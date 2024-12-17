Известны место и количество баллов Лунина в голосовании за лучшего вратаря

17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Помимо лучшего игрока и тренера, также был назван лучший голкипер 2024 года. Им стал Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

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После завершения церемонии был обнародован список распределения баллов в голосовании за лучшего вратаря. Кипер Манчестер Сити Эдерсон отстал от Эмилиано на 10 очков.

Что касается Лунина, то он расположился на 4-й позиции с 11 баллами.

Распределение баллов в голосовании за лучшего голкипера по версии ФИФА: