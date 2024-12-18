ФОТО. Вот и все! Обладатель ЛЧ-2009 развелся с женой после 23 лет жизни

Экс-футболист «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович разошелся со своей теперь уже экс-женой Аной.

Ана является родной сестрой другого известного экс-футболиста – Миленко Ачимовича.

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Деян и Ана были в браке 23 года, за годы совместной жизни они воспитали троих сыновей – Стефана, Филипа и Александра. Все трое пошли по стопам отца и прошли школу «Интера».

Причиной развода называют связь Станковича с молодой красавицей, которую Деян очень скоро поведет под венец.