Палестина, Куба, Эфиопия. Какие страны считают Лунина лучшим вратарем?

17 декабря в Дохе (Катар) состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА – The Best FIFA Football Awards 2024.

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин набрал 11 баллов и занял четвертое место. Стало известно, какие страны поставили украинского голкипера на первое место.

В голосовании приняли участие капитаны 187 стран, из них 19 считают Лунина лучшим вратарем мира. Это: Куба, Гондурас, Колумбия, Белиз, Сент-Винсент и Гренадины, Острова Теркс и Кайкос, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Эфиопия, Нигер, Нигерия, Чад, Япония, Украина, Австрия, Хорватия, Катар, Оман, Палестина.

Интересно, что за Лунина голосовали известные футболисты – Давид Алаба (Австрия), Лука Модрич (Хорватия), Ватару Эндо (Япония), Хамес Родригес (Колумбия).