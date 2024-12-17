Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны место и количество баллов Лунина в голосовании за лучшего вратаря
Другие новости
17 декабря 2024, 23:10 |
1305
0

Известны место и количество баллов Лунина в голосовании за лучшего вратаря

Андрей занял четвертую позицию с 11 баллами, награду получил Эмилиано Мартинес

17 декабря 2024, 23:10 |
1305
0
Известны место и количество баллов Лунина в голосовании за лучшего вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Помимо лучшего игрока и тренера, также был назван лучший голкипер 2024 года. Им стал Эмилиано Мартинес. На награду претендовал и украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения церемонии был обнародован список распределения баллов в голосовании за лучшего вратаря. Кипер Манчестер Сити Эдерсон отстал от Эмилиано на 10 очков.

Что касается Лунина, то он расположился на 4-й позиции с 11 баллами.

Распределение баллов в голосовании за лучшего голкипера по версии ФИФА:

По теме:
Румынию не простил. Как Ребров и Матвиенко проголосовали за лучшего вратаря
Лунин впереди него. Реакция фанов на премии The Best FIFA Football Awards
Как проголосовали Ребров и Матвиенко? Украина выбрала лучшего игрока ФИФА
лучший вратарь награды ФИФА Эмилиано Мартинес Андрей Лунин Эдерсон Унаи Симон Давид Райя Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Футбол | 17 декабря 2024, 08:32 13
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг
Мудрик принял логичное решение после слухов о проваленном тесте на допинг

Украинец закрыл комментарии на своей странице в Instagram

Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Футбол | 17 декабря 2024, 12:37 52
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика
Челси выступил с официальным заявлением о проваленном допинг-тесте Мудрика

В лондонском клубе подтвердили эту информацию и начали расследование

Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Футбол | 17.12.2024, 19:15
Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Источник: Мудрик опустошен новостью про допинг, будет бороться до конца
Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 17.12.2024, 23:23
Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Определен последний участник. Кто сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Футбол | 17.12.2024, 15:54
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Мудрик прошел проверку на полиграфе. Известно, лжет ли игрок о допинге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 51
Футбол
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
Раньери сказал все, что думает о Довбике после фиаско Ромы в Серии А
16.12.2024, 10:46 4
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 14
Футбол
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
ДЮБУА – об Усик – Фьюри 2: «Он просто набросится на него и уничтожит»
16.12.2024, 00:01 3
Бокс
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
Усик и Фьюри провели реванш в компьютерной симуляции. Победитель удивил
16.12.2024, 17:19 3
Бокс
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем