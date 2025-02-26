Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер бывший тренер Ворсклы, игравший с командой в Кубке УЕФА
Украина. Премьер лига
26 февраля 2025, 14:58 |
1853
0

Умер бывший тренер Ворсклы, игравший с командой в Кубке УЕФА

В возрасте 73 лет ушел из жизни Валерий Повстенко

26 февраля 2025, 14:58 |
1853
0
Умер бывший тренер Ворсклы, игравший с командой в Кубке УЕФА
ФК Зирка. Валерий Повстенко

На 74-м году жизни скончался известный украинский футбольный тренер Валерий Повстенко, сообщает Кировоградская областная ассоциация футбола.

Он начал тренерскую деятельность в 1976 году, работая старшим тренером в СДЮШОР-2 города «Кировоград». В 1992-1994 годах работал в тренерском штабе «Полиграфтехники» (Александрия), помог команде занять 3-е место в Первой лиге Украины.

С 1995 по 1998 год работал в полтавской «Ворскле», где стал сначала выиграл Первую лигу, а затем занял 3-е и 5-е места в Высшей лиге, приняв участие в Кубке УЕФА. В 1998-1999 годах присоединился к «Копетдагу» (Ашхабад), с которым стал чемпионом Туркменистана и участвовал в Кубке Азиатских стран.

Вернувшись в Украину, работал с «Горняк-Спорт» (Комсомольск), «Нивой» (Тернополь) и студенческой командой Государственной летной академии Украины, которую привел к победе в чемпионате Украины среди студенческих команд (2003) и участию в первенстве Европы (2004). В 2004-2006 годах тренировал кировоградскую «Зирку», затем в 2007 году работал с ней в любительских соревнованиях, а в 2008-м стал начальником команды.

По теме:
Защитник Динамо дисквалифицирован на матч 19 тура Украинской Премьер-лиги
Дмитрий ШАСТАЛ: «Шахтер выиграл за счет мастерства»
«Игра больше была ничейной». Игрок Левого Берега – о матче с Шахтером
Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу смерть
Дмитрий Вус Источник: Facebook
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Футбол | 25 февраля 2025, 20:57 9
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию
Вторая победа в Лиге наций. Сборная Украины обыграла Хорватию

Украинки не без труда справились с соперницами

Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 февраля 2025, 14:24 0
Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 февраля в 21:30 по Киеву

40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
Хоккей | 26.02.2025, 11:13
40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
40 лет «бронзе» Сокола: когда Спартак отдыхает
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Футбол | 26.02.2025, 02:20
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Бокс | 26.02.2025, 08:42
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
25.02.2025, 04:59 10
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 7
Футбол
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
Анчелотти изменил решение. Известно, когда Лунин сыграет матч за Реал
24.02.2025, 20:53 4
Футбол
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
Бывший капитан Динамо лег под нож. Известно, какое у него состояние
24.02.2025, 21:53 2
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
Александр УСИК: «Знаете, какая главная проблема Баколе?»
25.02.2025, 10:05 2
Бокс
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 16
Бокс
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
Довбик может покинуть Рому. Его хочет один из сильнейших клубов мира 
24.02.2025, 18:40 14
Футбол
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
Временный чемпион мира бросил вызов Усику. Он впервые остановил гиганта
24.02.2025, 22:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем