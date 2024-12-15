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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
15.12.2024 15:00 – FT 1 : 0
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:53
171
0

Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрасники догнали Барселону. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

15 декабря 2024, 17:52 | Обновлено 15 декабря 2024, 17:53
171
0
Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрасники догнали Барселону. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.

После этого матча «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимает второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Атлетико – Хетафе – 1:0

Гол: Серлот, 69

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Серлот, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Ла Лига Хетафе Александер Серлот чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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