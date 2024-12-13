Испания13 декабря 2024, 11:39 |
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Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 декабря в 17:15 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
13 декабря 2024, 11:39 |
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В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мальорка – ЖиронаСмотреть трансляцию
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