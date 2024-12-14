Мальорка – Жирона – 2:1. Дубль, удаление и фиаско Мичела. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги
Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Мальорка» и «Жирона».
Поединок проходил на стадионе «Эстади Мальорка Сон Муа» в Пальма-де-Майорке. Игра завершилась победой «Мальорки» со счётом 2:1. «Жирона» открыла счёт на 7-й минуте, и даже удаления Мурики не хватило для победы команды украинца. Цыганков по-прежнему отсутствует из-за травмы, которая стала уже третьей в сезоне.
Ла Лига. 17 тур. 14 декабря
«Мальорка» – «Жирона» – 2:1
Голы: Ларин 20, 51 – Ван де Бек, 7
Удаление: Мурики, 32
Видеообзор матча:
События матча
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