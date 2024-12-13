Испания13 декабря 2024, 11:46 |
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Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
13 декабря 2024, 11:46 |
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В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Райо Вальекано – Реал МадридСмотреть трансляцию
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