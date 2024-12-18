«Скупой платит дважды». Маркевич – о шансах Динамо в Лиге чемпионов

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в Лиге чемпионов 2025/26:

«У «динамовцев» короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, что будут делать «погоду».

Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то «динамовцам» следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды.

Если подопечные Александра Шовковского растратят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами, – считает Маркевич.

Киевское «Динамо» в этом сезоне УПЛ набрало 43 балла и занимает первое место. Подопечные Александра Шовковского имеют преимущество в пять очков над ближайшим преследователем.