Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала

По итогам статистического моделирования веб-портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала.
Украина имеет шансы выйти с третьего места в группе, и тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 33%.
Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из следующих:
- Хорватия и Шотландия должны сыграть вничью [коэф. = 3.8].
- Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета типа 3:2, 4:3 и т.д. [общий коэф. = 1.84]
- Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).
Подробнее: Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф
🧮 - Most likely second round matches at #EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 21, 2021
🏴 v 🇩🇰 (100%)
🇮🇹 v 🇦🇹 (100%)
🇳🇱 v 🇵🇹 (31%)
🇧🇪 v 🇸🇰* (24%)
🇨🇿 v 🇪🇸 (14%)
🇫🇷 v 🇨🇭 (44%)
🏴v 🇩🇪 (26%)
🇸🇪 v 🇺🇦 (33%)
*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021
Источник — Gracenote Live
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