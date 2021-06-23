Как будто уже выиграли чемпионат. Реакция тренера и игроков Хорватии

Хорватия переиграла Шотландию (3:1) в матче 3-го тура Евро-2020 и вышла в 1/8 финала. Никола Влашич получил приз Звезда матча, забив важный гол и продемонстрировав блестящую игру. Хорваты радовались, как будто уже выиграли чемпионат.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

«Пропустив гол, мы не остановились. Мы верили, что можем выиграть, спокойно и сосредоточенно вели игру. Рано или поздно мы должны были забить. Это был сложный матч против сильных соперников, но мы справились. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы даете нам силы и сможете нами гордиться. Эти 10 дней стали серьезной проверкой для меня и остальных. Мы показали, на что способны».

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич:

«Мы очень рады, потому что провели замечательный матч и вышли в следующий круг. Мы были недовольны своей игрой в первых двух матчах и знали, что можем играть лучше. Когда мы действуем так, как сегодня, то опасны для любого соперника. Этот гол для меня очень важен, но гораздо важнее наша игра с начала и до конца матча. Я очень рад, что мой гол сыграл свою роль, но главное, что команда победила».

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович:

«Отличный матч. Пожалуй, было сложновато, когда мы пропустили. Мы контролировали игру, показывали хороший футбол, имели много моментов. Мы можем гордиться тем, как сыграли. Первый гол был безупречен, а на следующих стадиях турнира все в наших руках. Но давайте двигаться постепенно».

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич:

«Это была отличная игра. Мы знали, что можем так играть. Когда они сравняли, мы сохраняли спокойствие и знали, что мы сильнее и можем создать новые моменты. В итоге мы уверенно выиграли, и я думаю, что как раз такую Хорватию хотят видеть болельщики. Я всегда готов, независимо от того, выхожу я в основе или начинаю матч на скамейке. Я могу долго не выходить, но это неважно. Я всегда готов помочь команде. Мест в сборной не так уж много, но я хочу быть ее частью как можно дольше».

Правый защитник сборной Хорватии Йосип Юранович:

«У меня была одна цель: выйти и сыграть на сто процентов моих возможностей, чтобы помочь команде. В конце концов я поучаствовал в первом голе. Мы становимся сильнее с каждой тренировкой, с каждым матчем».

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

«Сегодня мы встречались с командой, у которой есть опыт игры на таких турнирах и которая понимает, как проводить третий матч в группе, а у нас такого опыта и таких знаний нет. Поэтому для нас турнир закончен, а Хорватия идет дальше. Я расстроен из-за игроков. Мы долго не могли квалифицироваться ни на один турнир, а теперь у нас есть группа сильных игроков, которая это сделала. В ходе группового турнира было много хорошего, но в итоге мы не смогли набрать нужные очки.

Думаю, если говорить о подготовке к турниру – мы не заработали очков в первой игре, в результате мы отправились на Уэмбли и потратили много сил, как физических, так и душевных, чтобы подарить себе шанс. Может быть, из-за этого нас и не хватило на третий матч. Это то, чему мы должны научиться к следующему турниру. Обещаю, что он будет раньше, чем через 23 года».

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн:

«Я совершенно подавлен тем, что мы не прошли дальше. Мы играли с превосходной командой, у которой огромный опыт выступлений на крупных турнирах, и они продемонстрировали это сегодня вечером. Я думаю, что мы несправедливы к себе, мы уже вошли в историю тем, что сыграли на этом турнире».

Вратарь сборной Шотландии Дэвид Маршалл:

«В игре всегда важны нюансы, но в данном случае с результатом не поспоришь. Тренер сказал нам, что это лишь начало пути, и скоро мы соберемся снова, чтобы попробовать квалифицироваться на чемпионат мира. Теперь у нас есть турнирный опыт, и это делает нас сильнее как коллектив».