14 декабря на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Райо Вальекано» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда давно ни на что масштабное не претендует - ей приходится вести борьбу за выживание в Ла Лиге. В прошлом сезоне этот спор получилось выиграть, но уж очень низкая была конкуренция: даже набрав всего 38 очков, пчелки закончили на спасительном 17-м месте - причем сосед снизу, Кадис, отстал сразу на 5 баллов. Для того, чтобы прибавить в новом розыгрыше, в Мадрид заманили Хамеса Родригеса. Но колумбиец, что ярко играл в Южной Америке, разочаровывает, в основном выходя на замену и ничем не запомнившись. А его новый клуб снова проигрывает почти половину матчей, особенно в последнее время. Ну, хотя бы Унионистас Саламанку в кубке прошли. А в прошлом туре, быстро забив Валенсии, в итоге получилось удержать это минимальное преимущество и конвертировать его в полноценную победу.

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Реал (Мадрид)

Клуб никак не может набрать обороты в этом сезоне. Уже и Барселона преподнесла роскошный подарок. Она, выиграв в столице Эль Класико 4-0, потом серией неудач фактически утратила лидерство. Но и сливочные толком этим не воспользовались. Они в Бильбао проиграли другому принципиальному сопернику, Атлетику. А Мбаппе провалил очередной важный поединок, снова не реализовав пенальти. В прошлом туре Примеры с Жироной наконец-то получилось оформить уверенную, 3:0, победу. Посреди недели в Бергамо с Аталантой, которую летом обыгрывали в рамках Суперкубка УЕФА, снова взяли победу, пусть даже на этот раз итальянцы боролись более долго и упорно - но закончили 3:2 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках клубы выиграли по разу друг у друга, а в прошлом сезоне оба матча приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева зацепятся за очки. Гости сильны и мотивированы - рекомендуем ставить на то, что сливочные выиграют (коэффициент - 1,61).