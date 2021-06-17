В матче второго тура группового раунда Евро-2020 сборная Украины обыграла национальную команду Северной Македонии со счетом 2:1.
Чемпионат Европы. Группа С. Тур 2
Украина – Северная Македония – 2:1
Ярмоленко (29), Яремчук (34) – Алиоски (57)
На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)
На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)
Шапаренко (43) – Велкоски (59), Аврамовски (83)
Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69).
Запас: Пятов, Трубин, Судаков, Кривцов, Марлос, Макаренко, Тымчик, Довбик
Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), С.Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.
Запас: Янков, Шишковски, Бейтуляй, Хасани, Костадинов, Радески, М. Ристовски.
Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)
«Арена Националэ» (Бухарест, Румыния)
Обзор матча
Лучшие моменты 1-го тайма
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эгзиян Алиловски (Северная Македония).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА).
Источник — Sport.ua
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Коли Бущан відбив пеналь, то македонці вибігли у штрафну раніше наших ...!!! Це просто піпець!!!
І Маліна ще не забив такий потрібний гол з пенальті в кінці гри, щоб зняти ту величезну напругу...!
Якщо захист буде так грати з Австрією, то в нас будуть великі проблеми....
Тобто гравцям захисту решта команди має надавати жорстких піндюлей, щоб ті не ходили пішки і не спали...
Пеналь в наші ворота був "лівий" 100%...На таких турнірах таких пенальті не дають...Але це карма для наших, тому що весь час раніше ігрового часу починають валяти дурня...Блін, 90 хвилин не можуть витримати концентрацію на полі, в той час ,як працівники на роботах в Україні по 8-10 годин мають витримувати цю концентрацію, щоб зробити роботу якісно...!
Коли Бущан відбив пеналь, то македонці вибігли у штрафну раніше наших ...!!! Це просто піпець!!!
І Маліна ще не забив такий потрібний гол з пенальті в кінці гри, щоб зняти ту величезну напругу...!
Якщо захист буде так грати з Австрією, то в нас будуть великі проблеми....
Тобто гравцям захисту решта команди має надавати жорстких піндюлей, щоб ті не ходили пішки і не спали...
Пеналь в наші ворота був "лівий" 100%...На таких турнірах таких пенальті не дають...Але це карма для наших, тому що весь час раніше ігрового часу починають валяти дурня...Блін, 90 хвилин не можуть витримати концентрацію на полі, в той час ,як працівники на роботах в Україні по 8-10 годин мають витримувати цю концентрацію, щоб зробити роботу якісно...!
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