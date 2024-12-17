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  4. Винисиус – третий. Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best
Испания
17 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
884
1

Винисиус – третий. Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best

Лионель Месси выделил игроков «Барселоны» и «Реала»

17 декабря 2024, 20:48 | Обновлено 17 декабря 2024, 21:05
884
1
Винисиус – третий. Стало известно, за кого голосовал Месси на FIFA The Best
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Стало известно, за кого проголосовал аргентинский нападающий «Интер» Майами Лионель Месси в выборе лучшего игрока 2024 года на премии FIFA The Best.

Третье место Лионель отдал бразильскому нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. «Серебро» своего топа он вручил французскому нападающему все того же мадридского «Реала» Килиану Мбаппе. Лучшим в мире Месси назвал испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

Ранее сообщалось, что Винисиус получил премию FIFA The Best.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Ламин Ямал ФИФА лучший игрок Барселона Реал Мадрид Интер Майами
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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PUMA
Всё что нужно знать про объективность этих наград. И так они все голосуют
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