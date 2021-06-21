УКРАИНА
0 : 1
Австрия
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Плей-офф под большим вопросом. Сборная Украины проиграла Австрии

Команда Андрея Шевченко уступила в ключевом матче на Евро-2020

  • 21.06.2021 20:52
  • 40507 просмотров
  • 360 комментариев
Плей-офф под большим вопросом. Сборная Украины проиграла Австрии
© Getty Images/Global Images Ukraine

К матчу с австрийцами сборная Украины подошла с хорошим настроением. После победы над Северной Македонией она занимала второе место в турнирной таблице группы С и располагалась выше своего сегодняшнего соперника. А это означало, что для гарантированного выхода в плей-офф и для продолжения своего участия в турнире, подопечным Андрея Шевченко достаточно было сыграть вничью. 

Однако вряд ли пределом мечтаний наших футболистов и тренеров, да и многомиллионной армии украинских болельщиков, был мирный исход этой встречи. Всем нам нужна была только победа и, по возможности, яркая и убедительная, чтобы с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Да, наша сборная все равно бы выходила в 1/8 финала на понравившуюся всем на Евро Италию, но до того поединка еще оставалось несколько дней, а сейчас надо было решать непростую задачу в игре с командой Австрии.   

Наставник украинцев не стал никого удивлять стартовым составом. Место в воротах снова занял Бущан, а в остальных линиях было уже привычное сочетание игроков. С той лишь разницей, что вместо Степаненко в основе снова вышел Сидорчук.   

Getty Images/Global Images Ukraine

Австрийцы активнее начали матч и в течение первых трех минут заработали сразу два угловых у ворот нашей команды. Правда до голевых моментов дело не дошло, а вскоре уже и Ярмоленко совершил рейд по правому флангу, но ни с ударом, ни с пасом у него не сложилось. 

Далее игра шла на встречных курсах. Команды поочередно контролировали мяч и старались как можно быстрее доставить его в линию атаки. А первый удар по воротам нанесли наши соперники на 11-й минуте после розыгрыша углового - Драгович пробил выше перекладины. Затем на 16-й минуте после ошибки Караваева на ударной позиции оказался Арнаутович, но и его удар не достиг цели. 

К 21-й минуте сборная Австрии подала уже пять угловых у ворот украинцев и пятый из них стал для них результативным. Алаба слева навесил мяч в район вратарской площадки, и Баумгартнер, опередив на мгновение Забарного, протолкнул мяч мимо Бущана в сетку ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Наша сборная могла отыграться уже на 29-й минуте, когда Шапаренко слева ворвался в штрафную площадь соперников и правой ногой сильно пробил в дальний угол. Бахманн на удар среагировал, но отбил его недалеко от себя, а вот Ярмоленко к отскочившему мячу чуть-чуть не успел. 

На 33-й минуте австрийцы были вынуждены заменить автора гола Баумгартнера, который незадолго до того, как забить, столкнулся головами с Забарным. По всей видимости, то тот эпизод для него не прошел даром и он досрочно покинул поле. Тем временем его партнеры продолжали активно действовать в атаке и на 37-й минуте пришлось уже демонстрировать свое мастерство Бущану, который в акробатическом прыжке потянул мяч после удара из пределов штрафной площади Лаймера. Еще через пять минут украинцев «простил» Арнаутович, который не сумел как следует пробить по мячу, оказавшись перед воротами после быстрой контратаки сборной Австрии. И уже в компенсированное время дважды было по-настоящему «горячо» возле наших ворот, однако оба раза австрийцы не использовали свои моменты. 

Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором тайме вместо неубедительного в этой игре Малиновского на поле вышел Цыганков. Была надежда на то, что сборная Украины «проснется» и покажет присущую ей игру. Однако острые моменты продолжали возникать у ворот Бущана. Так, на 51-й минуте украинский вратарь сыграл надежно после удара Шлагера. Тот же австриец через пять минут еще раз пробил издали, но на этот раз неточно. И даже голевую ситуацию у ворот Бахманна на 60-й минуте создали сами наши соперники. Лайнер неудачно срезал мяч, и только блестящая реакция вратаря австрийцев выручила его команду. 

Время шло, а счет на табло не менялся. Поэтому Андрей Шевченко выпустил на поле сперва Марлоса, а затем Беседина. Украинцы много контролировали мяч, но только на 87-й минуте Яремчуку удалось выйти на ударную позицию. Пробил он опасно чуть мимо дальнего угла. 

Getty Images/Global Images Ukraine

К основному времени второго тайма арбитр компенсировал 3 минуты. Увы, но и они не принесли нам успеха. В итоге поражение 0:1, и теперь все будет зависеть не только от сборной Украины. 

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 3.

Украина – Австрия – 0:1

Баумгартнер (21)

Украина: Бущан, Миколенко (Беседин, 85), Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко (Марлос, 68), Малиновский (Цыганков, 46), Яремчук, Ярмоленко.

Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Гриллич, Лаймер (Ильсанкер, 72), К.Шлагер, Забитцер, Баумгартнер (Шопф, 33), Арнаутович (Калайджич, 90).

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

УКРАИНА - АВСТРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
21' ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(84 голоса)

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Комментарии
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 22:05
    0
    avk2307, 21.06.2021 22:04
    Та перестань. Сборная играла. Вместо Миколенко кто? конкретную фамилию не "лажающего" игрока
    Миколенко слава ,да мусорок 💩
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.06.2021 22:04
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 22:01
    Не обязательно, но то что Миколенко и Сидорчук на этом Евро и в последних официальных матчах сборной с финнами и казахами до него - это катастрофа, а не основные игроки для сборной- это факт.
    Та перестань. Сборная играла. Вместо Миколенко кто? конкретную фамилию не "лажающего" игрока
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 21.06.2021 22:03
    -1
    можете минусовать до усрачки-мы не заслужили выхода в плей-офф и на отборе к ЧМИ туманные перспективы
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 22:01
    -2
    Не обязательно, но то что Миколенко и Сидорчук на этом Евро и в последних официальных матчах сборной с финнами и казахами до него - это катастрофа, а не основные игроки для сборной- это факт.
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 22:01
    -3
    Слава Украине!Героем Миколенко и Забарнома слава 💪🇺🇦
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 22:01
    0
    Просто не понимаю как столь слабо может играть команда состоящая из финалиста ЛЧ, лучшего ассистента Серии А, лучшего бомбардира Генка, игрока АПЛ и многочисленных участников груповой стадии ЛЧ...
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 21.06.2021 22:01
    -1
    Низкий уклон Арнаутовичу, счёт по игре 0-3. Билеты домой!!!! Зато про путлера спели, патриоты должны быть рады!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 21.06.2021 22:01
    +2
    Сергей Маверик, 21.06.2021 21:55
    Я, хочу, чтобы наша сборная пролетела с 1/8 финала... Чтобы с""и поняли, что нельзя нас так кидать!, Просто слили, зассали перед Италией! Совок блин, лишь бы не случилось... Они стояли весь матч, 2 я дополнительная - все стоят, во время игры, часто центральные защитники разводили руками, некому давать, все стоят за спинами, никто не открывается(((((
    Такі тут оптимісти всі - "зассали перед Італією", злили. А я думаю, що з Австрією так зіграли без оглядки на Італію. Просто доводилося вже стільки бачити провальних ігор збірної України, що не передати. Я не раз бачив провалений другий тайм нашої збірної після першого, але виправлення ситуації на краще (відштовхуюся не від остаточного рахунку, а від якості гри) не бачив ніколи. А літаємо так ми все частіше й частіше
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    coach85
    online
      coach85, 21.06.2021 22:00
    +1
    Алексей Степанов, 21.06.2021 21:44
    После игры с Македонией, тренер должен был сказать своим игрокам, если так будем играть с Австрией, вернём всем болельщикам деньги за билеты!!
    За такую игру вся сборная должна деньги за чемпионат Европы передать детям из детских домов, узнать их проблемы. посмотреть как живут эти детки и лично приобрести всё необходимое. и раздать детям. Не в коем случае не через фонды и посредников. Шевченко и команда, вы зажравшиеся пижоны, имейте совесть и отправьте деньги детям
    Ссылка
    sinfromhell
    online
      sinfromhell, 21.06.2021 22:00
    +2
    Dmytro, 21.06.2021 21:46
    Спокійно панове. Ососбисто мені, українцеві, себто людині, яка послуговується українською завжди і всюди абослютно не соромно, і я не засмучений. Бо розумію, що це закономірно. Команда, яка представляє країну, що зазнає збройної агресії вже 7 років (і це лише новірня історія, а загалом протистояння з московією триває вже протягом століть) від сраної московії, має у своєму складі по факту лише одного гравця, який не послуговується сраним московинським язиком - Романа Яремчука. То що ви хотіли від такої збірної галіматьї?
    На сто відсотків згіден. А на чорноротих уваги не звертайте. Вони думають. що в Україні вони в фаворі. Ага. собакогавкаючі в задниці зі своєю кацапурськю збірною з недорозвинутим тренером- сином совєтського прапорщика та дохлим воротарем -таджиком бущааном. За поребрик. козломорді...
    Ссылка
    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 21.06.2021 22:00
    0
    Реально, я считаю что тренером сборной нужно пробовать ставить Романа Григорчука. В любой команде ставит классный атакующий футбол.
    Ссылка
    Vova68
    online
      Vova68, 21.06.2021 22:00
    +2
    Зінченко полный ноль. Как такой полу фабрикат играет в лучшей лиги
    Ссылка
    Ser_ter
    online
      Ser_ter, 21.06.2021 22:00
    -6
    Мусоркоие буратины утопили сегодня сборную,балласт нации они💪🇺🇦
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 22:00
    0
    Trasher311987, 21.06.2021 21:53
    А можно поддержать команду, вторую по возрасту на чемпе, или вы обсирать только умеете?
    Или уже забыли игру с Голландией?
    Такие игры бывают это футбол.
    И они бывают у всех.
    Когда они выигрывают их хвалят. Даже когда они проигрывали Голландии их критиковали за ошибки, но поддерживали и писали что с такой игрой выходить из группы мы обязаны. Но нет греха в том чтоб когда сборная сыграла 1,5 матча подряд хреново написать о том что она почти 150 минут подряд играла хреново.
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    zelia73
    online
      zelia73, 21.06.2021 22:00
    0
    на сайте есть 10 процентов людей которые предсказали минимальное поражение украины--скажу чем аргументировал я---мистер эээ---не тренер
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 21.06.2021 21:58
    -2
    Сергей Маверик, 21.06.2021 21:55
    Я, хочу, чтобы наша сборная пролетела с 1/8 финала... Чтобы с""и поняли, что нельзя нас так кидать!, Просто слили, зассали перед Италией! Совок блин, лишь бы не случилось... Они стояли весь матч, 2 я дополнительная - все стоят, во время игры, часто центральные защитники разводили руками, некому давать, все стоят за спинами, никто не открывается(((((
    Согласен. Слив очевиден...
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 21.06.2021 21:57
    -3
    Низкий уклон Арнаутовичу, счёт по игре 0-3. Билеты домой!!!! Зато про путлера спели, патриоты должны быть рады!
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 21.06.2021 21:56
    0
    Ser_ter, 21.06.2021 21:55
    Миколенко-Забарный-Сидорчук 💪💩
    Хороший выбор. Можешь же когда хочешь.
    А зачем после свою фамилию написал?
    Ссылка
    Роман Романченков
    online
      Роман Романченков, 21.06.2021 21:55
    +7
    Какие могут быть турнирные перспективы у сборной, у которой лучший игрок - вратарь?!
    Ссылка
    Сергей Маверик
    online
      Сергей Маверик, 21.06.2021 21:55
    +1
    Я, хочу, чтобы наша сборная пролетела с 1/8 финала... Чтобы с""и поняли, что нельзя нас так кидать!, Просто слили, зассали перед Италией! Совок блин, лишь бы не случилось... Они стояли весь матч, 2 я дополнительная - все стоят, во время игры, часто центральные защитники разводили руками, некому давать, все стоят за спинами, никто не открывается(((((
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 21.06.2021 20:57
    +40
    Это наш уровень друзья.
    "Золотое поколение" - золотое лишь в наших фантазиях.
    Очень много технического брака.
    Защитники не умеют начинать атаки.
    Увы, за то, что мы их любим и болеем за них, очков не дают.
    Результат по игре. Австрия заслуженно идёт дальше.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.06.2021 20:52
    +38
    Андрей Николаевич, дорогой, пожалуйста, на выход
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 21.06.2021 20:53
    +33
    Вот хитрые лисы, сказали:"будем играть на победу и всех перехитрили".
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 21.06.2021 20:54
    +31
    Дохлые игроки. Бегать никто не хотел. Позорище.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.06.2021 20:53
    +31
    Ганьба і неповага до країни і вболівальників!
    Ссылка
    Александр Жук
      Александр Жук, 21.06.2021 20:54
    +24
    Не могу поверить, что когда-то эти брёвна обыгрывали Португалию, Испанию, Сербию 5-0, играли вничью на выезде с Францией и Португалией.
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    Lion
    online
      Lion, 21.06.2021 21:11
    +23
    Зачем тот плей-офф с такой игрой..
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 21.06.2021 20:56
    +23
    Италия, говорите? Ну-ну...
    Мне этот матч напомнил игры ШАХТЁРА против Айнтрахта и Боруссии - та же детская растерянность и беспомощность.
    Что ж, ЕВРО продолжается, но уже без нас, справедливо - не заслужили...
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 21.06.2021 20:57
    +22
    Пірнання Забарного на останніх секундах, коли потрібно було не малювати неіснуючий фол, а розвертатися і будь-якою ціною доставляти м`яч у штрафний майданчик - це як масна ганебна крапка.
    Ганьба, хлопці. Просто ганьба.
    Ссылка
    Styopa_Lodka
      Styopa_Lodka, 21.06.2021 20:56
    +21
    Теоретично шанси на плей офф є, але чи потрібна така команда в плей-оффі ? ...одна з найгірших ігр збірної за останні роки ...ніби продовження 2 тайму з македонцями ...неприємна гра нашої команди
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 21.06.2021 20:55
    +21
    Проиграли пижоны-мажоры, а стыдно мне ((
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 20:57
    +20
    Зато подготовку начали 9 мая. Никто только так и не понял, готовили что? Ни одной игры из трех не провели на приличном уровне. Шевченко = Фоменко.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 21.06.2021 21:01
    +19
    То что Шева провально подводил сборную к ЧЕ ещё было видно до его начала.Но вопрос в другом почему все пасы были в никуда?Почему мяч вообще недержался?Почему брака было столько что матчей на 15 хватило.Почему вся сборная стояла?Австрийцы были постояннов движении ,все пасы точно,все отборы за ними.Ничего в них сверх не было.Академический точный футбол не более.Наши на их фоне с гырями на ногам и не способностью вообще думать и принимать быстро решения.В один момент просто вопрос что ПРОИСХОДИТ НА ПОЛЕ вы сдаёте матч по 3 место?Статистика просто шокирует.И это ключевый матч.Зина что не пас то в никуда что не перехват то мимо.Малина вообще чудил по полной.Что это было вообще?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 20:55
    +18
    Перенесли игры УПЛ, дали кучу времени Шеве на подготовку. А сборная играла как первый раз видят футболисты друг друга. Ну и не желание заменить отстойно играющих Зинченко, Миколенко и других это плохо. Делать на этом Евро нам нечего. 1 удар в створ это абзац. Шева, не подготовил команду к Евро. Всем два, садитесь
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 21.06.2021 20:54
    +18
    С такой игрой на ЧЕ делать нечего.
    Ссылка
    Sanja Lime
    online
      Sanja Lime, 21.06.2021 21:07
    +16
    Наконец-то ребята со спокойной душой отправятся кто на Мальдивы, кто на рыбалку, кто новые татухи набивать) И передаю огромной привет М. Луческу, который предсказывал выход из группы)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 21.06.2021 21:07
    +15
    Поручик Ржевский, 21.06.2021 20:57
    Это наш уровень друзья.
    "Золотое поколение" - золотое лишь в наших фантазиях.
    Очень много технического брака.
    Защитники не умеют начинать атаки.
    Увы, за то, что мы их любим и болеем за них, очков не дают.
    Результат по игре. Австрия заслуженно идёт дальше.
    После таких матчей особенно смешно вспоминать как Суркис и Ахметов торгуют за этих футболистов по 25-30 млн. Просто смешно.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.06.2021 21:01
    +15
    Нічого дивного не сталось. Це рівень теперішньої збірної. Просто в Україні такі футбольні експерти, які цього не бачили і настроїли людей, які не дуже розуміються на футболі, в те що ми якісь круті і маємо ледь не до пів фіналу вийти. Ми і так перевершили свої можливості обігравши македонців
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    you.me.owls from space
    online
      you.me.owls from space, 21.06.2021 20:54
    +14
    Хотелось бы объяснений, почему команда не бежит.
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 21.06.2021 20:53
    +14
    Явные проблемы с физикой.
    Ноги не несут - башка не варит.
    Натренировали, доболнительный сборы, какой милан, иди назад политику, даже там лу,ше получалось...
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