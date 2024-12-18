«Но и отметить нечего». Леоненко назвал событие года в украинском футболе

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выделил лучшее событие в украинском футболе за 2024 год:

«Пусть будет завоевание Довбиком «Трофея Пичичи», потому что особо и отметить нечего. Хотя наш «Пичичи» что-то пропал в «Роме». Для меня загадка, почему он не готов, возможно, травмы повлияли. Но если Довбик поймал звезду, то его сразу можно списывать. Если ты пробился наверх, но нет стабильности, тебя сразу же на место поставят. Расслабляться в профессиональном спорте нельзя, разве что, когда ты выиграл чемпионат, а на каком месте «Рома» идет? Довбику еще пахать и пахать!»

Ранее сообщалось, что Леоненко назвал клуб, в котором Мудрик мог бы реанимировать карьеру.