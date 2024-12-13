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Испания
13 декабря 2024, 11:46 |
64
0

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

13 декабря 2024, 11:46 |
64
0
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Райо Вальекано – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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