Плей-офф под большим вопросом. Сборная Украины проиграла Австрии

К матчу с австрийцами сборная Украины подошла с хорошим настроением. После победы над Северной Македонией она занимала второе место в турнирной таблице группы С и располагалась выше своего сегодняшнего соперника. А это означало, что для гарантированного выхода в плей-офф и для продолжения своего участия в турнире, подопечным Андрея Шевченко достаточно было сыграть вничью.

Однако вряд ли пределом мечтаний наших футболистов и тренеров, да и многомиллионной армии украинских болельщиков, был мирный исход этой встречи. Всем нам нужна была только победа и, по возможности, яркая и убедительная, чтобы с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Да, наша сборная все равно бы выходила в 1/8 финала на понравившуюся всем на Евро Италию, но до того поединка еще оставалось несколько дней, а сейчас надо было решать непростую задачу в игре с командой Австрии.

Наставник украинцев не стал никого удивлять стартовым составом. Место в воротах снова занял Бущан, а в остальных линиях было уже привычное сочетание игроков. С той лишь разницей, что вместо Степаненко в основе снова вышел Сидорчук.

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Австрийцы активнее начали матч и в течение первых трех минут заработали сразу два угловых у ворот нашей команды. Правда до голевых моментов дело не дошло, а вскоре уже и Ярмоленко совершил рейд по правому флангу, но ни с ударом, ни с пасом у него не сложилось.

Далее игра шла на встречных курсах. Команды поочередно контролировали мяч и старались как можно быстрее доставить его в линию атаки. А первый удар по воротам нанесли наши соперники на 11-й минуте после розыгрыша углового - Драгович пробил выше перекладины. Затем на 16-й минуте после ошибки Караваева на ударной позиции оказался Арнаутович, но и его удар не достиг цели.

К 21-й минуте сборная Австрии подала уже пять угловых у ворот украинцев и пятый из них стал для них результативным. Алаба слева навесил мяч в район вратарской площадки, и Баумгартнер, опередив на мгновение Забарного, протолкнул мяч мимо Бущана в сетку ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Наша сборная могла отыграться уже на 29-й минуте, когда Шапаренко слева ворвался в штрафную площадь соперников и правой ногой сильно пробил в дальний угол. Бахманн на удар среагировал, но отбил его недалеко от себя, а вот Ярмоленко к отскочившему мячу чуть-чуть не успел.

На 33-й минуте австрийцы были вынуждены заменить автора гола Баумгартнера, который незадолго до того, как забить, столкнулся головами с Забарным. По всей видимости, то тот эпизод для него не прошел даром и он досрочно покинул поле. Тем временем его партнеры продолжали активно действовать в атаке и на 37-й минуте пришлось уже демонстрировать свое мастерство Бущану, который в акробатическом прыжке потянул мяч после удара из пределов штрафной площади Лаймера. Еще через пять минут украинцев «простил» Арнаутович, который не сумел как следует пробить по мячу, оказавшись перед воротами после быстрой контратаки сборной Австрии. И уже в компенсированное время дважды было по-настоящему «горячо» возле наших ворот, однако оба раза австрийцы не использовали свои моменты.

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме вместо неубедительного в этой игре Малиновского на поле вышел Цыганков. Была надежда на то, что сборная Украины «проснется» и покажет присущую ей игру. Однако острые моменты продолжали возникать у ворот Бущана. Так, на 51-й минуте украинский вратарь сыграл надежно после удара Шлагера. Тот же австриец через пять минут еще раз пробил издали, но на этот раз неточно. И даже голевую ситуацию у ворот Бахманна на 60-й минуте создали сами наши соперники. Лайнер неудачно срезал мяч, и только блестящая реакция вратаря австрийцев выручила его команду.

Время шло, а счет на табло не менялся. Поэтому Андрей Шевченко выпустил на поле сперва Марлоса, а затем Беседина. Украинцы много контролировали мяч, но только на 87-й минуте Яремчуку удалось выйти на ударную позицию. Пробил он опасно чуть мимо дальнего угла.

Getty Images/Global Images Ukraine

К основному времени второго тайма арбитр компенсировал 3 минуты. Увы, но и они не принесли нам успеха. В итоге поражение 0:1, и теперь все будет зависеть не только от сборной Украины.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 3.

Украина – Австрия – 0:1

Баумгартнер (21)

Украина: Бущан, Миколенко (Беседин, 85), Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко (Марлос, 68), Малиновский (Цыганков, 46), Яремчук, Ярмоленко.

Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Гриллич, Лаймер (Ильсанкер, 72), К.Шлагер, Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

УКРАИНА - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА