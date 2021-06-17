ВИДЕО. Первый пошел! Ярмоленко открыл счет в матче с Северной Македонией

В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.
На 29 минуте Андрей Ярмоленко открыл счет в поединке, забив второй гол на турнире.
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Источник — Sport.ua
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