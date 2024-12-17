Винисиус – третий. Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Стало известно, за кого проголосовал аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.

Третье место Лионель отдал бразильскому нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. «Серебро» своего топа он вручил французскому нападающему все того же мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Лучшим в мире Месси назвал испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил премию FIFA The Best.