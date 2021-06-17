ВИДЕО. Как же так? Малиновский не реализовал пенальти в матче с македонцами

В эти минуты подходит к завершению поединок группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Украины и Северной Македонии.
На 84 минуте, при счете 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко, Руслан Малиновский мог снять все вопросы о победителе, однако не реализовал пенальти.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.