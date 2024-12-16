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Испания
16 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 16 декабря 2024, 02:06
121
0

Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала

13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании 2024/25

16 декабря 2024, 01:57 | Обновлено 16 декабря 2024, 02:06
121
0
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона, которая является лидером чемпионата, неожиданно проиграла Леганесу со счетом 0:1.

Атлетико Мадрид на своем поле минимально одолел Хетафе 1:0.

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Еще один столичный гранд Испании Реал в голевом триллере сыграл вничью с Райо Вальекано 3:3. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Жирона без украинца Виктора Цыганкова на выезде проиграла Мальорке 1:2.

Атлетик Бильбао в гостях не сумел одолеть Хетафе (1:1), Вильярреал уступил Бетису (1:2), а Реал Сосьедад расписал мировую с Лас-Пальмасом (0:0).

Барселона в текущем розыгрыше чемпионата Испании провела уже 18 поединков и с 38 очками пока что занимает первое место. У Атлетико столько же пунктов, но есть одна игра в запасе. Реал с 37 баллами располагается на третьей позиции, но также, как и подопечные Диего Симеоне, провел 17 туров.

На 4-й позиции идет Атлетик с 33 очками. Топ-5 замыкает Мальорка (27), а на шестой строчке расположен Вильярреал (26).

Жирона вместе с Цыганковым находится на 10-м месте с 22 пунктами.

Ла Лига 2024/25. 17-й тур, 13–15 декабря

  • Вальядолид – Валенсия – 1:0
  • Эспаньол – Осасуна – 0:0
  • Мальорка – Жирона – 2:1
  • Севилья – Сельта – 1:0
  • Райо Вальекано – Реал Мадрид – 3:3
  • Атлетико – Хетафе – 1:0
  • Алавес – Атлетик – 1:1
  • Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 0:0
  • Вильярреал – Бетис – 1:2
  • Барселона – Леганес – 0:1

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 17-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 18 12 2 4 50 - 20 38
2 Атлетико Мадрид 17 11 5 1 31 - 11 38
3 Реал Мадрид 17 11 4 2 37 - 16 37
4 Атлетик Бильбао 18 9 6 3 27 - 16 33
5 Мальорка 18 8 3 7 18 - 21 27
6 Вильярреал 16 7 5 4 28 - 27 26
7 Реал Сосьедад 17 7 4 6 16 - 11 25
8 Осасуна 17 6 7 4 22 - 25 25
9 Бетис 17 6 6 5 20 - 21 24
10 Жирона 17 6 4 7 23 - 25 22
11 Севилья 17 6 4 7 18 - 23 22
12 Сельта 17 6 3 8 25 - 28 21
13 Райо Вальекано 16 5 5 6 18 - 19 20
14 Лас Пальмас 17 5 4 8 22 - 27 19
15 Леганес 17 4 6 7 15 - 23 18
16 Хетафе 17 3 7 7 11 - 14 16
17 Алавес 17 4 4 9 19 - 28 16
18 Эспаньол 16 4 2 10 15 - 28 14
19 Вальядолид 17 3 3 11 12 - 34 12
20 Валенсия 15 2 4 9 13 - 23 10
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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