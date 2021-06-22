Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала

По итогам статистического моделирования веб-портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет шансы выйти с третьего места в группе, и тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 33%.

Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из следующих:

Хорватия и Шотландия должны сыграть вничью [коэф. = 3.8].

Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета типа 3:2, 4:3 и т.д. [общий коэф. = 1.84]

Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Подробнее: Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф