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  4. «Но и отметить нечего». Леоненко назвал событие года в украинском футболе
Испания
18 декабря 2024, 10:22 |
671
0

«Но и отметить нечего». Леоненко назвал событие года в украинском футболе

Виктор Леоненко выделил «Трофей Пичичи» для Довбика

18 декабря 2024, 10:22 |
671
0
«Но и отметить нечего». Леоненко назвал событие года в украинском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко выделил лучшее событие в украинском футболе за 2024 год:

«Пусть будет завоевание Довбиком «Трофея Пичичи», потому что особо и отметить нечего. Хотя наш «Пичичи» что-то пропал в «Роме». Для меня загадка, почему он не готов, возможно, травмы повлияли. Но если Довбик поймал звезду, то его сразу можно списывать. Если ты пробился наверх, но нет стабильности, тебя сразу же на место поставят. Расслабляться в профессиональном спорте нельзя, разве что, когда ты выиграл чемпионат, а на каком месте «Рома» идет? Довбику еще пахать и пахать!»

Ранее сообщалось, что Леоненко назвал клуб, в котором Мудрик мог бы реанимировать карьеру.

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Трофей Пичичи Рома Рим Артем Довбик Виктор Леоненко Динамо Киев сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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