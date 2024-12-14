Райо Вальекано – Реал – 3:3. Эпичная перестрелка. Видео голов и обзор

14-го декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Реалом».

Игра прошла на «Эстадио де Вальескас» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Время начала матча – 22:00 по киевскому времени.

Полузащитник хозяев Унай Лопес открыл счет в матче на 4-й минуте. На 36-й минуте Абдул Мумин удвоил преимущество. Федерико Вальверде спустя три минуты сократил отставание. Под конец первого тайма Джуд Беллингем сравнял счет. Родриго на 56-й минуте вывел сливочных вперед. Иси Паласон из «Райо Вальекано» сравнял счет на 64-й минуте.

Ла Лига. 17-й тур. 14 декабря

Райо Вальекано – Реал – 3:3

Голы: Лопес, 4, Мумин, 36, Паласон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родриго, 56

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Лопес, 4

ГОЛ! 2:0 Мумин, 36

ГОЛ! 2:1 Вальверде, 36

ГОЛ! 2:2 Беллингем, 45

ГОЛ! 2:3 Родріго, 56

ГОЛ! 3:3 Паласон, 64