Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безумный матч в Мадриде с шестью голами. Реал отыграл 0:2, но не победил
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
14.12.2024 22:00 – FT 3 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:21
763
2

Безумный матч в Мадриде с шестью голами. Реал отыграл 0:2, но не победил

«Сливочные» сыграли в результативную ничью с «Райо Вальекано»

14 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 15 декабря 2024, 00:21
763
2
Безумный матч в Мадриде с шестью голами. Реал отыграл 0:2, но не победил
Getty Images/Global Images Ukraine. Райо Вальекано – Реал

В субботу, 14 декабря, прошел матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играли «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Кампо де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок завершился в результативную ничью 3:3. «Сливочные» проигрывали в первом тайме 0:2, однако благодаря голам Вальверде и Беллингема сумели сравнять счет. Во втором тайме «Реал» вывел вперед Родриго, однако ничью хозяевам принес Палассон, который сравнял счет в матче.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин провел матч в запасе и уступил место в основе Тибо Куртуа.

«Реал» продолжает занимать вторую строчку в Ла Лиге с 37 очками, отрыв от «Барселоны» составляет один балл. У «Райо Вальекано» 13 позиция и 20 очков.

Ла Лига. 17-й тур. 14 декабря.

Райо Вальекано – Реал – 3:3

Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Палассон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Райо Вальекано – Баталья, Чаваррия, Мумин, Лежен, Рациу, Эмбарба (Гарсия, 54), Унаи Лопес (Диас, 66), Сисс (Оскар Валентин, 60), Де Фрутос (Балиу, 66), Паласон, Нтека (Камельо, 60).

Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Рюдигер, Тчуамени, Васкес (Эндрик, 79), Модрич (Камавинга, 72), Вальверде, Браим Диас (Винисиус Жуниор, 63), Беллингем, Гюлер (Себальос, 79), Родриго.

По теме:
Райо Вальекано – Реал – 3:3. Эпичная перестрелка. Видео голов и обзор
Севилья – Сельта – 1:0. Прощание Хесуса Наваса. Видео гола и обзор матча
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Райо Вальекано - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 14 декабря 2024, 01:50 0
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри
Дерек Чисора рассказал, на кого бы поставил деньги в реванше Усик – Фьюри

Супертяжеловес ждет от Александра победы

Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
Футбол | 14 декабря 2024, 17:52 9
Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты
Отомстили. Кривбасс дома уверенно обыграл Карпаты

Команда Юрия Вернидуба реабилитировалась за скандальные 0:3 во Львове

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14.12.2024, 02:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Футбол | 14.12.2024, 08:36
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
Анчелотти лично признался Лунину, когда он посадит Куртуа в запас
ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок
Футбол | 14.12.2024, 21:34
ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок
ФОТО. У игрока Динамо и сборной Украины родился второй ребенок
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
сложно без пенок и удалений соперника
Ответить
0
Samuel
Оце футбол!!! Те як грав Райо, як вони бігали по всьому полю, як вони тримали мʼяч на чужій половині, як пресингували по 6-7!!!! гравців на половині  Реалу!!! це заслуговує на перемогу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
13.12.2024, 21:21 7
Хоккей
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
13.12.2024, 15:25 7
Футбол
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
13.12.2024, 20:31 6
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
Зинченко услышал плохие новости от Арсенала. В Лондоне приняли решение
13.12.2024, 07:50 1
Футбол
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
Усик назвал любимую команду АПЛ и пригласил Фьюри в паб
14.12.2024, 00:10
Футбол
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
13.12.2024, 12:41 23
Футбол
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
13.12.2024, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем