Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала

Команда Андрея Шевченко с нетерпением ждет матчей 3-го тура в других группах

  • 22.06.2021 05:15
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Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко держит кулаки

По итогам статистического моделирования веб-портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет шансы выйти с третьего места в группе, и тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 33%.

Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из следующих:

  • Хорватия и Шотландия должны сыграть вничью [коэф. = 3.8].
  • Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета типа 3:2, 4:3 и т.д. [общий коэф. = 1.84]
  • Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Подробнее: Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф

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Источник — Gracenote Live

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