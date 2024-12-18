Несколько факторов. Леоненко назвал причины провала Динамо в Лиге Европы

Экс-нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал причины провала киевлян в Лиге Европы:

«Почему «Динамо» проваливается в ЛЕ? Уровень игроков такой у нас. Наши футболисты сами себя звездами назначают. Также у нас очень слабый чемпионат, что не способствует развитию игроков. К тому же можно делать скидки на логистику, долгую дорогу».

В текущем сезоне Лиги Европы киевское «Динамо» набрало 0 очков за 6 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко назвал событие года в украинском футболе.