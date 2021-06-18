УКРАИНА
0 : 0
Австрия
21.06.2021 19:00

Украина – Австрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы

  • 18.06.2021 18:04
  • 694 просмотра
  • 1 комментарий
Украина – Австрия. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 июня, состоится поединок второго тура чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Украины и Австрии. Матч пройдет в Бухаресте (Румыния) на «Арене Националэ» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Команда Андрея Шевченко в четверг сумела обыграть Северную Македонию, хоть за результат встречи и довелось попереживать. В первом тайме преимущество «сине-желтым» обеспечили точные удары Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука, но после перерыва македонцы сократили разрыв в счете. Мог избавить нас от валидольной концовки Руслан Малиновский, но полузащитник не реализовал пенальти. Австрийцы во втором туре Евро-2020 проиграли Нидерландам со счетом 0:2. Таким образом, Украина и Австрия набрали по три очка. Ничья с командой Франко Фоды обеспечит «сине-желтым» второе место в группе С.

Сборная Украины дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах. В 2011-м во Львове «сине-желтые» одержали победу со счетом 2:1, а в следующем году в Инсбруке австрийцы взяли реванш – 3:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Австрия.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    олег смирнов
      олег смирнов, 18.06.2021 18:38
    0
    навіщо писати те що буде через рік)
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 18.06.2021 18:38
    0
    навіщо писати те що буде через рік)
    Ссылка
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