УКРАИНА
0 : 1
Австрия
21.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андрей ШЕВЧЕНКО: «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего»

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Австрии

  • 21.06.2021 22:20
  • 24874 просмотра
  • 81 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020:

– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы видели, что практически весь стадион был заполнен нашими болельщиками – большое спасибо им, что они приехали, поддержали команду.

Что касается самого матча, то надо признать, что физически наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Проигрывали сегодня много дуэлей, допускали массу невынужденных ошибок. Одна из таких ошибок привела к потере мяча, за которой последовал угловой у наших ворот и пропущенный гол.

Но дело даже не в эпизодах: физически нам было очень тяжело, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова – в этих условиях нечего и говорить о какой-то конструктивной игре.

Но команда боролась до конца, искала моменты. Она не опустила рук, продолжала верить – это единственный оптимистический момент по итогам сегодняшнего матча.

– Как будете мотивировать команду в случае выхода в плей-офф?

– Я пока не знаю, что нас ждет. Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться.

– Что сейчас испытываете?

– Сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.

Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.

– Прокомментируйте проведенные замены.

– Малиновский вообще не попал в игру. Его заменой на Цыганкова мы хотели усилить нашу игру. Выходом Марлоса пытались перестроиться, чтобы хоть какой-то контроль игры найти, но Австрия хорошо прессинговала – наш соперник прекрасно чувствовал, что физически превосходит нас, и пользовался этим путем активного непрерывного прессинга. Все наши попытки создать что-то впереди ни к чему не привели.

– Ожидали, что сборная Австрии сыграет столь сильно?

– Мы знали силу сборной Австрии, знали, как эта команда умеет прессинговать, знали о наличии в её составе качественных футболистов. Я в большей степени не ожидал того, что мы вот так войдем в игру. Мы выглядели просто без шансов. Во втором тайме пытались выровнять игру, какие-то моменты у нас были, провели эту часть матча гораздо лучше, чем первый тайм.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(133 голоса)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 21.06.2021 23:34
    0
    а мені здається, що Шева зливає щоб в Мілан піти
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    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 21.06.2021 23:32
    +1
    Что значит физически не смогли??? Ну это пл@ть перебор!!! Те же французы, немцы, итальянцы, испанцы, бельгийцы,англичане, португальцы отыграли за сезон почти в 2 раза больше матчей и никто не жалуется на физику и усталость!!! Только в Украине все время какая то усталость и физуха не та!!! Та мы что, не на одной планете живём, что у всех с этим все нормально, а у нас постоянно проблемы с физикой и усталостью???
    Реально зае... ло уже постоянно слушать...
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    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 21.06.2021 23:30
    0
    Дохлые? А кто то сомневался ? У нас всегда сборная играет первый матч хорошо второй пол матча хорошо) а на третий умирает как загнанная лошадь)))
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 21.06.2021 23:29
    0
    Первый здравый комментарий от Шевы. Следующим должно быть "тренером быть не моё"
    Ссылка
    sres2016
    online
      sres2016, 21.06.2021 23:28
    +3
    Возвращайтесь домой, сынки. Вы устали, работяжки. А мы поболеем за Италию, Францию, Германию — кому кто нравится. И удовольствие от игры получим и нервные клетки сохраним. А пока что вы чужие на этом празднике жизни.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.06.2021 23:27
    +1
    K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 23:19
    Да не рвали мы никого. Не надо себя обманывать. Просто нам какое-то время прилично везло+на характере что-то выгрызали и это когда-то должно было закончиться. Победный автогол на последней минуте Люксембургу, выдранная ничья на последней минуте с Сербией, выигранный матч с Португалией при статистике ударов 5-22 и выручавшем нас каркасе при отменной игре Пятова, ничейный матч с ней же при статистике ударов в створ 1-8...Когда-то такая "шара результатов" должна была закончиться.
    Я про це вже давно пишу, можливо хоч зараз адепти тренерського генія Шеви, знімуть шори з очей.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 23:26
    +1
    denzellezned, 21.06.2021 23:10
    Згоден з вами на 100%👍 А то читаю коментарі, і таке враження що в Україні кожний футболіст світового класу, а Шевченко з таким складом не зміг виграти турнір Я вдячний Андрію і команді за перше місце в групі з Португалією, за те що нарешті почали набирати очкі з топ збірним(Іспанія,Франція,Португалія…). Тут на турнірі топ збірні не завжди виграють, а ви робите трагедію з поразки України. Он Франция лише гол за дві гри забила, Іспанія 2 очка в двух турах, думаю не потрібно нагадувати якій склад у ціх збірних і де грають наші футболісти?
    Так Іспанію я думаю у них критикують значно більше ніж у нас Україну.
    У Франції при тому що вона забила 1 м'яч 4 очки в 2 матчах і вона фактично гарантувала собі прохід. Я був би цілком не проти якби в України було так само.
    Ссылка
    Cheng
      Cheng, 21.06.2021 23:24
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 23:19
    Да не рвали мы никого. Не надо себя обманывать. Просто нам какое-то время прилично везло+на характере что-то выгрызали и это когда-то должно было закончиться. Победный автогол на последней минуте Люксембургу, выдранная ничья на последней минуте с Сербией, выигранный матч с Португалией при статистике ударов 5-22 и выручавшем нас каркасе при отменной игре Пятова, ничейный матч с ней же при статистике ударов в створ 1-8...Когда-то такая "шара результатов" должна была закончиться.
    Да,если снять розовые очки и выключить эйфорию,а потом посмотреть статистику,то таки "да": все наши успехи - это самоотдача и большой фарт!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 21.06.2021 23:22
    +1
    Тренерський штаб винен. Навіщо було просити про дострокове завершення чемпіонату? Щоб так підготувати збірну? Ще й незрозумілі товарняки з ноунеймами. Як підготував збірну, те й маємо. Найбільше бісить те, що він майже ніколи не каже: так, це мій прорахунок. Добре, хоч вболівальникам подякував.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 21.06.2021 23:19
    +1
    Напомните мне кто главньій тренер сборной Украиньі по футболу? Шевченко -єто кто? Єксперт?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 21.06.2021 23:19
    +3
    dima.krot, 21.06.2021 22:29
    Насколько круто мы играли год назад, настолько хреново играем сейчас. Что произошло с командой за 1 год? Почему год назад мы рвали всех подряд, в т.ч. Португалию, а сейчас рвем одни только свои нервы. Пипец
    Да не рвали мы никого. Не надо себя обманывать. Просто нам какое-то время прилично везло+на характере что-то выгрызали и это когда-то должно было закончиться. Победный автогол на последней минуте Люксембургу, выдранная ничья на последней минуте с Сербией, выигранный матч с Португалией при статистике ударов 5-22 и выручавшем нас каркасе при отменной игре Пятова, ничейный матч с ней же при статистике ударов в створ 1-8...Когда-то такая "шара результатов" должна была закончиться.
    Ссылка
    hidalgo65
    online
      hidalgo65, 21.06.2021 23:13
    0
    Cheng, 21.06.2021 23:07
    Самое противное,что он тупо на нашей сборной учится,что бы потом осуществить мечту возглавить Милан или Челси! Никогда не думал,что начну презирать Шевченко...
    Так здесь Павелко кум,чуть что жопу прикроет,ли платит Шеве не он.А вот в клубе,да ещё и торговом,хозяева спросят за результат, деньги ведь их
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    Georgiy Kovalchuk
    online
      Georgiy Kovalchuk, 21.06.2021 23:13
    +3
    Три гри за 9 днів то для наших наднагрузка.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 23:10
    +1
    umnuy2, 21.06.2021 23:02
    фины и казахи был звоночек но его не услышали
    болельщики услышали, но не футболисты и тренерский штаб
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 21.06.2021 23:10
    +1
    D.Lanskoy, 21.06.2021 22:48
    Украина заслужила играть на Евро, отобравшись в прекрасной манере, чего только стоят победы над Сербией - это вообще лучший матч в истории украинской сборной - и важнейший над Португалией. Потом была яркая игра в группе А Лиги Наций, победы над Швейцарией и особенно над Испанией. Так что как тренер Шева все всем доказал. Однако уровень наших игроков мы все прекрасно знаем, мало кто играет в топ-чемпионатах, и даже те кто играет, явно скромного уровня. Даже Македония по именам нам не уступает, что говорить про Австрию, где полкоманды основа сильных клубов, а игроков уровня Алабы в украинской сборной нет и не предвидится! Так что теперь, не выходить и не играть? Нет, сыграли, показали характер с Голландией, выиграли у Македонии нужный матч, но не смогли с Австрией. Ну это наш уровень. А вы хотели четвертьфинала шального, как в 2006м? Там где-то повезло, а где-то все-таки были игроки высокого европейского уровня: Шевченко, Воронин, которых в нашей сборной не видно. Шева сделал все что мог. Можно, конечно, его поменять на другого тренера, но, наряду с хорошими результатами, провалы все равно неизбежны.
    Згоден з вами на 100%👍 А то читаю коментарі, і таке враження що в Україні кожний футболіст світового класу, а Шевченко з таким складом не зміг виграти турнір Я вдячний Андрію і команді за перше місце в групі з Португалією, за те що нарешті почали набирати очкі з топ збірним(Іспанія,Франція,Португалія…). Тут на турнірі топ збірні не завжди виграють, а ви робите трагедію з поразки України. Он Франция лише гол за дві гри забила, Іспанія 2 очка в двух турах, думаю не потрібно нагадувати якій склад у ціх збірних і де грають наші футболісти?
    Ссылка
    anonymous
      anonymous, 21.06.2021 23:09
    0
    Артур Отаманчук, 21.06.2021 23:04
    під час ЧЄ ціни на нашіх хвутболістів різко униз, комусь це вигідно,
    Мілану і його майбутньому тренеру?
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
      SanyaPOL, 21.06.2021 23:09
    +2
    В заявке 26 человек, по факту играли 12-13. Вопрос: нахера остальных брали??? Для статистики???
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 21.06.2021 23:08
    +1
    Артур Отаманчук, 21.06.2021 23:04
    під час ЧЄ ціни на нашіх хвутболістів різко униз, комусь це вигідно,
    Кому вони треба? Хіба що Бущан і Забарний. Остальні грають 1 матч з 4 - х
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 21.06.2021 23:08
    +3
    Шева почав щось вигадувати. Футболісти почали щось вигадувати.
    Шева вибирає на матч не оптимальний склад, ставить не на ті позиції. Миколенко йде в дриблінг, хоча його це ройти на швидкості і прострілити, Зінченко не загострює і віддає поперечні паси. Те саме Караваєв з Ярмолою. Вони ніколи з першого разу не подають-прострілюють. Завжди відтягуються назад. Суперники це вже вивчили і знають.
    Ті ж самі пріколи постійно з двома гравцями на кутових. Немає установки на те, щоб віддавати Малині під удар здалеку. Тобто збірна намагється заштовхати мяч?
    Може хтось підкаже Шеві, що можна трохи урізноманітнити стиль гри?
    І перестаньте ставити Сидорчука проти таких темпових команд. Він просто занадто повільний, не встигає ніде.
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    Face Control
    online
      Face Control, 21.06.2021 23:07
    -2
    Ser_ter, 21.06.2021 22:26
    Надо было Беседина в защиту выпускать вместо Матвиенко могли и до финала дойти,больше мусоров в сборную больше они тянут её в низ 💪💩
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    Ostrov_J
    online
      Ostrov_J, 21.06.2021 22:30
    +27
    Не были готовы играть в таком режиме??????? Шева......ты идиот?
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.06.2021 22:27
    +26
    Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Если вы это знали прекрасно, то где свежие дублеры? Одним составом все три матча
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    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 22:28
    +22
    Так из-за тебя перенесли матчи УПЛ и дали больше времени на подготовку. Сильно помогло?
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    Sergey Kovaleff
    online
      Sergey Kovaleff, 21.06.2021 22:40
    +16
    С таким уровнем тренера в плей офф делать нечего.
    Ссылка
    dima.krot
    online
      dima.krot, 21.06.2021 22:29
    +16
    Насколько круто мы играли год назад, настолько хреново играем сейчас. Что произошло с командой за 1 год? Почему год назад мы рвали всех подряд, в т.ч. Португалию, а сейчас рвем одни только свои нервы. Пипец
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 21.06.2021 22:26
    +15
    «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего»
    По факту сказал.
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    yan2018
    online
      yan2018, 21.06.2021 22:35
    +14
    С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего. Странно слышать это от тренера. Кто игру ставил?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 21.06.2021 22:34
    +14
    Все нормально. Шевченко хорошо потренировался на сборной перед тем как перейти к клубной работе. Челси, Милан, может ДК или ШД? Ротань тоже тренируется и набирается опыта. Вообще сборная Украина - это отличная площадка для обкатки молодых тренеров без опыта.
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    yan2018
    online
      yan2018, 21.06.2021 22:37
    +13
    zelia73, 21.06.2021 22:35
    мистер ---эээ---ваш пазик сломался---на выход не до тренер
    Какой тренер? Он как британская королева. Итальянские ассистенты рулят , а он 2 млн. в год рубит.
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    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 21.06.2021 22:41
    +11
    Украина валится как только соперник даже не топ включает прессингом либо когда команды берут под контроль мяч . Украина просто не знает как его заьрать. Это уже все сборные знают которые играют с Украиной . Вот над чем надо команде работать . Либо самим работать на высоким прессингом либо брать как-то мяч под контроль и играть быстрее. Очень медленно выходит команда в атаку.
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    Тарас Дубина
    online
      Тарас Дубина, 21.06.2021 22:39
    +10
    Я бы на пост гл. тренера рассматривал Григорчука. Кто-то правильно отметил, что сборной нужен тренер-тиран
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 21.06.2021 22:43
    +9
    Не витримали...а для чего тебе барану двадцать шесть человек в сборной,не для того ли чтоб чередовать их?И разве три дня между матчами для восстановления не достаточно?
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 21.06.2021 22:42
    +9
    Ось вам і атмосфера в команді агукнвлась)
    Всі приїжають в збірну поприкалуватись на тренуваннях, посміятись, … відповіно і результат ніякий.
    Раніше старожили могли голову відірвати якщо в збірній чудиш… зараз чудити в збірній це норма. Зате посміятись та поприкалуватись можна.
    Чого прагнули, того і досягли.
    Аналогічно буде на відборі на ЧС.
    Ссылка
    mk1308
    online
      mk1308, 21.06.2021 22:42
    +9
    Наймите грамотного человека в штаб сборной который будет грамотные отмазки писать
    Ссылка
    Andriy Ochych
    online
      Andriy Ochych, 21.06.2021 22:37
    +9
    проблема в тому що два матчі відіграли майже оним складом без замін через це команда втомлена не зрозуміло навіщо брались решта гравців якщо вони не готові вийти на заміну і дати перепочити основним гравцям
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 21.06.2021 22:37
    +9
    Пазик чушь городит. Как может "уставшая" команда играть во втором тайме лучше, чем в первом?
    Не в усталости дело совсем...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 21.06.2021 22:35
    +9
    Ostrov_J, 21.06.2021 22:30
    Не были готовы играть в таком режиме??????? Шева......ты идиот?
    это вообще смех. не готовы играть через 3 дня на 4. а зачем тогда выходить на евро или же где замены уставших футболистов. Короче, бестолковые отмазки от Шевы
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.06.2021 22:27
    +9
    ...и с таким тренером (штабом) тоже нечего делать, кроме как вигнать
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 21.06.2021 22:32
    +8
    Шева и вся его итальянская шобла, ну и всю ффу с 15 замами и секретаршами наф с пляжу. Этим мажорам, седанам, прочим бревнам нужен тренер тиран типа Луча, а пазик демократ у него никакой критики и самокритики. Покрасовались выгуляли телок, домой!
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 21.06.2021 22:55
    +7
    Проблема нашей команды это спад в первую очередь... Смотрите,мы списали игрока , который за эти 3 матча был лучшим ( не считая Бущана ) , а лидеры не показали тот уровень , который от них ожидали. Где был Малина с Зиной , именно они должны были в такие трудные моменты брать за свои плечи сборную и тащить ее , в итоге ее тащил уже по сути футбольный пенсионер ,которого уже не только мы но Вест Хеме списал. Чтобы так Миколенко бокопорил , никогда такого не было , впервые за все 3 матча у меня уверенности больше было к Караваеву в плане надёжности чем к Миколенко. То что физически неготовы играть это было видно на 60й минуте против македонцев,когда подсели и сейчас,но тут понятно, достаточно посмотреть на игроков ,которые у нас есть та какойлиге они играют... Наша сборная хоть и молодая это + но ей не хватает психологической стойкости это жирный - ,против голландцев ,против македонцев мы поплыли когда пропустили и сейчас, где нужно было вырывать на морально волевых никого не оказалось на поле кто бы мог всех встрехнуть , моментами Зинченко взрывался заводил ,остальные я не знаю,что это было , такое чувство ,что перегорели ,как ещё объяснить большой процент брака , у нас потерь два раза меньше чем это было с Нидерландами на своей части поля и это с командой , которая по уровню с нами на одной строчке ... Я всего ожидал от этого матча,что будет заруба, будет тяжело, будет мизер голевых моментов ,но такое убожество , что смотришь и понимаешь, что без шансов ,такого я точно не ожидал от наших
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