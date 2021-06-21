Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020. В третьем туре сыграны два матча: Северная Македония – Нидерланды – 0:3, Украина – Австрия – 0:1.

Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов) и вышла в 1/8 финала на Италию, Украина заняла 3-е место (3 пункта).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 4–5.

Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.

Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). В группе B все срослось как надо! После поражения Финляндии от Бельгии (0:2) и разгромной победы Дании над Россией (4:1) третья команда (Финляндия) имеет показатели хуже, чем у Украины.

Update! Надо опередить еще одну команду среди третьих мест!

Есть надежда на группу D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!

Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) – вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков.

А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.

Отметим, что уже сформированы две пары плей-офф: Италия – Австрия, Уэльс – Дания.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия).

Евро-2020

3-й тур, 21 июня

Группа C

19:00. Северная Македония – Нидерланды – 0:3

19:00. Украина – Австрия – 0:1

Группа B

22:00. Россия – Дания – 1:4

22:00. Финляндия – Бельгия – 0:2

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