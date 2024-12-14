Вечером 14 декабря в рамках 17-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Мальорка» и «Жирона».

Поединок проходил на стадионе «Эстади Мальорка Сон Муа» в Пальма-де-Майорке. Игра завершилась победой «Мальорки» со счётом 2:1. «Жирона» открыла счёт на 7-й минуте, и даже удаления Мурики не хватило для победы команды украинца. Цыганков по-прежнему отсутствует из-за травмы, которая стала уже третьей в сезоне.

Ла Лига. 17 тур. 14 декабря

«Мальорка» – «Жирона» – 2:1

Голы: Ларин 20, 51 – Ван де Бек, 7

Удаление: Мурики, 32

Видеообзор матча: