Хорватия – Шотландия – 3:1. Видео голов и обзор матча

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Шотландии.
Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.
В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия – Шотландия. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Никола Влашич, 17 мин.
ГОЛ! 1:1. Каллум Макгрегор, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Лука Модрич, 62 мин.
ГОЛ! 3:1. Иван Перишич, 77 мин.
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Хорватия).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Хорватия).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Макгрегор (Шотландия).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Влашич (Хорватия).
Источник — Sport.ua
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