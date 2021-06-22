Во вторник, 22 июня, в Глазго на «Хэмпден Парк» состоится матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют национальные сборные Хорватии и Шотландии. Стартовый свисток аргентинского рефери Фернандо Рапаллини прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Хорватии

Исход данного противостояния под куда более интересным углом смотрится после поражения сборной Украины от Австрии накануне (0:1). Одним из положительных исходов для команды Андрея Шевченко в данной игре будет ничья, однако она точно не устраивает ни одну из сторон непосредственно дуэли на «Хэмпден Парк». В Хорватии, как и в Шотландии, прекрасно умеют считать очки и просчитывать всевозможные сценарии, поэтому прекрасно знают, что с двумя баллами в следующем раунде делать точно нечего.

Но каким потенциалом обладает та же команда Златко Далича на данный момент, если увиденное нами ранее в исполнении «клетчатых», скажем мягко, не внушает особой уверенности? Хорватия плохо провела стартовый поединок против Англии (0:1), после чего прошлась по краю пропасти в игре против Чехии (1:1). Характерной особенностью этих поединков было то, что команда была совершенно не способна контролировать динамику поединка, а единственный свой гол, на данный момент, на этом турнире забила только благодаря индивидуальным талантам Ивана Перишича. А ведь перед нами финалист прошлого чемпионата мира!

Сборная Шотландии

В свою очередь, коллектив Стива Кларка переживает романтический период, так как последний раз принимал участие в крупных международных форумах уже достаточно давно. Беда Шотландии перед заключительной игрой группового этапа состоит в том, что «тартановая армия» еще не сумела забить ни одного мяча, но при этом обзавелась набранным баллом. Игру против Англии на «Уэмбли» ждали всем футбольным миром, она получилась напряженной, но предельно «сухой» (0:0). Впрочем, в условиях такой плотной группы и четырех очков может хватить для выхода в следующий раунд.

И как раз по этой причине Украине и не нужна победа ни одной из команд в этой дуэли, хотя каждая из них будет стремиться ухватиться за успех. Шотландия в первых двух матчах показала, что может играть против соперника любого уровня в динамичный футбол, а с имеющимися у Хорватии проблемами, команда Кларка точно попытается добиться победы. Есть ли потенциал к этому? Скорее да, чем нет, но вот обнаруженный коронавирус у Билли Гилмора накануне предстоящей игры рискует серьезно урезать и без того не богатый кадровый потенциал команды.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Гвардиол, Вида, Ловрен, Врсалько – Ковачич, Брозович, Модрич – Перишич, Ребич, Крамарич.

Шотландия: Маршалл – Тирни, Хэнли, Мактоминей – Флек – Робертсон, Макгрегор, Макгинн, О’Донннелл – Дайкс, Адамс.

Прогноз на противостояние

Как преданные болельщики сборной Украины, мы в этом поединке будем болеть исключительно за выгодный для нашей команды результат. Нашей ставкой будет позиция – исход матча: ничья с коэффициентом 3.65 по линии Parimatch.

22 июня, вторник