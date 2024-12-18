Несколько факторов. Леоненко назвал причины провала Динамо в Лиге Европы
Виктор Леоненко учел сразу несколько основных факторов
Экс-нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко назвал причины провала киевлян в Лиге Европы:
«Почему «Динамо» проваливается в ЛЕ? Уровень игроков такой у нас. Наши футболисты сами себя звездами назначают. Также у нас очень слабый чемпионат, что не способствует развитию игроков. К тому же можно делать скидки на логистику, долгую дорогу».
В текущем сезоне Лиги Европы киевское «Динамо» набрало 0 очков за 6 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что Виктор Леоненко назвал событие года в украинском футболе.
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