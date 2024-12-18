ФОТО. Вот и все! Обладатель ЛЧ-2009 развелся с женой после 23 лет жизни
Деян Станкович завершил отношения с Аной Ачимович
Экс-футболист «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович разошелся со своей теперь уже экс-женой Аной.
Ана является родной сестрой другого известного экс-футболиста – Миленко Ачимовича.
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Деян и Ана были в браке 23 года, за годы совместной жизни они воспитали троих сыновей – Стефана, Филипа и Александра. Все трое пошли по стопам отца и прошли школу «Интера».
Причиной развода называют связь Станковича с молодой красавицей, которую Деян очень скоро поведет под венец.
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