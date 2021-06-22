Без подарка для Украины. Сборная Хорватии в Глазго обыграла Шотландию

Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Европы. Группа D. Тур 3.
Хорватия – Шотландия – 3:1
Влашич (17), Модрич (62), Перишич (77) – Макгрегор (42)
Ловрен (26) – Маккена (34)
Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Баришич, 71), Вида, Ловрен, Юранович, Брозович, Ковачич, Влашич (Иванушец, 76), Модрич, Перишич (Ребич, 81), Петкович (Крамарич, 70).
Шотландия: Маршалл, Тирни, Хенли (Маккена, 33), Мактоминей, Робертсон, Макгинн, О`Доннелл (Паттерсон, 84), Макгрегор, Армстронг (Фрейзер, 70), Адамс (Нисбет, 84), Дайкс.
Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)
Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия)
Источник — Sport.ua
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Завтра решающие поединки для Украины именно в группе Е.
Шведы должны побеждать Польшу, либо ничья.
Испания должна побеждать Словакию, либо ничья. Ничего сверхестественного не вижу.
Они очень устали, пусть едут домой или куда там они хотят...
Играть должен тот, кто хочет играть.
Словакия третья.
Но у них как и у Украины будет по 3 очка и по 4:5 разница.
Ну за желтые и красные я спокоен .
У Украины 2 желтые и она уже сыграла, а у словаков 4 и еще играть.
Тогда по рейтингу .
Стыдно, ведь год назад мы показывали футбол высшего уровня
А Нас устроят одновременные победы Швеции -любая над Польшей и Испании над Словаками (1:0 или 2:1 или в два мяча и более)
1 Швеция
2 Испания
3 Словакия 3 очка и разница -1 (2:3) или -1 (3:4) или -2
И Украина в 1/8 на Швецию Выходит.
Стыдно, ведь год назад мы показывали футбол высшего уровня
Завтра решающие поединки для Украины именно в группе Е.
Шведы должны побеждать Польшу, либо ничья.
Испания должна побеждать Словакию, либо ничья. Ничего сверхестественного не вижу.
Они очень устали, пусть едут домой или куда там они хотят...
Играть должен тот, кто хочет играть.
Словакия третья.
Но у них как и у Украины будет по 3 очка и по 4:5 разница.
Ну за желтые и красные я спокоен .
У Украины 2 желтые и она уже сыграла, а у словаков 4 и еще играть.
Тогда по рейтингу .
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