Хорватия
0 : 0
Шотландия
22.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Хорватия – Шотландия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура чемпионата Европы

  • 21.06.2021 14:33
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Хорватия – Шотландия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Шотландии. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Соперники набрали по одному очку, и только победа позволит одному из них рассчитывать на продолжение борьбы в турнире. Во втором туре шотландцы сумели сыграть вничью с фаворитом группы Англией (0:0), а хорваты не определили сильнейшего в матче с Чехией (1:1). Ранее команды провели пять очных противостояний, и «клетчатые» еще никогда не обыгрывали британцев (2 победы Шотландии и 3 ничьи). Последний раз Хорватия и Шотландия встречались в отборочном турнире ЧМ-2014. Тогда две победы одержала «тартановая армия» – 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Шотландия.

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Источник — Sport.ua

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