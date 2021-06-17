ВИДЕО. Как же так? Малиновский не реализовал пенальти в матче с македонцами

Украинский хавбек не смог переиграть голкипера Северной Македонии

  • 17.06.2021 17:50
  • 4148 просмотров
  • 22 комментария
ВИДЕО. Как же так? Малиновский не реализовал пенальти в матче с македонцами
© Getty Images/Global Images Ukraine

В эти минуты подходит к завершению поединок группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

На 84 минуте, при счете 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко, Руслан Малиновский мог снять все вопросы о победителе, однако не реализовал пенальти.

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 17.06.2021 18:41
    -1
    Цыганкову почему не дали? Он же пенальтист штатный.
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 17.06.2021 18:41
    +2
    Георгий Иванов, 17.06.2021 18:21
    Малиновский пенальти заработал, он же его и бил!
    Бэйл тоже заработал. И не забил. Лучше бы Бущан пробил.)
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 17.06.2021 18:38
    0
    Бо маліна багато базарив перед євро. Учись у Кріша)))
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    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 17.06.2021 18:30
    +4
    Бесит то что остальные стоят как вкопанные что в первом что во втором, а македонцы бегут с бьющим пенальти в этом и разница что счёт только по этому фактору мог бы быть 3:0 а не 2:1
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    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 18:28
    +8
    Как играл, так и ударил - тупо!!!!!
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    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:25
    +6
    Георгий Иванов, 17.06.2021 18:21
    Малиновский пенальти заработал, он же его и бил!
    Это во дворе так играют.
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    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.06.2021 18:24
    +11
    Много на себя берёт!!!видно по его игре было,что точку не забьёт! сильно пресса его вознесла в последнее время,это вредит его игре
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 18:23
    +3
    Сверхважного гола нас лишил, лидер ...
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    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 17.06.2021 18:21
    -4
    samird, 17.06.2021 18:14
    Зачем ему вообще дали бить, учитывая как он играл в этих двух матчах. Малина на этом чемпионате - копия себя осенью в Аталанте. Гасперини не выдерживал на 55-60 минуте. А нам заменить некем - лавка пустая. Все наши лидеры как обычно потенциальные и перспективные. Команду тянет как всегда один Ярмола и Яремчук помогает.
    А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
    Малиновский пенальти заработал, он же его и бил!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.06.2021 18:20
    +2
    DIM-C, 17.06.2021 18:15
    Бил на отъебись, ни по вратарю ни "на верочку", в Европе так сейчас бьёт только Ибра... и не забивает... Шева ещё так бил. Нужно искать пенальтиста получше, или Малине пересмотреть свой подход/отношение
    Левша бьёт слева от себя. (с) В. Маслаченко.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 17.06.2021 18:18
    +4
    Малиновский бьет пенальти, надеясь на силу удара! Наверное хитрость надежнее, особенно, когда мяч и вратарь разлетаются по разным углам!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 17.06.2021 18:16
    +6
    погано грає маліна ,як і зіна .навіть бісять
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 17.06.2021 18:15
    +3
    Бил на отъебись, ни по вратарю ни "на верочку", в Европе так сейчас бьёт только Ибра... и не забивает... Шева ещё так бил. Нужно искать пенальтиста получше, или Малине пересмотреть свой подход/отношение
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:14
    +10
    Зачем ему вообще дали бить, учитывая как он играл в этих двух матчах. Малина на этом чемпионате - копия себя осенью в Аталанте. Гасперини не выдерживал на 55-60 минуте. А нам заменить некем - лавка пустая. Все наши лидеры как обычно потенциальные и перспективные. Команду тянет как всегда один Ярмола и Яремчук помогает.
    А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 18:12
    +4
    С пенальти Малина с левой ногой был предсказуемым и вратарь не думая метнулся в правый угол.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 17.06.2021 18:11
    +3
    нужно было немного качнуть корпусом перед ударом, сразу бы понял куда падает воротник
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 17.06.2021 18:09
    +5
    З такою пушкою міг заносити воротаря разом з м'ячем у ворота...
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 17.06.2021 18:08
    +2
    Просто удача, он прыгнул задолго до удара, брать классические удары Малины по реакции невозможно
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 18:06
    +6
    Саша Яковенко, 17.06.2021 18:04
    Македонія це наш рівень.
    Первый тайм был образцовым на уровне топ-команд.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:05
    +4
    Те на кого были такие надежды сейчас вообще не о чем
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.06.2021 18:24
    +11
    Много на себя берёт!!!видно по его игре было,что точку не забьёт! сильно пресса его вознесла в последнее время,это вредит его игре
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:14
    +10
    Зачем ему вообще дали бить, учитывая как он играл в этих двух матчах. Малина на этом чемпионате - копия себя осенью в Аталанте. Гасперини не выдерживал на 55-60 минуте. А нам заменить некем - лавка пустая. Все наши лидеры как обычно потенциальные и перспективные. Команду тянет как всегда один Ярмола и Яремчук помогает.
    А больше всего настораживает как команда постоянно плывет после пропущенного - совершенно не держим удар.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.06.2021 18:28
    +8
    Как играл, так и ударил - тупо!!!!!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 17.06.2021 18:25
    +6
    Георгий Иванов, 17.06.2021 18:21
    Малиновский пенальти заработал, он же его и бил!
    Это во дворе так играют.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 17.06.2021 18:16
    +6
    погано грає маліна ,як і зіна .навіть бісять
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 18:06
    +6
    Саша Яковенко, 17.06.2021 18:04
    Македонія це наш рівень.
    Первый тайм был образцовым на уровне топ-команд.
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 17.06.2021 18:09
    +5
    З такою пушкою міг заносити воротаря разом з м'ячем у ворота...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.06.2021 17:59
    +5
    Руслан просто "топ", а 36-летний Роналду - "не топ".
    Ссылка
    Alexsandr B
    online
      Alexsandr B, 17.06.2021 18:30
    +4
    Бесит то что остальные стоят как вкопанные что в первом что во втором, а македонцы бегут с бьющим пенальти в этом и разница что счёт только по этому фактору мог бы быть 3:0 а не 2:1
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 17.06.2021 18:18
    +4
    Малиновский бьет пенальти, надеясь на силу удара! Наверное хитрость надежнее, особенно, когда мяч и вратарь разлетаются по разным углам!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 18:12
    +4
    С пенальти Малина с левой ногой был предсказуемым и вратарь не думая метнулся в правый угол.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.06.2021 18:05
    +4
    Те на кого были такие надежды сейчас вообще не о чем
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 18:23
    +3
    Сверхважного гола нас лишил, лидер ...
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 17.06.2021 18:15
    +3
    Бил на отъебись, ни по вратарю ни "на верочку", в Европе так сейчас бьёт только Ибра... и не забивает... Шева ещё так бил. Нужно искать пенальтиста получше, или Малине пересмотреть свой подход/отношение
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 17.06.2021 18:11
    +3
    нужно было немного качнуть корпусом перед ударом, сразу бы понял куда падает воротник
    Ссылка
    rubber soul
    online
      rubber soul, 17.06.2021 18:41
    +2
    Георгий Иванов, 17.06.2021 18:21
    Малиновский пенальти заработал, он же его и бил!
    Бэйл тоже заработал. И не забил. Лучше бы Бущан пробил.)
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.06.2021 18:20
    +2
    DIM-C, 17.06.2021 18:15
    Бил на отъебись, ни по вратарю ни "на верочку", в Европе так сейчас бьёт только Ибра... и не забивает... Шева ещё так бил. Нужно искать пенальтиста получше, или Малине пересмотреть свой подход/отношение
    Левша бьёт слева от себя. (с) В. Маслаченко.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 17.06.2021 18:08
    +2
    Просто удача, он прыгнул задолго до удара, брать классические удары Малины по реакции невозможно
    Ссылка
    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 17.06.2021 18:38
    0
    Бо маліна багато базарив перед євро. Учись у Кріша)))
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 18:04
    0
    Македонія це наш рівень.
    Ссылка
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