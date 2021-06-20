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21.06.2021 19:00

Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Поединок, который нельзя проигрывать

  • 20.06.2021 16:24
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  • 1 комментарий
Украина – Австрия. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня в Бухаресте, на «Арена Националэ», сборная Украины проведет третий, последний поединок в группе С. Соперником «сине-желтых» будет национальная команда Австрии.

Оппоненты к предстоящему противостоянию подходят с одинаковой диспозицией: у команд по три очка (по одной победе и одному поражению), и возможная ничья фактически выведет обе сборные в плей-офф. Ну, нашу уж точно, поскольку в случае равновесия именно подопечные Андрея Шевченко финишируют на втором месте, так как имеют в своем активе на один забитый мяч больше.

Несмотря на то, что ничья действительно устроит соперников, они в унисон утверждают, что будут играть только на победу. И в этой связи они вряд ли лукавят, ведь, играя по минимуму, можно потерять по максимуму.

После победы над Северной Македонией сборная Украины получила один день отдыха. Ну, как отдыха: не было тренировки. Футболисты занимались в тренажерном зале, было теоретическое занятие. С субботы начались и практические занятия.

Против австрийцев не сыграет Александр Зубков. Травмировавшийся в игре против голландцев полузащитник пропустил матч против македонцев, пропустит и против австрийцев. С ним занимаются итальянские физиотерапевты, но к матчу поставить на ноги не успеют. Скорее всего, не сыграет против команды Фоды и Денис Попов, который занимался по индивидуальному графику. Остальные – в строю.

Видится, что главный вопрос касаемо нашей команды накануне матча – полноценное восстановление игроков после стартовых туров, а уже потом выбор игровой модели. В середине второго тайма против сборной Северной Македонии было отчетливо видно, как подсели физически наши лидеры – Ярмоленко и Яремчук. А еще по второй половине той игры было видно, что у наших игроков есть и некоторые проблемы психологического характера: после ударного начала игры затем последовал необъяснимый провал.

Что же касается выбора игровой модели на матч, то, скорее всего, наш тренерский штаб не отойдет от привычной на этом Евро формулы 4-3-3. По всей видимости, Андрей Шевченко на игру против австрийцев продублирует стартовый состав матча с македонцами: с Малиновским на левом фланге полузащиты, Зинченко и Шапаренко в центре поля. Единственное исключение – позиция опорного полузащитника. Предположим, что «волнореза» сыграет Сидорчук.

Сборная Австрии после двух туров оставила по себе двойственные впечатления. С одной стороны, команда на классе без особых проблем переиграла северных македонцев. В отличие от нашей команды, которой пришлось помучиться во втором тайме с командой Ангеловски. Но с другой стороны – подопечные Фоды практически без боя уступили сборной Нидерландов. Опять-таки, в отличие от нашей команды, проигравшей с боями лишь за пять минут до финального свистка.

Тем не менее, «красно-черные» семантически весьма похожи на нашу команду: это крепкий, «сбитый» коллектив, с лидерами в каждой игровой линии, умеющий брать свое. Команда очень опытная и повидавшая виды, ведь ее основу составляют футболисты Бундеслиги. И хотя сборную Австрии, в частности, ее наставника критиковали за излишне оборонительный футбол, после стартового матча Евро-2020 критики немного поутихли.    

Что касается кадрового вопроса. После дисквалификации возвращается в строй форвард Арнаутович. Марко был отстранен УЕФА за расистские оскорбления игроков Северной Македонии – он пропустил игру против Голландии. Против нашей команды может сыграть. И наверняка сыграет. Сможет сыграть и Баумгартлингер, пропустивший матч против «оранье» из-за травмы. А вот участие в игре Лазаро под вопросом.

Под вопросом и игровая позиция в предстоящем поединке лидера австрийцев Алабы. Фода его использовал чаще на месте левого вингера, но в матче против Нидерландов игрок «Реала» был переведен в центр защиты. Вероятнее всего, и против нашей команды Давид сыграет в обороне. 

Поединок не обещает стать особо зрелищным, ведь в этот раз во главу угла будет поставлен его величество результат. Обе команды наверняка сделают ставку на игровую дисциплину и физику. Благо, что с этими качествами у них все более-менее нормально.

Доселе соперники пересекались лишь дважды, и оба раза – в товарищеских поединках. В ноябре 2011 года на «Арене Львов» украинцы одолели австрийцев 2:1. В том поединке забивали только наши. Милевский и Девич – в чужие ворота, Кучер – в свои. В 2012-м команды встретились снова. В этот раз в Австрии. «Красно-черные» взяли реванш – 3:2. Дублями отметились Арнаутович и Гусев, еще один мяч в активе Юнузовича.

Андрей ШЕВЧЕНКО, главный тренер сборной Украины:

- Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Команда борется, играет до конца, прессингует постоянно. Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам нужно внимательно играть, убрать потери мяча в средине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться.

Франко ФОДА, главный тренер сборной Австрии:

- Для нас главное - проанализировать все ошибки из матча против Нидерландов. Поединок против Украины - финал для нас. Мы хорошо подготовимся к этой игре.

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Австрия: Бахманн, Ульмер, Хинтереггер, Драгович, Лайнер, Алаба, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович.

 

21 июня, понедельник

Украина – Австрия
Бухарест. Национальный стадион. 19:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Украина», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
УКРАИНА - АВСТРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)
Прогноз Sport.ua – 1:1

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 20.06.2021 16:39
    0
    Зі складом згідний, а рахунком ні. 2:1 переможе Україна!!!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 20.06.2021 16:39
    0
    Зі складом згідний, а рахунком ні. 2:1 переможе Україна!!!
    Ссылка
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