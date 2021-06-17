ВИДЕО. Первый пошел! Ярмоленко открыл счет в матче с Северной Македонией

31-летний вингер забил второй мяч на Евро-2020

  • 17.06.2021 16:36
  • 6479 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Первый пошел! Ярмоленко открыл счет в матче с Северной Македонией
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.

На 29 минуте Андрей Ярмоленко открыл счет в поединке, забив второй гол на турнире.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 17.06.2021 16:53
    +5
    Якщо не Ярмола,то хто?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 17.06.2021 16:51
    +6
    Молодці.!!! Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 17.06.2021 16:51
    +6
    Молодці.!!! Вперед до ПЕРЕМОГИ.!!!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
    online
      Cтapый Xaнтep, 17.06.2021 16:53
    +5
    Якщо не Ярмола,то хто?
    Ссылка
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