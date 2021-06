Украина выйдет в плей-офф на Швецию? Наиболее вероятные пары 1/8 финала

По итогам статистического моделирования веб-портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала.

Украина имеет шансы выйти с третьего места в группе, и тогда, скорее всего, попадет на Швецию в 1/8 финала. Вероятность такого исхода составляет 33%.

Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из следующих:

🧮 - Most likely second round matches at #EURO2020



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇩🇰 (100%)



🇮🇹 v 🇦🇹 (100%)



🇳🇱 v 🇵🇹 (31%)



🇧🇪 v 🇸🇰* (24%)



🇨🇿 v 🇪🇸 (14%)



🇫🇷 v 🇨🇭 (44%)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿v 🇩🇪 (26%)



🇸🇪 v 🇺🇦 (33%)



*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021