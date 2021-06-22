Один шанс для Украины. Итоги группы D: Англия, Хорватия и Чехия идут дальше

Завершились очередные поединки Евро-2020. Финишировали команды группы D. В 3-м туре зафиксированы результаты: Хорватия – Шотландия – 3:1, Чехия – Англия – 0:1.

Итоги группы D: Англия (7 очков), Хорватия, Чехия (по 4) идут дальше. Закончила турнир Шотландия (1 очко).

Англия ожидает соперника, который займет 2-е место в группе F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).

ожидает соперника, который займет 2-е место в группе F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия). Хорватия ожидает соперника, который займет 2-е место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша).

ожидает соперника, который займет 2-е место в группе E (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Чехия попадает на победителя группы C (Нидерланды) или той же группы E.

Для сборной Украины все решится 23 июня. Вопрос прохода в 1/8 финала зависит от матчей других команд.

Команде Андрея Шевченко нужно, чтобы состоялось хотя бы одно событие из двух:

Польша не должна выиграть у Швеции (коэф. 1.6), а в матче Испании и Словакии нужна победа одной из команд (коэф. 1.15), а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д. [общий коэф. = 1.84]

Крупные поражения Португалии от Франции или же Германии от Венгрии (это очень маловероятно).

Если на второе событие надежды крайне мало, то вероятность первого примерно равна 50%.

Если Украина все-таки пройдет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (Швеция, Словакия, Испания) или F (Франция, Германия, Португалия). Причем первый вариант намного более вероятен, чем второй.

Евро-2020

Група D, 3-й тур, 22 июня

Хорватия – Шотландия – 3:1

Чехия – Англия – 0:1

Турнирные таблицы

Текущий рейтинг третьих мест

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Возможные комбинации матчей 1/8 финала (выделены зеленым)