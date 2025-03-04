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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 22:22 |
2405
0

Умер экс-защитник Динамо, Днепра и харьковского Металлиста

На 72-м году жизни скончался Сергей Малько

04 марта 2025, 22:22 |
2405
0
Умер экс-защитник Динамо, Днепра и харьковского Металлиста
Металлиста 1925. Сергей Малько

Умер украинский экс-футболист Сергей Малько. О смерти бывшего нападающего сообщила пресс-служба харьковского «Металлиста 1925».

«На 72-м году жизни перестало биться сердце Сергея Николаевича Малько, ветерана футбола Харьковщины.

Сергей Николаевич родился 8 ноября 1953 года в поселке Песочин, что вблизи Харькова. Свою футбольную карьеру начал в составе харьковского «Маяка». В 1974 году присоединился к «Металлисту», где выступал на позициях нападающего и полузащитника. Далее выступал в составах «Днепра» и «Динамо», после чего вернулся в «Металлист», где продолжил выступления до 1982 года. Всего за харьковский клуб провел 221 матч и забил 40 голов.

ФК «Металлист 1925» выражает искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал Сергея Николаевича», – говорится в сообщении пресс-службы харьковчан.

Ранее умер бывший тренер «Ворсклы», который играл с командой в Кубке УЕФА.
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Сергей Малько Днепр Динамо Киев Металлист Харьков Украинская Премьер-лига смерть
Дмитрий Олейник Источник: ФК Металлист 1925
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