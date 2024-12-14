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Мальорка
14.12.2024 17:15 – FT 2 : 1
Жирона
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14 декабря 2024, 20:02 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:15
184
0

Мальорка – Жирона – 2:1. Дубль, удаление и фиаско Мичела. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

14 декабря 2024, 20:02 | Обновлено 14 декабря 2024, 20:15
184
0
Мальорка – Жирона – 2:1. Дубль, удаление и фиаско Мичела. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Мальорка» и «Жирона».

Поединок проходил на стадионе «Эстади Мальорка Сон Муа» в Пальма-де-Майорке. Игра завершилась победой «Мальорки» со счётом 2:1. «Жирона» открыла счёт на 7-й минуте, и даже удаления Мурики не хватило для победы команды украинца. Цыганков по-прежнему отсутствует из-за травмы, которая стала уже третьей в сезоне.

Ла Лига. 17 тур. 14 декабря

«Мальорка» – «Жирона» – 2:1

Голы: Ларин 20, 51 – Ван де Бек, 7

Удаление: Мурики, 32

Видеообзор матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
32’
Ведат Мурики (Мальорка) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Донни ван де Бек (Жирона).
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Мальорка Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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