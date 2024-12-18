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Сборная УКРАИНЫ
18 декабря 2024, 10:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:21
460
0

Больше половины голосов. В УАФ назвали дебютанта года в сборной Украины

Путем голосования награду получил Иван Калюжный

18 декабря 2024, 10:52 | Обновлено 18 декабря 2024, 11:21
460
0
Больше половины голосов. В УАФ назвали дебютанта года в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

В УАФ опубликовали итоги голосование за дебютанта года в сборной Украины.

Победителем стал полузащитник «Александрии» Иван Калюжный, набрав 52 процента голосов. Второе место занял полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко с 41 процентом голосов. Бронзу же забрал вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко с 7 процентами.

Иван Калюжный дебютировал за национальную команду в матче 3-го тура Лиги наций против Чехии, который закончился со счетом 1:0 в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что УАФ попросила УЕФА наказать «Реал Сосьедад» за сепаратизм.

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Иван Калюжный Александрия сборная Украины по футболу Владимир Бражко Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир Динамо Киев Украинская ассоциация футбола
Данііл Киріяка Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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