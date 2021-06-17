ВИДЕО. Интрига накаляется! Северная Македония все-таки пробила Бущана

Украинский голкипер отразил пенальти, но справиться с добиванием не смог

  • 17.06.2021 17:29
  • 3102 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Интрига накаляется! Северная Македония все-таки пробила Бущана
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.

После голов Ярмоленко и Яремчука Украина уверенно вела в счете, но на 57 минуте Северная Македония сократила разрыв до минимума.

Рефери назначил пенальти за фол Александра Караваева против Горана Пандева. Георгий Бущан отразил удар Алиоски, но с добиванием не справился – 2:1 в пользу Украины.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 17:59
    +3
    Судейка просто педрила! как такой пеналь можно ставить?! пандев шел на мяч прямой ногой. даже если первым был на мяче - это накладка
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 17.06.2021 17:51
    +4
    Валидол. Как всегда. С победой!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 17.06.2021 17:51
    +4
    Валидол. Как всегда. С победой!
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 17:59
    +3
    Судейка просто педрила! как такой пеналь можно ставить?! пандев шел на мяч прямой ногой. даже если первым был на мяче - это накладка
    Ссылка
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