ВИДЕО. Интрига накаляется! Северная Македония все-таки пробила Бущана

В эти минуты сборная Украины проводит поединок группового раунда Евро-2020 против национальной команды Северной Македонии.

После голов Ярмоленко и Яремчука Украина уверенно вела в счете, но на 57 минуте Северная Македония сократила разрыв до минимума.

Рефери назначил пенальти за фол Александра Караваева против Горана Пандева. Георгий Бущан отразил удар Алиоски, но с добиванием не справился – 2:1 в пользу Украины.