Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала

13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги 2024/25.

Барселона, которая является лидером чемпионата, неожиданно проиграла Леганесу со счетом 0:1.

Атлетико Мадрид на своем поле минимально одолел Хетафе 1:0.

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Еще один столичный гранд Испании Реал в голевом триллере сыграл вничью с Райо Вальекано 3:3. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, ворота сливочных защищал Тибо Куртуа.

Жирона без украинца Виктора Цыганкова на выезде проиграла Мальорке 1:2.

Атлетик Бильбао в гостях не сумел одолеть Хетафе (1:1), Вильярреал уступил Бетису (1:2), а Реал Сосьедад расписал мировую с Лас-Пальмасом (0:0).

Барселона в текущем розыгрыше чемпионата Испании провела уже 18 поединков и с 38 очками пока что занимает первое место. У Атлетико столько же пунктов, но есть одна игра в запасе. Реал с 37 баллами располагается на третьей позиции, но также, как и подопечные Диего Симеоне, провел 17 туров.

На 4-й позиции идет Атлетик с 33 очками. Топ-5 замыкает Мальорка (27), а на шестой строчке расположен Вильярреал (26).

Жирона вместе с Цыганковым находится на 10-м месте с 22 пунктами.

Ла Лига 2024/25. 17-й тур, 13–15 декабря

Вальядолид – Валенсия – 1:0

– Валенсия – 1:0 Эспаньол – Осасуна – 0:0

Мальорка – Жирона – 2:1

– Жирона – 2:1 Севилья – Сельта – 1:0

– Сельта – 1:0 Райо Вальекано – Реал Мадрид – 3:3

Атлетико – Хетафе – 1:0

– Хетафе – 1:0 Алавес – Атлетик – 1:1

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 0:0

Вильярреал – Бетис – 1:2

– 1:2 Барселона – Леганес – 0:1

Таблица Ла Лиги 2024/25 после 17-го тура