Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
Лига Европы
16 декабря 2024, 19:10 |
803
2

УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо

В игре Лиги Европы против киевлян на трибунах фанов испанцев кто-то размахивал «флагом днр»

16 декабря 2024, 19:10 |
803
2
УАФ попросила УЕФА наказать Реал Сосьедад за сепаратизм на матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой наказать испанский «Реал Сосьедад» за поведение болельщиков на недавнем матче общего этапа Лиги Европы против «Динамо» (3:0).

12 декабря на поединке испанской и украинской команд на трибунах «Реале Арены» был зафиксирован «флаг днр», которым размахивало несколько фанатов, находившихся на секторах домашней команды.

УАФ приложило к жалобе соответствующее видео и ждет санкций по отношению к «Реал Сосьедаду».

Что правда, как сообщает источник, в испанском клубе всерьез не переживают по поводу жалобы от УАФ. В «Реал Сосьедаде» считают, что до исключения команды из Лиги Европы дело не дойдет, а УЕФА может наказать их клуб либо предупреждением, либо денежным штрафом в размере от 3 до 5 тысяч евро, в зависимости от того, как будет классифицирована эта выходка.

Напомним, после шести матчей в общей группе Лиги Европы «Динамо» остается единственной командой из 36 участников, в активе которой нет ни одного набранного очка.

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень много времени восстанавливался после травмы»
«Беру вину на себя». Гайдучик объяснил, почему Верес проиграл Динамо
Владислав ВАНАТ: «Рад, что удалось забить»
Динамо Киев Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Динамо днр УЕФА Украинская ассоциация футбола санкции штрафы Лига Европы фанаты болельщики ультрас
Алексей Сливченко Источник: Noticias de Gipuzkoa
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Футбол | 16 декабря 2024, 10:01 1
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала
Таблица Ла Лиги после поражения Барселоны, победы Атлетико и ничьей Реала

13–15 декабря состоялись матчи 17-го тура чемпионата Испании 2024/25

Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой
Футбол | 16 декабря 2024, 18:01 0
Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой
Игроки Шахтера – вне топ-3. Список бомбардиров УПЛ 2024/25 перед паузой

Лучшим голеадором чемпионата Украины сейчас является Владислав Ванат (Динамо) – 10 голов

«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Бокс | 16.12.2024, 08:40
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
«Его побьют очень сильно». Тренер Вайледра – о бое-реванше Усик – Фьюри 
Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах
Футбол | 16.12.2024, 16:11
Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах
Побеждали в чемпионате 26 раз. Известно, с кем сыграет Динамо на сборах
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Футбол | 15.12.2024, 21:05
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Ашур отреагировал на отказ Пушича от рукопожатия после очного матча УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Павло Павленко
Наші чиновники футболу гниди ,  про УЄФА годі і говорити,ще недавно вони за гасло Слава Україні , накладали санкції.Шанувальники футболу українці в заручниках.Дуже шкода вболівальницьких душ.
Ответить
0
Khafre
І все? А за жорстке згвалтування з використанням відео, яке вчинили футболісти реал с, не просили покарати? Ох уж ця кротячо-татарська федерация
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
Пушич ожидаемо пояснил, почему не пожал руку Ашуру после поражения
15.12.2024, 21:16 21
Футбол
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
Усик рассказал, в чем Ломаченко лучше всех боксеров за все времена
15.12.2024, 00:45 3
Бокс
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
Непробивной соперник. Шахтер снова проиграл Полесью
15.12.2024, 19:55 669
Футбол
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
Усик назвал боксера, который бы победил Кличко и Леннокса Льюиса. Не Али
15.12.2024, 07:50 2
Бокс
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
16.12.2024, 13:31
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер проиграл и отпустил конкурентов вперед
16.12.2024, 15:23 38
Футбол
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
Один из сильнейших клубов мира рассматривает трансфер Мудрика
16.12.2024, 07:45 9
Футбол
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем