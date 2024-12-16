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16 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:50
266
5

Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Леганеса

16 декабря 2024, 00:07 | Обновлено 16 декабря 2024, 00:50
266
5
Шанс для Реала и Атлетико. Барселона сенсационно проиграла Леганесу
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Леганесом».

Игра прошла на «Эстадио Олимпико» в Барселоне.

Единственным голом в матче отметился Серхио Гонсалес из «Леганеса» на 4-й минуте.

В турнирной таблице «Барселона», имея в своем активе 38 очков, занимает первое место, однако у «Атлетико», который находится на второй позиции, и у «Реала», который занимает третье место – 38 и 37 очков соответственно, но они имеют игру в запасе. «Леганес» набрал 18 очков и находится на 15-й позиции.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Барселона – Леганес – 0:1

Гол: Гонсалес, 4

Алавес Атлетик 1:1

Голы: Хоан Хордан, 67 – Гомес, 10

Вильярреал Бетис 1:2

Голы: Баэна, 55 – Роке, 32, Ло Чельсо, 47

Реал Сосьедад Лас-Пальмас 0:0

Фотогалерея:

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Saar
Тю, а як же африканський талант Ямал!??
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+1
Gargantua81
обічная ситуация для Флика. Он ярко начинает а потом проваливается.
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0
pol-55
Пора Атлетико скористуватись ситуацією,поки ніби криза в грандів.
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0
roman75zpr
Ну это Барса так из солидарности с Шахтёром
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0
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