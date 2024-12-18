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Германия
18 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 18 декабря 2024, 10:13
2144
1

«Еще и допинг». Леоненко назвал клуб, где Мудрик реанимировал бы карьеру

Виктор Леоненко хотел бы увидеть Михаила Мудрика в «Баварии»

18 декабря 2024, 10:11 | Обновлено 18 декабря 2024, 10:13
2144
1
«Еще и допинг». Леоненко назвал клуб, где Мудрик реанимировал бы карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал клуб, в котором хотел бы видеть украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, и где тот смог бы реанимировать свою карьеру:

«На Мудрика столько надежд было, но он только в Лиге конференций играет и за сборную всего три хороших матча провел, а обычно выпадает. Хочется, чтобы Мишка в «Баварию» к Компани перешел и реанимировал свою карьеру. Тем более он английский знает, будет с Кейном разговаривать. В Челси Мудрик так и не раскрылся. А тут еще и допинг... Постоянно говорили, что ему время надо. Какое нах*ен время?! Ты 70 миллионов стоишь!»

Ранее сообщалось, что Леоненко назвал лучшего украинского игрока года.

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Михаил Мудрик Виктор Леоненко Бавария Челси Гарри Кейн Венсан Компани Динамо Киев сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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