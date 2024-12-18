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  4. «Скупой платит дважды». Маркевич – о шансах Динамо в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 11:08 |
509
0

«Скупой платит дважды». Маркевич – о шансах Динамо в Лиге чемпионов

Украинский специалист назвал главную опасность для киевского клуба

18 декабря 2024, 11:08 |
509
0
«Скупой платит дважды». Маркевич – о шансах Динамо в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в Лиге чемпионов 2025/26:

«У «динамовцев» короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, что будут делать «погоду».

Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то «динамовцам» следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды.

Если подопечные Александра Шовковского растратят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами, – считает Маркевич.

Киевское «Динамо» в этом сезоне УПЛ набрало 43 балла и занимает первое место. Подопечные Александра Шовковского имеют преимущество в пять очков над ближайшим преследователем.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Лига чемпионов трансферы трансферы УПЛ Мирон Маркевич инсайд
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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