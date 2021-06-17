УКРАИНА
2 : 1
Северная Македония
17.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Македония – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Евро-2020

  • 17.06.2021 18:00
  • 41250 просмотров
  • 10 комментариев
Украина – Северная Македония – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины обыграла национальную команду Северной Македонии со счетом 2:1.

Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2

Украина – Северная Македония – 2:1

Ярмоленко (29), Яремчук (34) – Алиоски (57)

На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)

На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (43) – Велкоски (59), Аврамовски (83)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69).

Запас: Пятов, Трубин, Судаков, Кривцов, Марлос, Макаренко, Тымчик, Довбик

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), С.Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Запас: Янков, Шишковски, Бейтуляй, Хасани, Костадинов, Радески, М. Ристовски.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)

Обзор матча

1:0. Гол Ярмоленко

2:0. Гол Яремчука

Лучшие моменты 1-го тайма

Гол Алиоски

Нереализованный пенальти Малиновского

События матча
57' ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
34' ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
29' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    limb0101
    online
      limb0101, 17.06.2021 18:41
    0
    Караваев на язык скор, но уже вторую игру привозит по голу в наши ворота. Просто факт.
    Ссылка
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 17.06.2021 18:22
    +4
    Trollface, 17.06.2021 18:02
    Беседина и малину на...й гнать.
    Особливо Беседіна...Такого ледачого футболіста на рівні збірної і ДК я ще не бачив....!!! Його рівень це полтавська "Ворскла" і то зараз йому треба добре постаратись, щоб виграти там конкуренцію...
    Ссылка
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 17.06.2021 18:19
    +2
    Блін, ну захист просто піпець...!!!!!!!!
    Коли Бущан відбив пеналь, то македонці вибігли у штрафну раніше наших ...!!! Це просто піпець!!!
    І Маліна ще не забив такий потрібний гол з пенальті в кінці гри, щоб зняти ту величезну напругу...!
    Якщо захист буде так грати з Австрією, то в нас будуть великі проблеми....
    Тобто гравцям захисту решта команди має надавати жорстких піндюлей, щоб ті не ходили пішки і не спали...
    Пеналь в наші ворота був "лівий" 100%...На таких турнірах таких пенальті не дають...Але це карма для наших, тому що весь час раніше ігрового часу починають валяти дурня...Блін, 90 хвилин не можуть витримати концентрацію на полі, в той час ,як працівники на роботах в Україні по 8-10 годин мають витримувати цю концентрацію, щоб зробити роботу якісно...!
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 17.06.2021 18:11
    +4
    Зачем давать надежду, охеренно играть 1 тайм, и потом обосраться во 2м, какого хрена с аутсайдерами играем как дауны, реализация как у хлебушков
    Ссылка
    Володимир Пилипчук
      Володимир Пилипчук, 17.06.2021 18:05
    +7
    Бущан пеналь відбив , а вони стоять дивляться, як баран на нові ворота !!!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 18:02
    0
    Беседина и малину на...й гнать.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 18:01
    0
    Вова Чертрогатый, 17.06.2021 17:59
    Малиновский баран валидола нам подвез под конец игры
    та ладно. пеналь был левый (как и в наши ворота). как говорится, бог дал, бог забрал
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 17.06.2021 18:01
    +4
    Яремчук зверюган.Явно уже перерос Гент.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.06.2021 17:59
    +2
    Малиновский баран валидола нам подвез под конец игры
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 17.06.2021 17:56
    +4
    У нас ЯРика тянут всю команду!
    Ссылка
    Володимир Пилипчук
      Володимир Пилипчук, 17.06.2021 18:05
    +7
    Бущан пеналь відбив , а вони стоять дивляться, як баран на нові ворота !!!!!
    Ссылка
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 17.06.2021 18:22
    +4
    Trollface, 17.06.2021 18:02
    Беседина и малину на...й гнать.
    Особливо Беседіна...Такого ледачого футболіста на рівні збірної і ДК я ще не бачив....!!! Його рівень це полтавська "Ворскла" і то зараз йому треба добре постаратись, щоб виграти там конкуренцію...
    Ссылка
    Крот
    online
      Крот, 17.06.2021 18:11
    +4
    Зачем давать надежду, охеренно играть 1 тайм, и потом обосраться во 2м, какого хрена с аутсайдерами играем как дауны, реализация как у хлебушков
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 17.06.2021 18:01
    +4
    Яремчук зверюган.Явно уже перерос Гент.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 17.06.2021 17:56
    +4
    У нас ЯРика тянут всю команду!
    Ссылка
    Ivan-Bogun
    online
      Ivan-Bogun, 17.06.2021 18:19
    +2
    Блін, ну захист просто піпець...!!!!!!!!
    Коли Бущан відбив пеналь, то македонці вибігли у штрафну раніше наших ...!!! Це просто піпець!!!
    І Маліна ще не забив такий потрібний гол з пенальті в кінці гри, щоб зняти ту величезну напругу...!
    Якщо захист буде так грати з Австрією, то в нас будуть великі проблеми....
    Тобто гравцям захисту решта команди має надавати жорстких піндюлей, щоб ті не ходили пішки і не спали...
    Пеналь в наші ворота був "лівий" 100%...На таких турнірах таких пенальті не дають...Але це карма для наших, тому що весь час раніше ігрового часу починають валяти дурня...Блін, 90 хвилин не можуть витримати концентрацію на полі, в той час ,як працівники на роботах в Україні по 8-10 годин мають витримувати цю концентрацію, щоб зробити роботу якісно...!
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 17.06.2021 17:59
    +2
    Малиновский баран валидола нам подвез под конец игры
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 17.06.2021 18:41
    0
    Караваев на язык скор, но уже вторую игру привозит по голу в наши ворота. Просто факт.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.06.2021 18:02
    0
    Беседина и малину на...й гнать.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 18:01
    0
    Вова Чертрогатый, 17.06.2021 17:59
    Малиновский баран валидола нам подвез под конец игры
    та ладно. пеналь был левый (как и в наши ворота). как говорится, бог дал, бог забрал
    Ссылка
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