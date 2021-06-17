УКРАИНА
2 : 1
Северная Македония
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию

Украинцы прервали свою проигрышную серию на Евро

  • 17.06.2021 17:52
  • 18532 просмотра
  • 254 комментария
Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Когда у Андрея Шевченко на пресс-конференции накануне матча с Северной Македонией спросили о прогнозе погоды на день матча, наставник сборной Украины совсем не удивился, хоть и признался, что не интересовался прогнозом метеорологов. Дело в том, что Бухарест последние дни заливали сильные дожди, из-за которых сборной Украины пришлось даже сменить тренировочное поле, которое не выдержало обильных осадков.

Сильный ливень с грозой прогнозировали и в день матча, что не могло не вызывать неприятные ассоциации: на двух предыдущих Евро матчи сборной Украины во втором туре прерывались из-за дождя. В 2012-м году в Донецке с задержкой начался матч со сборной Франции, а в 2016-м в Лионе ливень на некоторое время прервал матч с Северной Ирландией. И оба матча завершились для нас поражениями. С утра в столице Румынии было солнечно, но буквально за час до игры погода испортилась, но дождь все-таки обошел стороной Национальный стадион.

***

По сравнению со стартовым матчем, Андрей Шевченко сделал в стартовом составе две замены: вместо Зубкова, который из-за травмы не попал в заявку на игру, с первых минут вышел Шапаренко. При этом хавбек занял место в треугольнике в центре поля, а на левый фланг полузащиты достаточно неожиданно отрядили Малиновского, а не Зинченко, который в «Манчестер Сити» номинально играет в защите, но действует по всему флангу. Очевидно, была задумка, что при контроле мяча хавбек «Аталанты» будет смещаться в центр, открывая зону для подключений Миколенко. Еще одна замена была более прогнозируемой: отдавший много сил в игре с Нидерландами Сидорчук уступил позицию в опорной зоне Степаненко.

Наставник Северной Македонии Игор Ангеловски сделал одну замену: в центре поля вместо Трайковски с первых минут вышел Спировски. Тактическая схема у Македонии осталась неизменной 5-3-2. При этом на острие атаки действовал многоопытный 37-летний Горан Пандев. К слову, накануне матча капитан Северной Македонии пообещал сыграть более открыто и побороться за победу.

В дебюте поединка Малиновский с фланга вырезал на Яремчука, как в матче с Нидерландами, но форварда опередил голкипер Димитриевски, выбив мяч кулаками. А через пару минут хавбек «Аталанты» уже бил сам в нижний угол – голкипер снова был на высоте. А на 11-й минуте Яремчук убегал один на один, но вместо удара с острого угла выбрал другое продолжение – поперечную передачу на набегавшего партнера. Но защитник Македонии постелился в подкате и прервал передачу.

Активное начало матча от подопечных Шевченко, конечно, вселяло оптимизм в то, что долго соперник не сможет выдерживать настолько высокий темп. Наверняка понимали это и сами македонцы, поэтому контратаки с небольшим количеством игроков старались организовывать. До опасных моментов у ворот Бущана дело не доходило, но вздрагивать иногда приходилось.

По такой игре, конечно же, нужен был гол. И сборная Украины его забила. Даже не один, а два. Сначала Малиновский здорово нашел в штрафной Ярмоленко, тот подсекал мяч над голкипером, но заработал только угловой, после которого наша сборная повела в счете. Малиновский сделал передачу в центр штрафной, Караваев сделал шикарную скидку, а Ярмоленко, уйдя от опеки соперника, закатил мяч в ворота. А на 34-й минуте Ярмоленко выступил в роли ассистента, отправив тет-а-тет с голкипером Яремчука. Пауза на проверку офсайда была длиною в вечность, но после нее аргентинский арбитр указал на точку – 2:0!

Getty Images/Global Images Ukraine

***

В начале второго тайма македонцы ясно дали понять, что не намерены сдаваться. Адеми обыгрался с Пандевым и опасно пробил в ближний угол – Бущан впервые по-настоящему включился, выручив партнеров. Буквально через пару минут Малиновский ударом со штрафного мог закрывать матч, но голкипер потянул мяч под перекладиной.

А дальше пришел черед забивать Македонии. Трайковски здорово пробил из-за пределов штрафной, Бущан перевел мяч в перекладину, а в борьбе за отскок Караваев попал не в мяч, а в ногу Пандева. Пенальти в исполнении Алиоски Бущан отбил, но тот первым был на добивании.

После этого территориальное преимущество перешло к Македонии, которой нечего было терять. Наша команда играла от соперника – и это не могло не настораживать. На 68-й минуте Трайковски снова зарядил из-за пределов штрафной – и Бущан с большим трудом перевел мяч на угловой.

У нашей сборной тоже были моменты – у Малиновского, его удар с правой после скидки Караваева парировал голкипер. У Цыганкова, который поменял подуставшего Ярмоленко. Но мяч не шел ворота. На 83-й минуте подопечные Шевченко получили еще один шанс закрыть матч: арбитр после просмотра ВАР углядел игру рукой в штрафной Македонии. Пенальти, в отсутствие Ярмоленко, взялся бить Малиновский, но не смог переиграть голкипера.

Нервной концовки, к сожалению, избежать не удалось. К счастью, уровень Северной Македонии не позволил создать у наших ворот финальный штурм, но все равно было очень напряженно. Но Украина выстояла! У нас первая победа на Евро за 8 лет и хорошие шансы на выход из группы.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2.

Украина – Северная Македония – 2:1

Ярмоленко (29), Яремчук (34) – Алиоски (57)

На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)

На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (43) – Велкоски (59), Аврамовски (83)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), С.Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Цыба, Sport.ua

(35 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 17.06.2021 18:55
    0
    DK1961, 17.06.2021 18:53
    У сборной два лузера - Малина и Зина. И, причем, главный тренер все эти обрезки мяча, хамство на поле по отношению к партнерам, постоянные рецидивы звездной болезни этой парочки в упор не видит. Минусуйте
    Малина отдал пас цигану и ярмоле ? 3 раза воротник Македонии спас от ударов малины .. а цыган что ? Беседин воопше вконце чуть гол не привез .. что ты мелиш ????
    Ссылка
    ser_ter
      ser_ter, 17.06.2021 18:55
    0
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:54
    идешь в игнор , немытая
    давай еще с 10 аккаунтов про Мыколу напиши
    Лузер подмойся,конечно если в твоей норе есть горячая вода 🥳
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.06.2021 18:55
    0
    DK1961, 17.06.2021 18:53
    У сборной два лузера - Малина и Зина. И, причем, главный тренер все эти обрезки мяча, хамство на поле по отношению к партнерам, постоянные рецидивы звездной болезни этой парочки в упор не видит. Минусуйте
    А кем их менять то? Судаков,Безус сыграют лучше? Сомневаюсь.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.06.2021 18:54
    0
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:53
    ну главное чтобы не с Францией и Италией, а испанцы показали только то , что грамотно владеют мячом в первом туре
    Лакшери вариант - Словаки, но это вариант утопия
    Ну то есть, ты тоже склоняешься к мысли, что НАМ ЛУЧШЕ ЗАНЯТЬ ТРЕТЬЕ МЕСТО В ГРУППЕ?
    Ссылка
    ser_ter
      ser_ter, 17.06.2021 18:54
    0
    Цыганков и Миколенко это дно мус🚓рское,чартером домой их в срочном порядке из Сборной🥳
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 18:54
    0
    ser_ter, 17.06.2021 18:50
    Мыкола лузер сборной как и ты задрот🥳
    идешь в игнор , немытая
    давай еще с 10 аккаунтов про Мыколу напиши
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 18:53
    0
    DK1961, 17.06.2021 18:50
    Если занимаем 2 место в группе - играем с победителем группы А (почти 100% это Италия).
    Если занимаем 3 место в группе (при этом надо набрать не менее 4 очков для гарантии, т.к. 2 из 6 третьих мест отваливают) - то играем с победителем группы Е (Испания, Швеция, Словакия, Польша).
    Чуйка мне подсказывает, что в матче Украина - Австрия будет 0:0...при непротивлении обеих сторон...
    ну главное чтобы не с Францией и Италией, а испанцы показали только то , что грамотно владеют мячом в первом туре
    Лакшери вариант - Словаки, но это вариант утопия
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 18:53
    0
    davim, 17.06.2021 18:48
    Если Австрия обыгрывает Нидерланды, а мы Австрию, то у трех сборных будет по 6 очков и там нужно будет считать мячи, тогда может любое место быть от первого до третьего
    Давайте дождёмся вечера. НЕ ставьте лошадь впереди паровоза.
    Сказки обычно на ночь рассказываются.
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    DK1961
    online
      DK1961, 17.06.2021 18:53
    +2
    ser_ter, 17.06.2021 18:50
    Мыкола лузер сборной как и ты задрот🥳
    У сборной два лузера - Малина и Зина. И, причем, главный тренер все эти обрезки мяча, хамство на поле по отношению к партнерам, постоянные рецидивы звездной болезни этой парочки в упор не видит. Минусуйте
    Ссылка
    newo
      newo, 17.06.2021 18:52
    +1
    Немає команди-зірки, як колись говорив покійний Валерій Васильович, є зірки в команді.
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    ser_ter
      ser_ter, 17.06.2021 18:50
    0
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:49
    узнаю идиотика ФРанкова11

    ладно машка свободна
    не смотри лучше следующий матч - и там основным будет Мыкола, да и дальше в матчах сборной
    Мыкола лузер сборной как и ты задрот🥳
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    DK1961
    online
      DK1961, 17.06.2021 18:50
    0
    Если занимаем 2 место в группе - играем с победителем группы А (почти 100% это Италия).
    Если занимаем 3 место в группе (при этом надо набрать не менее 4 очков для гарантии, т.к. 2 из 6 третьих мест отваливают) - то играем с победителем группы Е (Испания, Швеция, Словакия, Польша).
    Чуйка мне подсказывает, что в матче Украина - Австрия будет 0:0...при непротивлении обеих сторон...
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.06.2021 18:49
    +2
    Андрей Петров, 17.06.2021 18:41
    Проблема в том, что в 1/8 финала пара по сетке: 1А - 2С. 1А - Италия уже (почти) точно. Значит второе место ничего не дает, а на первое претендовать (практически) не возможно. 3С - это 1E или 1F, т.е. (скорее всего) Испания или Франция, что тоже плохо. Отака х..ня малята! (с)
    Да там уже на кого не попади, везде шансов почти нет. Если бы нам тот уровень игры, что был в отборе на Евро, думаю мы бы многих могли удивить на этом Евро. С такой формой выход из группы уже будет хорошим результатом.
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    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 17.06.2021 18:49
    -2
    ser_ter, 17.06.2021 18:47
    школьник,нюхай попку Миколенко и Цыганкову🥳,они лузеры матча
    узнаю идиотика ФРанкова11

    ладно машка свободна
    не смотри лучше следующий матч - и там основным будет Мыкола, да и дальше в матчах сборной
    Ссылка
    davim
    online
      davim, 17.06.2021 18:48
    0
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 18:40
    Если Нидерланды обыгрывают С. Македонию мы выше голландцев никак не можем быть.
    Если Австрия обыгрывает Нидерланды, а мы Австрию, то у трех сборных будет по 6 очков и там нужно будет считать мячи, тогда может любое место быть от первого до третьего
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 17.06.2021 18:48
    0
    Думаю что все согласятся что ето лучше по игре и результату в сравнение что было в игре на отбор ям
    Ссылка
    ser_ter
      ser_ter, 17.06.2021 18:47
    -4
    FunnyCat__, 17.06.2021 18:35
    ты там очко кому то лизать собирался после игры
    уже закончил ?
    школьник,нюхай попку Миколенко и Цыганкову🥳,они лузеры матча
    Ссылка
    Андрей Петров
    online
      Андрей Петров, 17.06.2021 18:47
    0
    R1d3r, 17.06.2021 18:43
    Не обязательно Испания. Польша может вместо нее быть, если шведов победят.
    Не факт, что Польша вообще из группы выйдет. На первое место будут претендовать Испания, Швеция и Словакия именно в таком порядке
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 18:45
    0
    Сложилось впечатление что во втором тайме была установка поберечь силы, подержать мяч, а в результате потеряли сил больше чем в первом тайме, ещё и чуть не слили матч…
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    marix
    online
      marix, 17.06.2021 18:44
    -2
    grig, 17.06.2021 18:33
    Понял. Ты специально такой бред пишешь, что бы людей тут посмешить. Ну, что ж, спасибо. У тебя здорово получилось. Я давно так не смеялся.
    ну ну смейся, а пока ты смеешся он продолжает обивать прямо на ножку сопернику.
    посмотрим смешно ли будет тебе если он сделает тоже самое в матче и с австрией.
    от все будем смеяться и говорить БУЩАНИЩЕ...
    отбивать в сторону это "1й класс первая четверть" обучения вратарь, это показывает его класс и уровень
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    Shurik1977
    online
      Shurik1977, 17.06.2021 17:54
    +32
    Это трэшак какойто, первый тайм радость, второй карвалол и валидол
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    Vadya
    online
      Vadya, 17.06.2021 17:54
    +27
    Беседин ещё раз доказывает какое он дно!
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    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 17.06.2021 17:59
    +26
    Превратить нормальную игру в сплошные нервы...
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    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 17:59
    +20
    Что делали защитники, когда Жора пенальти отбил? Почему таблом торговали? В раздевалке им люлей за такое выписать.
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    Крот
    online
      Крот, 17.06.2021 17:59
    +20
    Блять, не выпускайте беседина когда команда выигрывает, когда нет игры то пусть бегает
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    VK-Sport
    online
      VK-Sport, 17.06.2021 17:58
    +20
    Контрастная игра: хороший первый тайм и отвратительный второй. После такой победы остался неприятный осадок, а ведь могли и не выиграть...
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    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.06.2021 18:02
    +19
    Ребята вы играете в Сити, Аталанте и других не плохих командах, как можно показывать такой уровень игры против Македонии? Куча обрезов, бардак в обороне, не реализация своих моментов и перспективных атак, на пеналях никто не бежит на добивание. Капец просто.
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    DK1961
    online
      DK1961, 17.06.2021 17:54
    +19
    Вымучили. Второй тайм плохой. С австрийцами будет очень тяжело
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    bonv
    online
      bonv, 17.06.2021 18:01
    +18
    Ярмола красава - гол + асист. Яремчук і Ярмола забивають в кожному матчі. Так тримати!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 17.06.2021 17:56
    +18
    Oxrannik.ua, 17.06.2021 17:53
    С такой игрой Малиновского и миколенко далеко не пойдем...
    Малина да. А Миколенко как раз сегодня нормально сыграл. Ну, как я уже писал, пока звездятся Малина и Зина (у последнего - сплошные обрезки в игре), толку будет мало. Пока что вытаскивают Ярмола и Яремчук
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 17.06.2021 17:53
    +18
    с горем пополам боже
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.06.2021 17:53
    +16
    Победа есть, но это валидол! Всех с победой. Продолжаем борьбу, но такое творить нельзя опосля 2:О в первом тайме. Показалось уровень вырос у наших, но чуть что посыпатся могли. Хорошо если хлопнем Австрию.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 17.06.2021 18:01
    +13
    Честно говоря разочарование. Что тренер, который выпускает кривоногого футболиста, что сами футболисты... Ярмола и Яремчук - лучшие.
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    axylinam
    online
      axylinam, 17.06.2021 17:54
    +13
    Молодцы-хорошая победа,правда слегка валидольная,ну и Ярмоленко просто топ уровень показывает
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 18:10
    +12
    Как так? Вратарь отбивает неберущийся удар, но защитник на отскоке привозит пеналь. Вратарь отбивает удар с пенальти, но никто из защитников даже не пошевелился, чтобы помешать сопернику добить. Фантасмагория какая то.
    Но что самое прикольное - некоторые "специалисты" потом скажут, что виноват Бущан, потому, что пеналь отбил перед собой а не в сторону.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 17.06.2021 18:04
    +12
    Так другий тайм грати не можна, Австрія такого не пробачить
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 17.06.2021 17:55
    +12
    Отвалидолили
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 17.06.2021 18:16
    +11
    Валидол - главный спонсор нашей сборной
    очень много вопросов по 2му тайму ... нельзя так.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:02
    +11
    Даже с Македонией не можем сыграть налегке. Как это зае6ало уже
    Ссылка
    salomen86
    online
      salomen86, 17.06.2021 17:54
    +11
    Неоднозначний матч, який вселяє тільки тривогу в майбутнє
    Ссылка
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