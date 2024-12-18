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  4. Несколько факторов. Леоненко назвал причины провала Динамо в Лиге Европы
Украина. Премьер лига
18 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:30
528
1

Несколько факторов. Леоненко назвал причины провала Динамо в Лиге Европы

Виктор Леоненко учел сразу несколько основных факторов

18 декабря 2024, 11:10 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:30
528
1
Несколько факторов. Леоненко назвал причины провала Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс-нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал причины провала киевлян в Лиге Европы:

«Почему «Динамо» проваливается в ЛЕ? Уровень игроков такой у нас. Наши футболисты сами себя звездами назначают. Также у нас очень слабый чемпионат, что не способствует развитию игроков. К тому же можно делать скидки на логистику, долгую дорогу».

В текущем сезоне Лиги Европы киевское «Динамо» набрало 0 очков за 6 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко назвал событие года в украинском футболе.

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Динамо Киев Лига Европы Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: Украинский футбол
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Перець
Виправдань ніяких  вони за це заробітну плату отримують, мабуть не 8500 гривень 
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