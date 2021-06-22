Один шанс для Украины. Итоги группы D: Англия, Хорватия и Чехия идут дальше

Для команды Андрея Шевченко все решится 23 июня

  • 22.06.2021 23:59
  • 7375 просмотров
  • 9 комментариев
Один шанс для Украины. Итоги группы D: Англия, Хорватия и Чехия идут дальше
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хорватия пробилась в плей-офф

Завершились очередные поединки Евро-2020. Финишировали команды группы D. В 3-м туре зафиксированы результаты: Хорватия – Шотландия – 3:1, Чехия – Англия – 0:1.

Итоги группы D: Англия (7 очков), Хорватия, Чехия (по 4) идут дальше. Закончила турнир Шотландия (1 очко).

  • Англия ожидает соперника, который займет 2-е место в группе F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).
  • Хорватия ожидает соперника, который займет 2-е место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша).
  • Чехия попадает на победителя группы C (Нидерланды) или той же группы E.

Для сборной Украины все решится 23 июня. Вопрос прохода в 1/8 финала зависит от матчей других команд.

Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из двух:

  • Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д. [общий коэф. = 1.84]
  • Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Если на второе событие надежды крайне мало, то вероятность первого примерно равна 50%.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия). Причем первый вариант намного более вероятен, чем второй.

Евро-2020

Група D, 3-й тур, 22 июня

  • Хорватия – Шотландия – 3:1
  • Чехия – Англия – 0:1

Турнирные таблицы

Текущий рейтинг третьих мест

Сетка плей-офф

Возможные комбинации матчей 1/8 финала (выделены зеленым)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Николай Степанюк, Sport.ua

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 23.06.2021 01:23
    0
    vitalikss86, 23.06.2021 00:33
    Дивіться якщо навіть Україна зустрінеться зі Швецією (хоча може з Іспанією), то у 1/4 зустрінеться з переможцем пари Англія-2 м з Групи 6 (Німеччина). Тому рано чи піздно прийде гаплик. Так що як не прикро, але як кажуть "Не втрачайте куму сили - та спускайтеся на дно"
    ))) гаплик прийде в будь-якому разі, питання коли.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:37
    +4
    Если бы Малиновский забил бы пенальти, была бы разница 5:5 и нам бы пох было на ничью в Словакия - Испания.
    Все ближе было бы.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 23.06.2021 00:33
    -4
    Дивіться якщо навіть Україна зустрінеться зі Швецією (хоча може з Іспанією), то у 1/4 зустрінеться з переможцем пари Англія-2 м з Групи 6 (Німеччина). Тому рано чи піздно прийде гаплик. Так що як не прикро, але як кажуть "Не втрачайте куму сили - та спускайтеся на дно"
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 23.06.2021 00:30
    -1
    Все же скллняюсь к тому что самый реальный шанс это то что Франция победит Португалию. В остальное не верю.
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 23.06.2021 00:29
    -1
    А поляки обіграють запросто Швецію.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 00:27
    +9
    Фортуна любить сміливих і ключовий матч з австрійцями добре показав, що це не стосується нашої збірної.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 23.06.2021 00:14
    0
    Сергей Журавко, 23.06.2021 00:07
    Если Польша победит Швецию-нам конец.
    Польша с Испанией очень хорошо смотрелась. Думаю,шведов они победят. И как я изначально говорил ещё до матча с Австрией,что поражение практически отправит нашу команду домой.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 23.06.2021 00:09
    +1
    Краще б Доля не дарувала нам вихід далі , бо з такою грою не те що карма а й дупа трісне від гніву народного...
    Достатньо й так сорому , бо певно хлопаки перед вильотом на ЧЄ свою совість в багажному терміналі посіяли !!!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 23.06.2021 00:07
    +8
    Если Польша победит Швецию-нам конец.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 23.06.2021 00:27
    +9
    Фортуна любить сміливих і ключовий матч з австрійцями добре показав, що це не стосується нашої збірної.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 23.06.2021 00:07
    +8
    Если Польша победит Швецию-нам конец.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 23.06.2021 00:37
    +4
    Если бы Малиновский забил бы пенальти, была бы разница 5:5 и нам бы пох было на ничью в Словакия - Испания.
    Все ближе было бы.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 23.06.2021 00:09
    +1
    Краще б Доля не дарувала нам вихід далі , бо з такою грою не те що карма а й дупа трісне від гніву народного...
    Достатньо й так сорому , бо певно хлопаки перед вильотом на ЧЄ свою совість в багажному терміналі посіяли !!!
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 23.06.2021 01:23
    0
    vitalikss86, 23.06.2021 00:33
    Дивіться якщо навіть Україна зустрінеться зі Швецією (хоча може з Іспанією), то у 1/4 зустрінеться з переможцем пари Англія-2 м з Групи 6 (Німеччина). Тому рано чи піздно прийде гаплик. Так що як не прикро, але як кажуть "Не втрачайте куму сили - та спускайтеся на дно"
    ))) гаплик прийде в будь-якому разі, питання коли.
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 23.06.2021 00:14
    0
    Сергей Журавко, 23.06.2021 00:07
    Если Польша победит Швецию-нам конец.
    Польша с Испанией очень хорошо смотрелась. Думаю,шведов они победят. И как я изначально говорил ещё до матча с Австрией,что поражение практически отправит нашу команду домой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности