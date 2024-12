УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой наказать испанский «Реал Сосьедад» за поведение болельщиков на недавнем матче общего этапа Лиги Европы против «Динамо» (3:0).

12 декабря на поединке испанской и украинской команд на трибунах «Реале Арены» был зафиксирован «флаг днр», которым размахивало несколько фанатов, находившихся на секторах домашней команды.

УАФ приложило к жалобе соответствующее видео и ждет санкций по отношению к «Реал Сосьедаду».

And as expected @RealSociedadEN fans have disgraced themselves this evening 🤢🤮🤡



A pro russian ‘dnr’ (donetsk people’s republic) flag spotted in the home end during the celebration of one of the goals…



Hope @UEFA & @farenet will be investigating and punishing accordingly!!! pic.twitter.com/eBYiZiyvku