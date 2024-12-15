Атлетико Мадрид

15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.

После этого матча «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимает второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Атлетико – Хетафе – 1:0

Гол: Серлот, 69

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Серлот, 69