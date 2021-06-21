Во вторник, 22 июня, состоится поединок третьего тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Хорватии и Шотландии. Матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Соперники набрали по одному очку, и только победа позволит одному из них рассчитывать на продолжение борьбы в турнире. Во втором туре шотландцы сумели сыграть вничью с фаворитом группы Англией (0:0), а хорваты не определили сильнейшего в матче с Чехией (1:1). Ранее команды провели пять очных противостояний, и «клетчатые» еще никогда не обыгрывали британцев (2 победы Шотландии и 3 ничьи). Последний раз Хорватия и Шотландия встречались в отборочном турнире ЧМ-2014. Тогда две победы одержала «тартановая армия» – 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия – Шотландия.