УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой наказать испанский «Реал Сосьедад» за поведение болельщиков на недавнем матче общего этапа Лиги Европы против «Динамо» (3:0).

12 декабря на поединке испанской и украинской команд на трибунах «Реале Арены» был зафиксирован «флаг днр», которым размахивало несколько фанатов, находившихся на секторах домашней команды.

УАФ приложило к жалобе соответствующее видео и ждет санкций по отношению к «Реал Сосьедаду».

And as expected @RealSociedadEN fans have disgraced themselves this evening 🤢🤮🤡



A pro russian ‘dnr’ (donetsk people’s republic) flag spotted in the home end during the celebration of one of the goals…



Hope @UEFA & @farenet will be investigating and punishing accordingly!!! pic.twitter.com/eBYiZiyvku — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 12, 2024

Что правда, как сообщает источник, в испанском клубе всерьез не переживают по поводу жалобы от УАФ. В «Реал Сосьедаде» считают, что до исключения команды из Лиги Европы дело не дойдет, а УЕФА может наказать их клуб либо предупреждением, либо денежным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч евро, в зависимости от того, как будет классифицирована эта выходка.

Напомним, после шести матчей в общей группе Лиги Европы «Динамо» остается единственной командой из 36 участников, в активе которой нет ни одного набранного очка.