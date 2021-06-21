Андрей ШЕВЧЕНКО: «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020:
– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы видели, что практически весь стадион был заполнен нашими болельщиками – большое спасибо им, что они приехали, поддержали команду.
Что касается самого матча, то надо признать, что физически наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Проигрывали сегодня много дуэлей, допускали массу невынужденных ошибок. Одна из таких ошибок привела к потере мяча, за которой последовал угловой у наших ворот и пропущенный гол.
Но дело даже не в эпизодах: физически нам было очень тяжело, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова – в этих условиях нечего и говорить о какой-то конструктивной игре.
Но команда боролась до конца, искала моменты. Она не опустила рук, продолжала верить – это единственный оптимистический момент по итогам сегодняшнего матча.
– Как будете мотивировать команду в случае выхода в плей-офф?
– Я пока не знаю, что нас ждет. Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться.
– Что сейчас испытываете?
– Сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.
Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.
– Прокомментируйте проведенные замены.
– Малиновский вообще не попал в игру. Его заменой на Цыганкова мы хотели усилить нашу игру. Выходом Марлоса пытались перестроиться, чтобы хоть какой-то контроль игры найти, но Австрия хорошо прессинговала – наш соперник прекрасно чувствовал, что физически превосходит нас, и пользовался этим путем активного непрерывного прессинга. Все наши попытки создать что-то впереди ни к чему не привели.
– Ожидали, что сборная Австрии сыграет столь сильно?
– Мы знали силу сборной Австрии, знали, как эта команда умеет прессинговать, знали о наличии в её составе качественных футболистов. Я в большей степени не ожидал того, что мы вот так войдем в игру. Мы выглядели просто без шансов. Во втором тайме пытались выровнять игру, какие-то моменты у нас были, провели эту часть матча гораздо лучше, чем первый тайм.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Реально зае... ло уже постоянно слушать...
У Франції при тому що вона забила 1 м'яч 4 очки в 2 матчах і вона фактично гарантувала собі прохід. Я був би цілком не проти якби в України було так само.
Шева вибирає на матч не оптимальний склад, ставить не на ті позиції. Миколенко йде в дриблінг, хоча його це ройти на швидкості і прострілити, Зінченко не загострює і віддає поперечні паси. Те саме Караваєв з Ярмолою. Вони ніколи з першого разу не подають-прострілюють. Завжди відтягуються назад. Суперники це вже вивчили і знають.
Ті ж самі пріколи постійно з двома гравцями на кутових. Немає установки на те, щоб віддавати Малині під удар здалеку. Тобто збірна намагється заштовхати мяч?
Може хтось підкаже Шеві, що можна трохи урізноманітнити стиль гри?
І перестаньте ставити Сидорчука проти таких темпових команд. Він просто занадто повільний, не встигає ніде.
По факту сказал.
Всі приїжають в збірну поприкалуватись на тренуваннях, посміятись, … відповіно і результат ніякий.
Раніше старожили могли голову відірвати якщо в збірній чудиш… зараз чудити в збірній це норма. Зате посміятись та поприкалуватись можна.
Чого прагнули, того і досягли.
Аналогічно буде на відборі на ЧС.
Не в усталости дело совсем...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.