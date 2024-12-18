«Не был как Мудрик». Леоненко назвал лучшего украинского игрока года
Бывший нападающий сборной Украины отметил Илью Забарного
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал лучшего украинского футболиста в 2024 году:
«Конечно, Забарный. У нас лучшими игроками становятся либо защитники, либо вратари. Выбирать больше некого. У Забарного хорошая пресса в Англии и есть стабильность в «Борнмуте». Надеюсь, что зимой его заберут куда-то в хороший клуб.
«Реал», «Тоттенхэм»? А почему нет? Он играет хорошо и стабильно. Главное – чтобы перешел в хороший клуб, а гадать куда, я не люблю. В «Реал» и «Барселону» все хотят, но не все могут там раскрыться. Возможно, Забарный в запасе будет сидеть, как Лунин, но надеюсь, что он перейдет в тот клуб, где будет играть.
Сравнить стоимость Мудрика и Забарного? Забарный не был переоцененным, как Мудрик, поэтому ему проще. От Михаила сразу ждали яркой игры, и это правильно, потому что за него заплатили 70 миллионов. Что касается Забарного, то чем больше за него дадут, тем лучше. Главное – чтобы он соответствовал уровню».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» действительно интересуется Ильей Забарным.
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