«Скупой платит дважды». Маркевич – о шансах Динамо в Лиге чемпионов
Украинский специалист назвал главную опасность для киевского клуба
Авторитетный украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua оценил шансы киевского «Динамо» в Лиге чемпионов 2025/26:
«У «динамовцев» короткая скамейка запасных и они нуждаются в усилении. И не только для конкуренции за место в старте, нужны исполнители, что будут делать «погоду».
Если учесть, что в следующем сезоне в Лиге чемпионов Украину будет представлять только одна команда, то «динамовцам» следует продуктивно поработать на трансферном рынке, чтобы не оказаться в роли скупого, который платит дважды.
Если подопечные Александра Шовковского растратят такое ощутимое преимущество в очках, то будут виноваты в этом сами, – считает Маркевич.
Киевское «Динамо» в этом сезоне УПЛ набрало 43 балла и занимает первое место. Подопечные Александра Шовковского имеют преимущество в пять очков над ближайшим преследователем.
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