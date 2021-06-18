В понедельник, 21 июня, состоится поединок второго тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Австрии. Матч пройдет в Бухаресте (Румыния) на «Арене Националэ» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Андрея Шевченко в четверг сумела обыграть Северную Македонию, хоть за результат встречи и довелось попереживать. В первом тайме преимущество «сине-желтым» обеспечили точные удары Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но после перерыва македонцы сократили разрыв в счете. Мог избавить нас от валидольной концовки Руслан Малиновский, но полузащитник не реализовал пенальти. Австрийцы во втором туре Евро-2020 проиграли Нидерландам со счетом 0:2. Таким образом, Украина и Австрия набрали по три очка. Ничья с командой Франко Фоды обеспечит «сине-желтым» второе место в группе С.

Сборная Украины дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах. В 2011-м во Львове «сине-желтые» одержали победу со счетом 2:1, а в следующем году в Инсбруке австрийцы взяли реванш – 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Австрия.