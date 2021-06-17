УКРАИНА
2 : 1
Северная Македония
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ШЕВЧЕНКО: «Беседин цеплялся за мяч, Цыганков имел шанс забить третий гол»

Главный тренер сборной Украины рад победе над сборной Северной Македонии

  • 17.06.2021 19:45
  • 2831 просмотр
  • 9 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Беседин цеплялся за мяч, Цыганков имел шанс забить третий гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над сборной Северной Македонии (2:1).

– Почему ваша команда забила два мяча за несколько минут и на этом остановилась?

– Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в игре, как команда играет в атаке, как создает моменты, как разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы вернулись забивать и добились победы.

– Вы довольны результатами перестроения, по которому слева в атаке играл Руслан Малиновский?

–  Он провел отличный матч. Мы попытались сбалансировать команду, и у нас это получилось. Команда, особенно в атаке, действовала хорошо. В концовке второго тайма мы перестроились, играли по совершенно другой схеме, потому что надо было обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди, чтобы не было длинных передач и забросов. Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, у Цыганкова был хороший шанс забить третий мяч. Все сделанные замены пошли на пользу, игроки сыграли хорошо. Ну а Малиновский в этой позиции играл в «Аталанте» и сегодня сыграл великолепно.

– По сравнению с первым матчем в действиях вашей команды есть прогресс?

–  Эти две игры совершенно разные. Сборная Нидерландов – команда другого класса, которая строит свою игру по совершенно другим принципам. Думаю, мы и с Нидерландами хорошо сыграли, и здесь. Северная Македония – команда с характером, которая при малейшем шансе сразу же возвращается в игру. Команда, которая может где-то не лучшая в качестве, но в ней есть достаточно квалифицированные игроки, лидеры команды. Повторюсь, в целом мы сыграли два хороших матча.

События матча
57' ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
34' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
29' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник — Динамо Киев от Шурика

(13 голосов)

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Комментарии
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.06.2021 20:04
    +3
    Беседин - это пздц. Очень хочется увидеть с Австрией Довбика, а не вот это вот
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 17.06.2021 20:04
    +1
    alekos59, 17.06.2021 20:01
    Вообщем все как всегда, все молодцы уряяяя. Только если этих мажоров не прессовать, то счастьем будет выход из группы. Даже Луческу может накричать на мажоров, а Шева никогда интэллигэнт.
    По мне так Луческу лучше как тренер.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 20:04
    0
    Бесєдка другий Нголо Канте!!!!!. Переведіть вже нарешті його на свою рідну позицію опорника!!!!!
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 17.06.2021 20:02
    +1
    Беседина не надо прошу вас....вышел на 20 минут и попрессинговать не мог, в то время Малина прессинговал до конца
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 20:01
    0
    Вообщем все как всегда, все молодцы уряяяя. Только если этих мажоров не прессовать, то счастьем будет выход из группы. Даже Луческу может накричать на мажоров, а Шева никогда интэллигэнт.
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 17.06.2021 19:59
    +8
    А.Н. Шевченко: "Беседин цеплялся за мяч, играл пяткой".
    Жаль, что не в ту сторону.
    Наверное, переволновался.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 17.06.2021 19:59
    +5
    Бєсєдін ніякейшен...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:53
    +4
    Согласен с Шевой...а с Австрией будет еще другая игра...
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
    online
      Игорь Хомиченко, 17.06.2021 19:52
    +10
    Беседин походу заплатил или за него договорилисьяну чувак абсолютно не понимает что делать и куда бежать,зачем его выпускать постоянно?
    Ссылка
    Игорь Хомиченко
    online
      Игорь Хомиченко, 17.06.2021 19:52
    +10
    Беседин походу заплатил или за него договорилисьяну чувак абсолютно не понимает что делать и куда бежать,зачем его выпускать постоянно?
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 17.06.2021 19:59
    +8
    А.Н. Шевченко: "Беседин цеплялся за мяч, играл пяткой".
    Жаль, что не в ту сторону.
    Наверное, переволновался.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 17.06.2021 19:59
    +5
    Бєсєдін ніякейшен...
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 19:53
    +4
    Согласен с Шевой...а с Австрией будет еще другая игра...
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 17.06.2021 20:04
    +3
    Беседин - это пздц. Очень хочется увидеть с Австрией Довбика, а не вот это вот
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 17.06.2021 20:04
    +1
    alekos59, 17.06.2021 20:01
    Вообщем все как всегда, все молодцы уряяяя. Только если этих мажоров не прессовать, то счастьем будет выход из группы. Даже Луческу может накричать на мажоров, а Шева никогда интэллигэнт.
    По мне так Луческу лучше как тренер.
    Ссылка
    brighi10
    online
      brighi10, 17.06.2021 20:02
    +1
    Беседина не надо прошу вас....вышел на 20 минут и попрессинговать не мог, в то время Малина прессинговал до конца
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 17.06.2021 20:04
    0
    Бесєдка другий Нголо Канте!!!!!. Переведіть вже нарешті його на свою рідну позицію опорника!!!!!
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 17.06.2021 20:01
    0
    Вообщем все как всегда, все молодцы уряяяя. Только если этих мажоров не прессовать, то счастьем будет выход из группы. Даже Луческу может накричать на мажоров, а Шева никогда интэллигэнт.
    Ссылка
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