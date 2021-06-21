Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф

Россия выбыла из турнира, а у команды Шевченко шансы пока сохраняются

  • 21.06.2021 23:59
  • 91462 просмотра
  • 123 комментария
Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020. В третьем туре сыграны два матча: Северная Македония – Нидерланды – 0:3, Украина – Австрия – 0:1.

Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов) и вышла в 1/8 финала на Италию, Украина заняла 3-е место (3 пункта).

Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.

  • В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 45.

Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.

Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). В группе B все срослось как надо! После поражения Финляндии от Бельгии (0:2) и разгромной победы Дании над Россией (4:1) третья команда (Финляндия) имеет показатели хуже, чем у Украины.

  • Update! Надо опередить еще одну команду среди третьих мест!

Есть надежда на группу D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!

Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) – вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков.

А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.

Отметим, что уже сформированы две пары плей-офф: Италия – Австрия, Уэльс – Дания.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия).

Евро-2020

3-й тур, 21 июня

Группа C

  • 19:00. Северная Македония – Нидерланды – 0:3
  • 19:00. Украина – Австрия – 0:1

Группа B

  • 22:00. Россия – Дания – 1:4
  • 22:00. Финляндия – Бельгия – 0:2

Турнирные таблицы

Текущий рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 22.06.2021 00:45
    0
    Камон плей, все гарно. Рекомендації наступні. На найближчі три дні збірну відсторони взагалі від тренажерного залу та тренувального процесу. Всі хлопці занадто перевантажені. По-перше доцільно відпустити декого через озеро від готелю до дружин або подруг. На завтра рекомендовано до обіду зоопарк із солодкою ватою та фотосесією. Гарний обід, опісля перегляд кіно з румунськими субтитрами, відром поп-корну та кока-колою (відповідальний за культпохід Ярмоленко, т.я. зі спонсорами сподіваюсь усьо на мазі). Наступні дві доби шось у цьому роді. Все зростеться норм і випадуть якісь шведи чи словаки, вийдуть і порвуть! Андрію Миколайовичу, не перевантажуйте, будь-ласка, хлопців, молю Вас, майте совість, і все буде норм. Побільше позитиву. Вболівальникам велике ДЯКУЮ! Тримаймося, бо ми того варті!
    Ссылка
    DIiMax2
    online
      DIiMax2, 22.06.2021 00:43
    0
    а шо робить в тому плей офф отримати торбу м'ячів у ворота?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:41
    0
    suforza1921, 22.06.2021 00:30
    Третя команда Група F точно буде вище, у поразку портосів з рахунком 0:3 не вірю. Залишається дві групи, одну з яких ми маємо обійти. Варіант 1. він же найімовірніший, бо залежить від результату усього одного матчу. Хорватія і Шотландія грають унічию. І варіант 2.Тут треба, щоб співпали два результати. Іспанія має обіграти словаків, а шведи мають не програти полякам. Тільки за умов здійснення одного із варіантів ми проходимо далі, на переможця групи F. І нашим суперником у разі усе ж виходу у плей-офф буде або Іспанія, або Швеція.
    Швейцария из А попадает.
    Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
    Украина С мы хотим чтобы попала.
    Поэтому нас устроят только шифры.
    A C D E
    A C D F
    A C E F
    А при них 3С- 1Е
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 22.06.2021 00:36
    0
    Знову математика йде.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 22.06.2021 00:35
    -1
    Дмитрий Чёрный, 21.06.2021 23:30
    Хочу всем нытикам сказать, идите в жопу! Если, наша сборная выйдет с третьего места, значит заслужили! Как победа, так хер кто похвалит, сидят все с языками в жопу. Но как только где-то оступились, так налетает воронье клевать своих же.
    Спіткнулися, це коли команда весь матч домінує, але пропускає "дурника". Треба реально дивитися на речі, а не співати оди. Просто підніми статистику збірної за каденції Шевченка. Будеш здивований, і не факт, що приємно.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 22.06.2021 00:32
    0
    Одним словом, вийти далі у нас шанси 50 на 50
    Ссылка
    pavelko01
    online
      pavelko01, 22.06.2021 00:31
    0
    Е - швеція іспанія польща
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 22.06.2021 00:30
    +4
    Третя команда Група F точно буде вище, у поразку портосів з рахунком 0:3 не вірю. Залишається дві групи, одну з яких ми маємо обійти. Варіант 1. він же найімовірніший, бо залежить від результату усього одного матчу. Хорватія і Шотландія грають унічию. І варіант 2.Тут треба, щоб співпали два результати. Іспанія має обіграти словаків, а шведи мають не програти полякам. Тільки за умов здійснення одного із варіантів ми проходимо далі, на переможця групи F. І нашим суперником у разі усе ж виходу у плей-офф буде або Іспанія, або Швеція.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:30
    +2
    Точно, тем лучше значит на победителя Е Швеция/Испания
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 22.06.2021 00:28
    +2
    Pavel Yakimovich, 22.06.2021 00:17
    одно меня смущает в регламенте
    плейофф 1/8 в субботу и воскресенье, и захочет ли очень сильно напрягаться швеция в матче с польшей в СРЕДУ - большой вопрос, выход у них уже полюбому есть с 4 очками(поскольку ниже 3 места они не опустятся, а две третьи с 3 очками есть), а вот поляки будут рвать свои пятые точки на британский флаг от усердия
    надежда явная одна, что хорваты с шотландцами откатают ничейки и этим окончательно определят выход наших в 1/8... останется только вопрос зачем нам туда с такой игрой как с австрийцами
    У Польши бездарная оборона. Как раз Швеция на ничью будет играть и контратаках, а Испания раздавит Словакию.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.06.2021 00:28
    +1
    Наливайко Діма, 22.06.2021 00:24
    Не продаЭться
    Логику включи, и поищи в английской раскладке i.
    Ссылка
    w_o_w
      w_o_w, 22.06.2021 00:26
    +3
    Buvalii, 21.06.2021 21:39
    шеву геть! достал баран порошенковский, рассклады уже не важны!
    Тебе и тут Порох подосрал?
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 00:25
    +1
    Я хоть и болею за Португалию уже 15 лет, но ради наших, буду рад, если Франция разнесет их 3-0!и тогда мы точно дальше пройдём! Но надеюсь это произойдёт раньше, чтоб без валидола!) Хотя после сегодняшней игры, нам там делать нечего!)
    Ссылка
    Наливайко Діма
    online
      Наливайко Діма, 22.06.2021 00:24
    0
    firstromario, 22.06.2021 00:21
    купи букву "і" десь
    Не продаЭться
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 22.06.2021 00:23
    -3
    По ходу Швеція стара добра нам попаде. Іспанці навряд чи виграють у словаків, а як і виграють то з ними грати можна. Мертва команда зараз. Це не італія-машина. Коротше шанси у нас бєшані на 1/8. Пройшли на халяву з ганебною грою. З шведами чи іспанцями можна грати. А от з германією страшно подумати чи Францією. Надіюсь портал виграє францвї, а угорці відберуть очки в німців. І стара добра португалія наш суперник)))
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 22.06.2021 00:21
    +2
    Наливайко Діма, 22.06.2021 00:15
    Та хватить з гимна липити цукерку.Нулячи вони и чужи на "этом празднике жизни".Нема в Украини футболу
    купи букву "і" десь
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 22.06.2021 00:20
    +2
    Алексей Ильин, 22.06.2021 00:14
    І тренер, який вміє тренувати.
    ну я не затятий фанат шеви, але атакуючий футбол в них час від часу виходить. не знаю що таке сьогодні було.
    Ссылка
    Flexandr
    online
      Flexandr, 22.06.2021 00:20
    +3
    UPL, 22.06.2021 00:04
    Що значить шанси не великі??? Якраз 90 відсотків що ми у 1/8., хоча збірна на це не заслужила. Думаю, що іспанці накриють словаків.
    64% на выход Украины в 1/8 финала, коэффициент должен быть примерно 1.5
    51% - Испания выигрывает И Швеция не проигрывает
    26% - ничья Шотландии и Хорватии
    5% - Франция выигрывает в 3 и более голов
    0.49*0.74*0.95=0.36 (сразу все устраювающие нас события не состоятся)
    1-0.36=0.64 (состоится хотя бы одно из устраивающих нас событий)
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 22.06.2021 00:18
    -1
    M@кs____7777, 22.06.2021 00:08
    Дай бог удача будет наша и мы пройдем,мы ещё и евро выиграем
    дурень думкою багатіє..
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 22.06.2021 00:17
    -2
    одно меня смущает в регламенте
    плейофф 1/8 в субботу и воскресенье, и захочет ли очень сильно напрягаться швеция в матче с польшей в СРЕДУ - большой вопрос, выход у них уже полюбому есть с 4 очками(поскольку ниже 3 места они не опустятся, а две третьи с 3 очками есть), а вот поляки будут рвать свои пятые точки на британский флаг от усердия
    надежда явная одна, что хорваты с шотландцами откатают ничейки и этим окончательно определят выход наших в 1/8... останется только вопрос зачем нам туда с такой игрой как с австрийцами
    Ссылка
    Mr.Value
      Mr.Value, 21.06.2021 21:03
    +21
    А смысл ? С такой игрой нас даже Швеция порвёт
    Ссылка
    Капитан Каталкин
    online
      Капитан Каталкин, 21.06.2021 21:43
    +19
    Самая бесхребетная игра нашей сборной, не показали ничего, какие-то куски мяса в желтой форме. Позорище! Такое впечатление, что тренерский штаб вообще не разбирал игру Австрии, а вышли на поле просто на удачу. Где игра Ярмолы, Зины, Цыганкова, а её нет. Столько ошибок в передачах мяча, можно учебник написать как не надо делать. А то перед матчем кричали не хотим Италию))) Стыдоба.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:07
    +19
    Опять поехали на увеселительную прогулку, а мы тут расклады считаем. Пусть домой едут, а тренер Шевченко на Лондон.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 21.06.2021 21:32
    +13
    Домой. С такой игрой домой и молчать
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.06.2021 21:26
    +12
    Наф пазика, всю его итальянскую шоблу , стариков, и всех этих дармоедов из ффу. Нужен тренер типа цыгана, а не вальяжный и добрый шева. Ни одного критичного слова не сказал про своих зажравшихся мажоров.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 21:16
    +12
    rasta13, 21.06.2021 21:10
    Грех жаловаться все мы прекрасно понимали что у нас не топова сборная, даже Австрийцы сильнее нас в этом матче были на голову. Мы сыграли на евро и даже один раз победили, это уже рекорд по сравнению с прошлым евро.
    Ага конечно грех жаловаться. С осени у этого тренера сыпятся одно нелепое решение за другим. Не взял тех кто тащил команды в УПЛ, зато нагреб левых пассажиров. Чемпионат закончили на две недели раньше него. Нет уж, Шева должен хлебнуть говнеца сполна.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 21.06.2021 21:34
    +11
    Дмитрий Борщёв, 21.06.2021 21:29
    ???
    Навіщо з такою грою кудись виходити, мало ганьби?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 21.06.2021 21:10
    +11
    Перетренірована збірна, вони фізично здохли в перші 10хв, привіт Шева і ко!!! Для чого виходити далі, щоб стояти в грі з Шведами чи Іспанцями? Щоб їм штук 7 закинули?
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 21.06.2021 21:03
    +11
    С такой физической подготовкой тут как бы уже все... сборная мертвая. Шева молодец конечно, когда решил начать подготовку к Евро за месяц до турнира.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 21.06.2021 21:22
    +9
    Ну зато теперь точно не Италия! Позорище!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 21.06.2021 21:06
    +9
    Судя по сегодняшней игре сборная Украины не хотела побеждать Австрию а расчёт был сыграть со Шведами вместо одного из главных фаворитов по игре тут Итальянцев, Шева молорик стратег
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 21.06.2021 21:01
    +9
    Да хрен куда пройдет эта сборная....
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 22.06.2021 00:11
    +8
    Капитан Каталкин, 21.06.2021 21:43
    Самая бесхребетная игра нашей сборной, не показали ничего, какие-то куски мяса в желтой форме. Позорище! Такое впечатление, что тренерский штаб вообще не разбирал игру Австрии, а вышли на поле просто на удачу. Где игра Ярмолы, Зины, Цыганкова, а её нет. Столько ошибок в передачах мяча, можно учебник написать как не надо делать. А то перед матчем кричали не хотим Италию))) Стыдоба.
    Вот за Ярмолу не надо, он один из немногих кто весь отдавался на поле в трёх играх. Видно было как ему тяжело, а он бегал везде и даже в защите тащил! А вот Зина, Малина на этом евро это провал. И конкретно в сегодняшней игре это Забарный. А так если эти дыры подлатать, то может чё-то и получится.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 21:06
    +8
    Шансы на проход в 1/8 есть - но с такой игрой разве что с Швецией будут шансы.
    Французы или испанцы нас вынесут.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 21.06.2021 22:01
    +7
    Ніяк не розумію, для чого було рвати Сербію 5-0 і вигравати в чемпіонів Європи, щоб потім на Євро грати на поразку з австрійцями, які до слова і перемагати нас не хотіли...? Ви плюнули в душу вболівальників, Шева йди геть і Павелка забирай подалі.
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 22.06.2021 00:13
    +6
    Если случиться чудо и мы попадем на условную Швецию в плей офф... это будет нечто))
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 21.06.2021 21:32
    +6
    А для чого воно нам?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 21:21
    +6
    Ну пройдем и что дальше? Наши футболисты два паса нормально связать не могут. Промолчу про сплошные обрезки Малиновского, Зинченко и других. Ну а Шева демонстрирует, что тренер он не такой уж и хороший.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.06.2021 21:21
    +6
    И что мешало выиграть в 2,3 мяча у Македонии.
    Увы получается это наш уровень.
    Ссылка
    Володимир Пиріг
    online
      Володимир Пиріг, 21.06.2021 21:17
    +6
    Навiщо те плей офф? Там горять тури на мальдiви, подруги вже зачекались.. А тут вболiвай, козаче
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности