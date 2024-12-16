Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Леганеса
15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Леганесом».
Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.
Единственным голом в матче отметился Серхио Гонсалес из «Леганеса» на 4-й минуте.
В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 38 очков, занимает первое место, однако у «Атлетико», который находится на второй позиции, и у «Реала», который занимает третье место – 38 и 37 очков соответственно, но они имеют игру в запасе. «Леганес» набрал 18 очков и находится на 15-й позиции.
Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря
Барселона – Леганес – 0:1
Гол: Гонсалес, 4
Алавес – Атлетик – 1:1
Голы: Хоан Хордан, 67 – Гомес, 10
Вильярреал – Бетис – 1:2
Голы: Баэна, 55 – Роке, 32, Ло Чельсо, 47
Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 0:0
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