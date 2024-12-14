Безумный матч в Мадриде с шестью голами. Реал отыграл 0:2, но не победил
«Сливочные» сыграли в результативную ничью с «Райо Вальекано»
В субботу, 14 декабря, прошел матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас».
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Поединок завершился в результативную ничью 3:3. «Сливочные» проигрывали в первом тайме 0:2, однако благодаря голам Вальверде и Беллингема сумели сравнять счет. Во втором тайме «Реал» вывел вперед Родриго, однако ничью хозяевам принес Палассон, который сравнял счет в матче.
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч в запасе и уступил место в основе Тибо Куртуа.
«Реал» продолжает занимать вторую строчку в Ла Лиге с 37 очками, отрыв от «Барселоны» составляет один балл. У «Райо Вальекано» 13 позиция и 20 очков.
Ла Лига. 17-й тур. 14 декабря.
Райо Вальекано – Реал – 3:3
Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Палассон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56.
Райо Вальекано – Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Эмбарба (Гарсия, 54), Унаи Лопес (Диас, 66), Сисс (Оскар Валентин, 60), Де Фрутос (Балиу, 66), Паласон, Нтека (Камельо, 60).
Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Васкес (Эндрик, 79), Модрич (Камавинга, 72), Вальверде, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63), Беллингем, Гюлер (Себальос, 79), Родриго.
🏁 @RayoVallecano 3-3 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2024
⚽ 4' Unai López
⚽ 36' A. Mumin
⚽ 39' @fedeevalverde
⚽ 45' @BellinghamJude
⚽ 56' @RodrygoGoes
⚽ 63' Isi#RayoRealMadrid | @Emirates pic.twitter.com/5bXRmVdSp6
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