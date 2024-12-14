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Чемпионат Испании
Мальорка
14.12.2024 17:15 – FT 2 : 1
Жирона
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Испания
14 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:42
427
0

Проблемы команды Цыганкова. Жирона в большинстве проиграла в Ла Лиге

Команда уступила Мальорке

14 декабря 2024, 19:15 | Обновлено 14 декабря 2024, 19:42
427
0
Проблемы команды Цыганкова. Жирона в большинстве проиграла в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании на выезде проиграла Мальорке 1:2, хотя команда Мичела с 32-й минуты играла в большинстве после удаления у соперника.

Во всех турнирах команда не выигрывает шесть матчей кряду, а в Ла Лиге идет на 9-й позиции. Украинский хавбек Виктор Цыганков пропустил игру из-за травмы.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Мальорка – Жирона 2:1
Голы: Ларин, 20, 51 – ван де Бек, 7

Удален: Мурики, 32

Эспаньол – Осасуна 0:0

Турнирная таблица

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
32’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Жирона).
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Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Ла Лига Виктор Цыганков Мальорка чемпионат Испании по футболу Осасуна Эспаньол
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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