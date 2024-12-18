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Испания
18 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:17
336
0

Палестина, Куба, Эфиопия. Какие страны считают Лунина лучшим вратарем?

17 декабря состоялась церемония The Best FIFA Football Awards 2024

18 декабря 2024, 10:56 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:17
336
0
Палестина, Куба, Эфиопия. Какие страны считают Лунина лучшим вратарем?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря в Дохе (Катар) состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА – The Best FIFA Football Awards 2024.

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин набрал 11 баллов и занял четвертое место. Стало известно, какие страны поставили украинского голкипера на первое место.

В голосовании приняли участие капитаны 187 стран, из них 19 считают Лунина лучшим вратарем мира. Это: Куба, Гондурас, Колумбия, Белиз, Сент-Винсент и Гренадины, Острова Теркс и Кайкос, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Нигер, Нигерия, Чад, Япония, Украина, Австрия, Хорватия, Катар, Оман, Палестина.

Интересно, что за Лунина голосовали известные футболисты – Давид Алаба (Австрия), Лука Модрич (Хорватия), Ватару Эндо (Япония), Хамес Родригес (Колумбия).

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лучший вратарь награды ФИФА Андрей Лунин Давид Алаба Лука Модрич Ватару Эндо Хамес Родригес
Микола Титюк Источник: ФИФА
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