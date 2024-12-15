Атлетико – в топ-2 Ла Лиги. Матрасники минимально обыграли Хетафе

15 декабря в 15:00 в матче 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился именитый форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимают второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Атлетико – Хетафе – 1:0

Гол: Серлот, 69

Фотогалерея: