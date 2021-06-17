Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию

Когда у Андрея Шевченко на пресс-конференции накануне матча с Северной Македонией спросили о прогнозе погоды на день матча, наставник сборной Украины совсем не удивился, хоть и признался, что не интересовался прогнозом метеорологов. Дело в том, что Бухарест последние дни заливали сильные дожди, из-за которых сборной Украины пришлось даже сменить тренировочное поле, которое не выдержало обильных осадков.

Сильный ливень с грозой прогнозировали и в день матча, что не могло не вызывать неприятные ассоциации: на двух предыдущих Евро матчи сборной Украины во втором туре прерывались из-за дождя. В 2012-м году в Донецке с задержкой начался матч со сборной Франции, а в 2016-м в Лионе ливень на некоторое время прервал матч с Северной Ирландией. И оба матча завершились для нас поражениями. С утра в столице Румынии было солнечно, но буквально за час до игры погода испортилась, но дождь все-таки обошел стороной Национальный стадион.

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По сравнению со стартовым матчем, Андрей Шевченко сделал в стартовом составе две замены: вместо Зубкова, который из-за травмы не попал в заявку на игру, с первых минут вышел Шапаренко. При этом хавбек занял место в треугольнике в центре поля, а на левый фланг полузащиты достаточно неожиданно отрядили Малиновского, а не Зинченко, который в «Манчестер Сити» номинально играет в защите, но действует по всему флангу. Очевидно, была задумка, что при контроле мяча хавбек «Аталанты» будет смещаться в центр, открывая зону для подключений Миколенко. Еще одна замена была более прогнозируемой: отдавший много сил в игре с Нидерландами Сидорчук уступил позицию в опорной зоне Степаненко.

Наставник Северной Македонии Игор Ангеловски сделал одну замену: в центре поля вместо Трайковски с первых минут вышел Спировски. Тактическая схема у Македонии осталась неизменной 5-3-2. При этом на острие атаки действовал многоопытный 37-летний Горан Пандев. К слову, накануне матча капитан Северной Македонии пообещал сыграть более открыто и побороться за победу.

В дебюте поединка Малиновский с фланга вырезал на Яремчука, как в матче с Нидерландами, но форварда опередил голкипер Димитриевски, выбив мяч кулаками. А через пару минут хавбек «Аталанты» уже бил сам в нижний угол – голкипер снова был на высоте. А на 11-й минуте Яремчук убегал один на один, но вместо удара с острого угла выбрал другое продолжение – поперечную передачу на набегавшего партнера. Но защитник Македонии постелился в подкате и прервал передачу.

Активное начало матча от подопечных Шевченко, конечно, вселяло оптимизм в то, что долго соперник не сможет выдерживать настолько высокий темп. Наверняка понимали это и сами македонцы, поэтому контратаки с небольшим количеством игроков старались организовывать. До опасных моментов у ворот Бущана дело не доходило, но вздрагивать иногда приходилось.

По такой игре, конечно же, нужен был гол. И сборная Украины его забила. Даже не один, а два. Сначала Малиновский здорово нашел в штрафной Ярмоленко, тот подсекал мяч над голкипером, но заработал только угловой, после которого наша сборная повела в счете. Малиновский сделал передачу в центр штрафной, Караваев сделал шикарную скидку, а Ярмоленко, уйдя от опеки соперника, закатил мяч в ворота. А на 34-й минуте Ярмоленко выступил в роли ассистента, отправив тет-а-тет с голкипером Яремчука. Пауза на проверку офсайда была длиною в вечность, но после нее аргентинский арбитр указал на точку – 2:0! Getty Images/Global Images Ukraine *** В начале второго тайма македонцы ясно дали понять, что не намерены сдаваться. Адеми обыгрался с Пандевым и опасно пробил в ближний угол – Бущан впервые по-настоящему включился, выручив партнеров. Буквально через пару минут Малиновский ударом со штрафного мог закрывать матч, но голкипер потянул мяч под перекладиной. А дальше пришел черед забивать Македонии. Трайковски здорово пробил из-за пределов штрафной, Бущан перевел мяч в перекладину, а в борьбе за отскок Караваев попал не в мяч, а в ногу Пандева. Пенальти в исполнении Алиоски Бущан отбил, но тот первым был на добивании. После этого территориальное преимущество перешло к Македонии, которой нечего было терять. Наша команда играла от соперника – и это не могло не настораживать. На 68-й минуте Трайковски снова зарядил из-за пределов штрафной – и Бущан с большим трудом перевел мяч на угловой. У нашей сборной тоже были моменты – у Малиновского, его удар с правой после скидки Караваева парировал голкипер. У Цыганкова, который поменял подуставшего Ярмоленко. Но мяч не шел ворота. На 83-й минуте подопечные Шевченко получили еще один шанс закрыть матч: арбитр после просмотра ВАР углядел игру рукой в штрафной Македонии. Пенальти, в отсутствие Ярмоленко, взялся бить Малиновский, но не смог переиграть голкипера. Нервной концовки, к сожалению, избежать не удалось. К счастью, уровень Северной Македонии не позволил создать у наших ворот финальный штурм, но все равно было очень напряженно. Но Украина выстояла! У нас первая победа на Евро за 8 лет и хорошие шансы на выход из группы.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2.

Украина – Северная Македония – 2:1

Ярмоленко (29), Яремчук (34) – Алиоски (57)

На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)

На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (43) – Велкоски (59), Аврамовски (83)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), С.Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА