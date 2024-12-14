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Чемпионат Испании
Мальорка
14.12.2024 17:15 - : -
Жирона
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Испания
14 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:24
18
0

Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 декабря в 17:15 по Киеву

14 декабря 2024, 03:23 | Обновлено 14 декабря 2024, 03:24
18
0
Мальорка – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Жирона

14 декабря на «Визит Мальорка» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Мальорка» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Мальорка

Команда еще относительно недавно не могла надолго нигде задержаться более чем на сезон, в том числе падая на уровень третьего дивизиона страны. Но при предыдущем наставнике, Хавьере Агирре, получилось закрепиться в Ла Лиге - в 2023-м году даже получалось занять 9-е место. Весной бермельонес были только 15-ми, но при этом в Копе дель Рей дошли до финала. Летом мексиканца сменил Аррасате, что до этого трудился в Осасуне. У него получается неплохо: очки берутся настолько интенсивно, что пока что клуб идет в числе претендентов на место в еврокубках. Причем были ничьи с Реалом и Атлетиком, а Соьедад и Бетис даже выигрывали. Правда, были и крупные поражения, Барселоне уступили 1:5. Да и 0:2 на поле Сельты не впечатляют.

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Жирона

Клуб резко просел после прошлого сезона, что был явным прыжком выше головы. Никто и не верил, что, несмотря на сохранение Мичела Санчеса и его тренерского штаба, получится сохранить сенсационно взятую третью позицию в Примере. Но жирондицы уж очень эпично проваливаются. Дебют в Лиге чемпионов обернулся цепочкой поражений с автоголами и невероятными промахами по чужим воротам. На общем фоне с Ливерпулем испанцы смотрелись неплохо, но все равно пропустили с пенальти от Салаха и не ответили ничем. Из кубка на прошлой неделе команду выбил Логроньес из третьего дивизиона, вынужденного в экстра-тайме поставить в ворота защитника - и тот не только делал сэйвы в игровое время, но и выиграл серию пенальти. В Примере тоже заметен откат, хотя есть шансы финишировать в верхней трети таблицы. Реал (Мадрид) в прошлом туре не особенно заметил соперника - разгромили его 3:0.

Статистика личных встреч

В этом календарном году бермельонес выиграли оба очных матча.

Прогноз

Букмекерские конторы немного больше верят в хозяев арены. Но оба клуба не впечатляют - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
14 декабря 2024 -
17:15
Жирона
Тотал меньше 2.5 1.60 Сделать ставку
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Мальорка Жирона Мальорка - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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