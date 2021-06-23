Хорватия – Шотландия – 3:1. Видео голов и обзор матча

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сошлись сборные Хорватии и Шотландии.

Поединок проходит в Глазго, игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.

В прямом эфире поединок показывает телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Хорватия – Шотландия. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Никола Влашич, 17 мин.

ГОЛ! 1:1. Каллум Макгрегор, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Лука Модрич, 62 мин.

ГОЛ! 3:1. Иван Перишич, 77 мин.