Атлетико – в топ-2 Ла Лиги. Матрасники минимально обыграли Хетафе
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Атлетико
15 декабря в 15:00 в матче 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Единственным голом в матче отметился именитый форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.
В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимают второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.
Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря
Атлетико – Хетафе – 1:0
Гол: Серлот, 69
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