Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу

15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Леганесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Единственным голом в матче отметился Серхио Гонсалес из «Леганеса» на 4-й минуте.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 38 очков, занимает первое место, однако у «Атлетико», который находится на второй позиции, и у «Реала», который занимает третье место – 38 и 37 очков соответственно, но они имеют игру в запасе. «Леганес» набрал 18 очков и находится на 15-й позиции.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Барселона – Леганес – 0:1

Гол: Гонсалес, 4

Алавес – Атлетик – 1:1

Голы: Хоан Хордан, 67 – Гомес, 10

Вильярреал – Бетис – 1:2

Голы: Баэна, 55 – Роке, 32, Ло Чельсо, 47

Реал Сосьедад – Лас-Пальмас – 0:0

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