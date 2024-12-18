Больше половины голосов. В УАФ назвали дебютанта года в сборной Украины

В УАФ опубликовали итоги голосование за дебютанта года в сборной Украины.

Победителем стал полузащитник «Александрии» Иван Калюжный, набрав 52 процента голосов. Второе место занял полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко с 41 процентом голосов. Бронзу же забрал вингер житомирского «Полесья» Александр Назаренко с 7 процентами.

Иван Калюжный дебютировал за национальную команду в матче 3-го тура Лиги наций против Чехии, который закончился со счетом 1:0 в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что УАФ попросила УЕФА наказать «Реал Сосьедад» за сепаратизм.