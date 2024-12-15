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Атлетико Мадрид
15.12.2024 15:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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15 декабря 2024, 17:10 |
51
0

Атлетико – в топ-2 Ла Лиги. Матрасники минимально обыграли Хетафе

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Атлетико

15 декабря 2024, 17:10 |
51
0
Атлетико – в топ-2 Ла Лиги. Матрасники минимально обыграли Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 15:00 в матче 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился именитый форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимают второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Атлетико – Хетафе – 1:0

Гол: Серлот, 69

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Хетафе Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Александер Серлот
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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