«Едва выкарабкались». Экс-тренер сборной оценил игру подопечных Реброва

Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал игру подопечных Сергея Реброва в Лиге наций:

– По пятибалльной системе, какой оценки заслужили подопечные Сергея Реброва за игру в Лиге наций?

– На тройку с плюсом. Сначала сами загнали себя в затруднительное положение, а потом едва выкарабкались. Тем не менее, считаю, что это была только разминка, главный экзамен – осень 2025 года, когда нужно будет в квалификационном раунде обязательно пробиться в финальную часть чемпионата мира.

Речь идет не только об имидже украинского футбола, но и о возможности заработать серьезные премиальные, которые потом пойдут на развитие игры миллионов. Как видите, все взаимосвязано, – считает Маркевич.

Сборная Украины заняла второе место в группе 1 Лиги B и сыграет в стыковых матчах с Бельгией. Матчи состоятся 20 и 25 марта следующего года.