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Северная Македония
17.06.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч Евро-2020

Пожалуй, ключевой матч для команды Андрея Шевченко на турнире

  • 16.06.2021 17:09
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  • 4 комментария
Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

После поражения в первом туре в поединке с Нидерландами команду Андрея Шевченко ждет противостояние с номинальным аутсайдером квартета С – Северной Македонией. В составе предстоящего соперника нет звезд уровня Депая, Де Йонга или Де Лигта. Нет даже близко таких игроков, как Думфрис, который в одиночку «отутюжил» левый фланг сборной Украины, создав массу проблем всем, кто против него действовал. Но это ни в коей мере не говорит о том, что «сине-желтым» будет легче, чем в предыдущем матче.

Если с Нидерландами у нас было право на ошибку, то с Македонией его нет: нужно обязательно брать очки, желательно три. В противном случае, не дай Бог, конечно, можно попрощаться с шансами на выход в плей-офф уже после второго тура, как это было на Евро-2016. Тогда, если помните, мы тоже неплохо (по игре) провели матч с фаворитом группы – Германией, но во втором туре случилось недоразумение в поединке с Северной Ирландией, которую перед турниром особо в расчет не ставили.

Поэтому в плане турнирной борьбы второй матч в группе не просто важный, он – стратегический. Причем и для нас, и для Македонии. Но дебютанту чемпионата Европы, которого изначально записали в главные аутсайдеры группы С, в матче с Украиной нечего терять. Команда Игора Ангеловски, в отличие от нашей команды, может позволить себе сыграть, не переживая за результат и без лишнего мандража. Примерно так, как в конце марта в поединке отбора чемпионата мира-2022 с Германией, в которым македонцы сенсационно победили на выезде со счетом 2:1, нанеся Германии первое за много лет поражение в отборах чемпионатов мира.

Северная Македония – достаточно организованная и силовая команда, у которой есть свой игровой стиль. Отсутствие мастерства компенсируется борьбой и желанием себя проявить. Игроки сборной Македонии не играют в больших клубах и не имеют больших контрактов, а чемпионат Европы – это ярмарка, на которой можно себя показать. Поэтому нашей сборной нужно быть готовой к тому, что против них выйдут не на бой, а на войну. Редуты у своих ворот македонцы точно выстроят: команда практически всегда играет с насыщенной обороной и двумя форвардами – 5-3-2. По ходу матча схема может меняться, но начнет игру соперник, окопавшись у своих ворот и надеясь на контратаки.

Соответственно, сборной Украины предстоит играть первым номером. По словам Шевченко, важно будет контролировать мяч и создавать моменты. «Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне и креативно – в атаке. Мы должны соблюдать определенный баланс, для того чтобы не дать им возможность атаковать, изменять направление наших атак, контролировать мяч», - отметил накануне главный тренер «сине-желтых».

Естественно, большую роль будет играть и реализация голевых моментов. С Нидерландами Ярмоленко и K, по сути, забили даже больше, чем создали (Xg не даст соврать) и было бы замечательно, чтобы реализация с первого матча перенеслась и на вторую игру на турнире.

Наверняка в стартовом составе сборной Украины, по сравнению с матчем с Нидерландами, произойдут замены. Точно в поединке с Македонией не сыграет Зубков: у полузащитника «Ференцвароша» повреждение и он не будет готовиться к игре. Кто выйдет на его позиции? Скорее всего, Цыганков, который последние дни работал в общей группе. Если его ничего не будет беспокоить, он выйдет с первых минут. Не исключено, что Шевченко поменяет опорного полузащитника: вместо отдавшего много сил Сидорчука выйдет Степаненко. Возможно, нужно дать отдохнуть и Миколенко, который, скажем откровенно, небезгрешно сыграл в первом матче. Тем более, что слева в обороне у нас есть много вариантов – и Соболь, и перевод с центра на фланг Матвиенко. Да и Зинченко может сыграть слева, а в треугольнике в центре поля его место может занять Шапаренко, выход которого с Нидерландами добавил скорости при переходе из обороны в атаку. В целом, 3-4 позиции в составе Шевченко должен поменять, хотя бы для того чтобы команда выглядела более свежей.

Безусловно, очень важным моментом будет и психологическое состояние, в котором подойдут к игре наши игроки. После матча с Нидерландами в прессе появилась информация о «конфликте в раздевалке» между Ярмоленко и Марлосом. Игроки сборной и Андрей Шевченко эту информацию категорически опровергают, мол, даже фильм недавно вышел «Особая атмосфера», какой может быть конфликт? Однако, по нашей информации, разговор на повышенных тонах в раздевалке все-таки был и «досталось» не только Марлосу, но и Миколенко. И в этом, откровенно говоря, нет ничего такого: было бы странно, чтобы после эмоциональнейшего матча, ничья в котором была упущена на последних минутах, в раздевалке, как в фильме, царила «особая атмосфера». Но официально для прессы и болельщиков – «никакого конфликта» не было. Ну, не было, и проехали. Главное, чтобы после Северной Македонии и Австрии не было даже предпосылок выяснить отношения…

Ориентировочные составы:

Украина: Бущан, Соболь, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Малиновский, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

Северная Македония: Димитриевски? Ристовски, Муслиу, Велковски, Алиоски, Николов, Адеми, Барди, Эльмас, Пандев, Трайковски.

 

17 июня, четверг

Украина – Северная Македония
Бухарест. Национальный стадион. 16:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал «Футбол 1», видеосервисы OLL.TV и MEGOGO
УКРАИНА - СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина)
Прогноз Sport.ua – 2:0

 

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Сергей Цыба, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 16.06.2021 18:02
    0
    5-0
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 16.06.2021 17:27
    0
    APL, 16.06.2021 17:21
    Спорт.юа, з лівим захисником трішки перемудрили, зі всією повагою до Соболя, і прикрої помилки Миколенко, Віталія всерівно на дві голови вище, я якщо лівим вінгером буде Циганков, так і гадати не потрібно бо їхня зіграність в клубі це великий +. Час для експериментів пройшов.
    Можливо, ви і праві. Побачимо
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.06.2021 17:21
    0
    Спорт.юа, з лівим захисником трішки перемудрили, зі всією повагою до Соболя, і прикрої помилки Миколенко, Віталія всерівно на дві голови вище, я якщо лівим вінгером буде Циганков, так і гадати не потрібно бо їхня зіграність в клубі це великий +. Час для експериментів пройшов.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 17:17
    0
    Если наши не сделают царских подарков в обороне,то без проблем выиграют с разницей два или три мяча
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 16.06.2021 18:02
    0
    5-0
    Ссылка
    alvesh
    online
      alvesh, 16.06.2021 17:27
    0
    APL, 16.06.2021 17:21
    Спорт.юа, з лівим захисником трішки перемудрили, зі всією повагою до Соболя, і прикрої помилки Миколенко, Віталія всерівно на дві голови вище, я якщо лівим вінгером буде Циганков, так і гадати не потрібно бо їхня зіграність в клубі це великий +. Час для експериментів пройшов.
    Можливо, ви і праві. Побачимо
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.06.2021 17:21
    0
    Спорт.юа, з лівим захисником трішки перемудрили, зі всією повагою до Соболя, і прикрої помилки Миколенко, Віталія всерівно на дві голови вище, я якщо лівим вінгером буде Циганков, так і гадати не потрібно бо їхня зіграність в клубі це великий +. Час для експериментів пройшов.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.06.2021 17:17
    0
    Если наши не сделают царских подарков в обороне,то без проблем выиграют с разницей два или три мяча
    Ссылка
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