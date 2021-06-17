ВИДЕО. Как же так? Малиновский не реализовал пенальти в матче с македонцами

В эти минуты подходит к завершению поединок группового раунда Евро-2020 между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

На 84 минуте, при счете 2:1 в пользу команды Андрея Шевченко, Руслан Малиновский мог снять все вопросы о победителе, однако не реализовал пенальти.