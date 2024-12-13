Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Мальорка
14.12.2024 17:15 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 декабря 2024, 11:39 |
26
0

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 декабря в 17:15 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

13 декабря 2024, 11:39 |
26
0
Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 14 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Майорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Мальорка – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мальорка – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вальядолид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед
Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Мальорка - Жирона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
Футбол | 13 декабря 2024, 07:59 19
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ
«Снимитесь с еврокубков, умоляю». Реакция фанатов на поражение Динамо в ЛЕ

Киевский клуб уступил со счетом 0:3 и досрочно вылетел из турнира

ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
Футбол | 13 декабря 2024, 12:41 6
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента
ФОТО. Шахед упал на территории УАФ. Известны подробности инцидента

Украина в очередной раз была атакована с воздуха

В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Футбол | 12.12.2024, 20:24
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
В Ман Сити нашли виновного в поражениях. В нем разочаровался Гвардиола
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13.12.2024, 01:54
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Футбол | 12.12.2024, 17:35
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Выпадет один сильный соперник. Украина – во 2-й корзине для жеребьевки ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра в наперстки Марино Пушича
Игра в наперстки Марино Пушича
11.12.2024, 09:35 213
Футбол
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
ВИДЕО. Киберсполиция задержала группу людей за договорные матчи
11.12.2024, 17:25 6
Другие виды
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 7
Водные виды
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 350
Футбол
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
Известный клуб готовит переход Забарного. Трансфер побьет рекорд Шевченко!
12.12.2024, 08:23 22
Футбол
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
КЛИЧКО: «Очень важно, чтобы мы с Усиком не дрались, а с другой стороны...»
12.12.2024, 03:45 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем