Андрей ШЕВЧЕНКО: «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в матче 3-го тура Евро-2020:

– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. Мы видели, что практически весь стадион был заполнен нашими болельщиками – большое спасибо им, что они приехали, поддержали команду.

Что касается самого матча, то надо признать, что физически наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде. Мы знали это прекрасно. Проигрывали сегодня много дуэлей, допускали массу невынужденных ошибок. Одна из таких ошибок привела к потере мяча, за которой последовал угловой у наших ворот и пропущенный гол.

Но дело даже не в эпизодах: физически нам было очень тяжело, мы везде опаздывали. Команда просто не была готова – в этих условиях нечего и говорить о какой-то конструктивной игре.

Но команда боролась до конца, искала моменты. Она не опустила рук, продолжала верить – это единственный оптимистический момент по итогам сегодняшнего матча.

– Как будете мотивировать команду в случае выхода в плей-офф?

– Я пока не знаю, что нас ждет. Дождемся завершения группового этапа, тогда станет понятна наша дальнейшая судьба. Но раз есть даже минимальный шанс на выход в плей-офф, мы будем готовиться.

– Что сейчас испытываете?

– Сегодня был плохой матч для нас. Но разочарования я не испытываю: нам было тяжело играть, мы физически везде не успевали. Мы даже не были в игре. И поэтому показывали совершенно не тот уровень футбола, который мы хотим показывать.

Разочарование у меня в одном: у нас был шанс пройти дальше, но мы его не использовали. Впрочем, с таким первым таймом в плей-офф делать нечего. Два матча мы провели на хорошем уровне. А сегодняшний матч стал нашим худшим на турнире. Команда не выдержала ритма.

– Прокомментируйте проведенные замены.

– Малиновский вообще не попал в игру. Его заменой на Цыганкова мы хотели усилить нашу игру. Выходом Марлоса пытались перестроиться, чтобы хоть какой-то контроль игры найти, но Австрия хорошо прессинговала – наш соперник прекрасно чувствовал, что физически превосходит нас, и пользовался этим путем активного непрерывного прессинга. Все наши попытки создать что-то впереди ни к чему не привели.

– Ожидали, что сборная Австрии сыграет столь сильно?

– Мы знали силу сборной Австрии, знали, как эта команда умеет прессинговать, знали о наличии в её составе качественных футболистов. Я в большей степени не ожидал того, что мы вот так войдем в игру. Мы выглядели просто без шансов. Во втором тайме пытались выровнять игру, какие-то моменты у нас были, провели эту часть матча гораздо лучше, чем первый тайм.