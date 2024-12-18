Больше половины голосов. В УАФ назвали дебютанта года в сборной Украины
Путем голосования награду получил Иван Калюжный
В УАФ опубликовали итоги голосование за дебютанта года в сборной Украины.
Победителем стал полузащитник «Александрии» Иван Калюжный, набрав 52 процента голосов. Второе место занял полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко с 41 процентом голосов. Бронзу же забрал вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко с 7 процентами.
Иван Калюжный дебютировал за национальную команду в матче 3-го тура Лиги наций против Чехии, который закончился со счетом 1:0 в пользу Украины.
Ранее сообщалось, что УАФ попросила УЕФА наказать «Реал Сосьедад» за сепаратизм.
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