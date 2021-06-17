ШЕВЧЕНКО: «Беседин цеплялся за мяч, Цыганков имел шанс забить третий гол»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу национальной команды во втором туре Евро-2020 над сборной Северной Македонии (2:1).

– Почему ваша команда забила два мяча за несколько минут и на этом остановилась?

– Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в игре, как команда играет в атаке, как создает моменты, как разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы вернулись забивать и добились победы.

– Вы довольны результатами перестроения, по которому слева в атаке играл Руслан Малиновский?

– Он провел отличный матч. Мы попытались сбалансировать команду, и у нас это получилось. Команда, особенно в атаке, действовала хорошо. В концовке второго тайма мы перестроились, играли по совершенно другой схеме, потому что надо было обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди, чтобы не было длинных передач и забросов. Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, у Цыганкова был хороший шанс забить третий мяч. Все сделанные замены пошли на пользу, игроки сыграли хорошо. Ну а Малиновский в этой позиции играл в «Аталанте» и сегодня сыграл великолепно.

– По сравнению с первым матчем в действиях вашей команды есть прогресс?

– Эти две игры совершенно разные. Сборная Нидерландов – команда другого класса, которая строит свою игру по совершенно другим принципам. Думаю, мы и с Нидерландами хорошо сыграли, и здесь. Северная Македония – команда с характером, которая при малейшем шансе сразу же возвращается в игру. Команда, которая может где-то не лучшая в качестве, но в ней есть достаточно квалифицированные игроки, лидеры команды. Повторюсь, в целом мы сыграли два хороших матча.