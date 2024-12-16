Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании 2024/25
13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги 2024/25.
Барселона, которая является лидером чемпионата, неожиданно проиграла Леганесу со счетом 0:1.
Атлетико Мадрид на своем поле минимально одолел Хетафе 1:0.
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Еще один столичный гранд Испании Реал в голевом триллере сыграл вничью с Райо Вальекано 3:3. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.
Жирона без украинца Виктора Цыганкова на выезде проиграла Мальорке 1:2.
Атлетик Бильбао в гостях не сумел одолеть Хетафе (1:1), Вильярреал уступил Бетису (1:2), а Реал Сосьедад расписал мировую с Лас-Пальмасом (0:0).
Барселона в текущем розыгрыше чемпионата Испании провела уже 18 поединков и с 38 очками пока что занимает первое место. У Атлетико столько же пунктов, но есть одна игра в запасе. Реал с 37 баллами располагается на третьей позиции, но также, как и подопечные Диего Симеоне, провел 17 туров.
На 4-й позиции идет Атлетик с 33 очками. Топ-5 замыкает Мальорка (27), а на шестой строчке расположен Вильярреал (26).
Жирона вместе с Цыганковым находится на 10-м месте с 22 пунктами.
Ла Лига 2024/25. 17-й тур, 13–15 декабря
- Вальядолид – Валенсия – 1:0
- Эспаньол – Осасуна – 0:0
- Мальорка – Жирона – 2:1
- Севилья – Сельта – 1:0
- Райо Вальекано – Реал Мадрид – 3:3
- Атлетико – Хетафе – 1:0
- Алавес – Атлетик – 1:1
- Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 0:0
- Вильярреал – Бетис – 1:2
- Барселона – Леганес – 0:1
Таблица Ла Лиги 2024/25 после 17-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|2
|Атлетико Мадрид
|17
|11
|5
|1
|31 - 11
|38
|3
|Реал Мадрид
|17
|11
|4
|2
|37 - 16
|37
|4
|Атлетик Бильбао
|18
|9
|6
|3
|27 - 16
|33
|5
|Мальорка
|18
|8
|3
|7
|18 - 21
|27
|6
|Вильярреал
|16
|7
|5
|4
|28 - 27
|26
|7
|Реал Сосьедад
|17
|7
|4
|6
|16 - 11
|25
|8
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22 - 25
|25
|9
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20 - 21
|24
|10
|Жирона
|17
|6
|4
|7
|23 - 25
|22
|11
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18 - 23
|22
|12
|Сельта
|17
|6
|3
|8
|25 - 28
|21
|13
|Райо Вальекано
|16
|5
|5
|6
|18 - 19
|20
|14
|Лас Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22 - 27
|19
|15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15 - 23
|18
|16
|Хетафе
|17
|3
|7
|7
|11 - 14
|16
|17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19 - 28
|16
|18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15 - 28
|14
|19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13 - 23
|10
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