Проблемы команды Цыганкова. Жирона в большинстве проиграла в Ла Лиге

Жирона в матче чемпионата Испании на выезде проиграла Мальорке 1:2, хотя команда Мичела с 32-й минуты играла в большинстве после удаления у соперника.

Во всех турнирах команда не выигрывает шесть матчей кряду, а в Ла Лиге идет на 9-й позиции. Украинский хавбек Виктор Цыганков пропустил игру из-за травмы.

Чемпионат Испании. 18-й тур

Мальорка – Жирона 2:1

Голы: Ларин, 20, 51 – ван де Бек, 7

Удален: Мурики, 32

Эспаньол – Осасуна 0:0

Турнирная таблица