже не сумніваюсь, що збірна завтра пакуватиме валізи.
    Ссылка
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 22.06.2021 23:59
    0
    Августин Нара, 22.06.2021 23:56
    Порівнявши цю гру з вчорашньою грою становиться сумно
    А кто вчера играл? Сегодня - вице-чемпионы...)
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 22.06.2021 23:56
    +8
    Порівнявши цю гру з вчорашньою грою становиться сумно
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 23:54
    +10
    Представляю, чтобы Хорватия сделала со вчерашней сборной Украины.
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 22.06.2021 23:56
    +8
    Порівнявши цю гру з вчорашньою грою становиться сумно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 22.06.2021 23:54
    +8
    Никто больше не хочет еще раз написать глупость, что нам лучше выйти с третьего (минимально проиграть Австрии), чтобы избежать встречи с Италией?
    Ссылка
    Scotland Yard
    online
      Scotland Yard, 22.06.2021 23:54
    +4
    Вукоевич пьёт опять пиво
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 23.06.2021 00:02
    +3
    майже не сумніваюсь, що збірна завтра пакуватиме валізи.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 23.06.2021 00:06
    +2
    А с какого нам они должны подарок? Самим надо играть.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 23.06.2021 00:09
    +1
    Давайте честно - изначально было ясно что все наши основные шансы (на 85% минимум) сосредоточены в группе Е. Вот за ней и будем завтра следить. Ничьи Хорватии и Шотландии или победа Франции над Португалией 3:0 или крупнее - это было что-то из разряда почти нереального.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.06.2021 00:06
    +1
    Послушаешь комментаторов футболов, мы как "Жебраки" которые ждут ничью от Шотландии
    Стыдно, ведь год назад мы показывали футбол высшего уровня
    Ссылка
    Августин Нара
    online
      Августин Нара, 23.06.2021 00:11
    0
    Scotland Yard, 22.06.2021 23:59
    А кто вчера играл? Сегодня - вице-чемпионы...)
    Попередні заслуги не мають жодного відношення до цього євро. Наша збірна виходила з першого місця у відборі, а сьогодні показує рівень умовного Казахстану. Навіть Шотландія показала відданість своїй справі, якої ми не бачили в очах наших гравців протягом всього турніру, крім перших 45 хвилин з Македонією
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 23.06.2021 00:10
    0
    Ничья была маловероятна, но желанна. Не страшно.
    Завтра решающие поединки для Украины именно в группе Е.
    Шведы должны побеждать Польшу, либо ничья.
    Испания должна побеждать Словакию, либо ничья. Ничего сверхестественного не вижу.
    Ссылка
    M@кs____7777
    online
      M@кs____7777, 23.06.2021 00:10
    0
    Я это писал ещё раз напишу,,,наши ..с .ка наверное рады игроки тренерский штаб этому результату и хотят на отдых ... ...Зина п....ор собрался под юбки уже к седан ,Миколенко играть за Интер в плейстейшен,Беседин выжигать по дереву ,Шева играть в гольф с автобусом своим пазик.....а не х..... пижоны сборной что бы Вам ваши жены и шл...хи однодневные завтра перед матчем надр...чили шведам так что бы они не проиграли пооякамм ,ну испанцы сами сделаёт свое дело и всё ещё решится в нашу пользу ...и будите вы с.ка играть и биться за страну в 1/8 ....
    Ссылка
    Daoroot
    online
      Daoroot, 23.06.2021 00:10
    0
    Какой еще подарок? Зачем он им нужен?
    Они очень устали, пусть едут домой или куда там они хотят...
    Играть должен тот, кто хочет играть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 00:09
    0
    fifadinamo, 23.06.2021 00:07
    Ниче ты не понимаешь
    Все я понимаю, хозяевам своим привет готов к любому сценарию.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:09
    0
    euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:08
    Или фантастический la chance finale, в виде победы Франции над Португалией в 3 мяча...
    И Венгров над Германией 3-0
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:08
    0
    Или фантастический la chance finale, в виде победы Франции над Португалией в 3 мяча...
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:07
    0
    alefteev77, 23.06.2021 00:06
    Давай номер Дзюбы, так понимаю ты с ним "в контакте". Даже знаешь, что у него Вайбер есть.
    Ниче ты не понимаешь
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 23.06.2021 00:07
    0
    представляю слова Шевченко об этом матче
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 23.06.2021 00:06
    0
    Испанцы Словаков чпокнут, Шведы в ничью или выиграют у Поляков и наши в 1/8. Это хитрый тактический ход
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:06
    0
    Есть интересный вариант: Швеция выигрывает свой матч , а Испания побеждает Словаков 3:2.
    Словакия третья.
    Но у них как и у Украины будет по 3 очка и по 4:5 разница.
    Ну за желтые и красные я спокоен .
    У Украины 2 желтые и она уже сыграла, а у словаков 4 и еще играть.
    Тогда по рейтингу .
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.06.2021 00:06
    0
    fifadinamo, 23.06.2021 00:03
    Ты Хорватов с вчерашней раисей представляй, можеш Дзюбе на вайбер кинуть свою озабоченость
    Давай номер Дзюбы, так понимаю ты с ним "в контакте". Даже знаешь, что у него Вайбер есть.
    Ссылка
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