Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф

21 июня завершился турнир группы C на Евро-2020. В третьем туре сыграны два матча: Северная Македония – Нидерланды – 0:3, Украина – Австрия – 0:1.
Нидерланды заняли первое место (9 очков), Австрия – вторая (6 баллов) и вышла в 1/8 финала на Италию, Украина заняла 3-е место (3 пункта).
Напомним, что в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут 3-ю позицию.
- В рейтинге третьих мест у Украины – 3 очка и разница мячей 4–5.
Таким образом, надо, чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.
Группа A уже отпадает (у Швейцарии 4 очка). В группе B все срослось как надо! После поражения Финляндии от Бельгии (0:2) и разгромной победы Дании над Россией (4:1) третья команда (Финляндия) имеет показатели хуже, чем у Украины.
- Update! Надо опередить еще одну команду среди третьих мест!
Есть надежда на группу D – надо, чтобы Хорватия и Шотландия сыграли вничью!
Очень хорошие возможности по группе E – в тройке Словакия (3 очка), Испания (2), Польша (1) – вполне вероятно, что две команды не наберут больше трех очков.
А вот по группе F шансов мало – Германия и Португалия уже имеют по 3 очка и положительную разницу мячей.
Отметим, что уже сформированы две пары плей-офф: Италия – Австрия, Уэльс – Дания.
Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия).
Евро-2020
3-й тур, 21 июня
Группа C
- 19:00. Северная Македония – Нидерланды – 0:3
- 19:00. Украина – Австрия – 0:1
Группа B
- 22:00. Россия – Дания – 1:4
- 22:00. Финляндия – Бельгия – 0:2
Турнирные таблицы
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Сетка плей-офф
Николай Степанюк, Sport.ua
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Группа В не попадает, и не может уже пройти А и С.
Украина С мы хотим чтобы попала.
Поэтому нас устроят только шифры.
A C D E
A C D F
A C E F
А при них 3С- 1Е
плейофф 1/8 в субботу и воскресенье, и захочет ли очень сильно напрягаться швеция в матче с польшей в СРЕДУ - большой вопрос, выход у них уже полюбому есть с 4 очками(поскольку ниже 3 места они не опустятся, а две третьи с 3 очками есть), а вот поляки будут рвать свои пятые точки на британский флаг от усердия
надежда явная одна, что хорваты с шотландцами откатают ничейки и этим окончательно определят выход наших в 1/8... останется только вопрос зачем нам туда с такой игрой как с австрийцами
51% - Испания выигрывает И Швеция не проигрывает
26% - ничья Шотландии и Хорватии
5% - Франция выигрывает в 3 и более голов
0.49*0.74*0.95=0.36 (сразу все устраювающие нас события не состоятся)
1-0.36=0.64 (состоится хотя бы одно из устраивающих нас событий)
плейофф 1/8 в субботу и воскресенье, и захочет ли очень сильно напрягаться швеция в матче с польшей в СРЕДУ - большой вопрос, выход у них уже полюбому есть с 4 очками(поскольку ниже 3 места они не опустятся, а две третьи с 3 очками есть), а вот поляки будут рвать свои пятые точки на британский флаг от усердия
надежда явная одна, что хорваты с шотландцами откатают ничейки и этим окончательно определят выход наших в 1/8... останется только вопрос зачем нам туда с такой игрой как с австрийцами
Французы или испанцы нас вынесут.
Увы получается это наш уровень.
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