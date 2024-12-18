«Еще и допинг». Леоненко назвал клуб, где Мудрик реанимировал бы карьеру

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал клуб, в котором хотел бы видеть украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, и где тот смог бы реанимировать свою карьеру:

«На Мудрика столько надежд было, но он только в Лиге конференций играет и за сборную всего три хороших матча провел, а обычно выпадает. Хочется, чтобы Мишка в «Баварию» к Компани перешел и реанимировал свою карьеру. Тем более он английский знает, будет с Кейном разговаривать. В Челси Мудрик так и не раскрылся. А тут еще и допинг... Постоянно говорили, что ему время надо. Какое нах*ен время?! Ты 70 миллионов стоишь!»

Ранее сообщалось, что Леоненко назвал лучшего украинского игрока года.